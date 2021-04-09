«Реал» Мадрид – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1617986176

вчера, 19:36

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 30-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Барселона», который пройдет 10 апреля 2021 года.

«Реал» Мадрид

«Реал» набрал 63 очка и расположился на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги. В текущем розыгрыше чемпионата коллектив из Мадрида одержал 19 побед и шесть ничьих, потерпев четыре поражения.

В трех турах подряд подопечные Зинедина Зидана побеждали. В данной серии «Реал» обыграл «Эльче» (2:1), «Сельту» (3:1) и «Эйбар» (2:0), а 6 апреля «сливочные» победили «Ливерпуль» (3:1) в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов.

«Барселона»

В активе «Барселоны» 65 зачетных пунктов и вторая позиция общего зачета чемпионата Испании. От лидера «Атлетико» каталонцы отстают на один зачетный пункт. Победная серия подопечных Рональда Кумана в Ла Лиге длится шесть туров.

В трех предыдущих матчах «Барселона» обыграла «Вальядолид» (1:0), «Реал Сосьедад» (6:1) и «Уэску» (4:1). Из Лиги Чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ с общим счетом 2:5.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.980

Ничья – 3.860

Победит «Барселона» — 2.340

Статистика

«Реал» побеждал в 17 из 21 прошлых домашних матчах Ла Лиги

«Барселона» побеждала в 9 последних выездных играх чемпионата

«Барселона» забивала минимум 2 гола в 7 предыдущих гостевых встречах Ла Лиги

«Реал» забивал минимум два гола в 8 из 10 домашних матчах чемпионата

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (3.5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.531. В пяти из шести предыдущих встречах «Реала» и «Барселоны» этот исход выиграл, а последние матчи в чемпионате команды пассивно провели в атаке.