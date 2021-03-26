Нидерланды – Латвия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Нидерланды — Латвия, который состоится 27 марта 2021 года.

Нидерланды

Сборная Нидерландов обладает качественными и техничными футболистами, которые могут добыть результат не только за счет командной игры, но и пользуясь индивидуальными качествами. Несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков, команда является абсолютным фаворитом этой встречи, особенно учитывая поражение в первом туре квалификации

Первый матч квалификации сборная Нидерландов довольно неожиданно проиграла сборной Турции (2:4).

Латвия

Сборная Латвии никогда не отличалась высокими результатами, что подтверждает ее выступление в Лиге Наций в Лиге D, где команда заняла только третье место. С такой игрой будет практически невозможно отобраться на ЧМ 2022, учитывая, что в этой группе также играет Турция и Черногория. В матче с Нидерландами, сборной Латвии придется с первых минут сдерживать постоянное давление со стороны соперника.

В первом туре квалификации Латвия в напряженном поединке уступила дома сборной Черногории (1:2) и еще больше осложнила себе ситуацию в турнире.

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.04

Ничья – 19

Победит Латвия — 50

Статистика

Последние пять матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют»

Латвия не проигрывает пять матчей подряд на выезде

Нидерланды выиграли последние три игры у Латвии, не пропустив ни одного мяча

Последние три игры Нидерландов закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Нидерландов с форой -3.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Латвия является слишком слабым соперником для хозяев поля и не сможет создать настоящей угрозы защитникам и голкиперу сборной Нидерландов.