«Вильярреал» — «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

1618221174

вчера, 12:52

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на ответный матч ¼ финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Загреб, который пройдет 15 апреля 2021 года.

«Вильярреал»

8 апреля «Вильярреал» с минимальным счетом обыграл в гостях «Динамо» Загреб (1:0), заметно увеличив свои шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Ранее испанский клуб поочередно выбил из плей-офф «Зальцбург» (2:1 и 2:0) и «Динамо» Киев (2:0 и 2:0).

В чемпионате Испании команда Унаи Эмери проиграла «Осасуне» в последнем туре (1:2). В турнирной таблице Ла Лиги «желтая субмарина» базируется на седьмом месте с такими показателями: 11 побед, 13 ничьих и 6 поражений.

«Динамо» Загреб

Домашнее поражение поставило «Динамо» в сложное положение. Теперь клубу из Загреба нужно побеждать соперника в Испании с разницей минимум два гола. Раньше чемпион Хорватии выбил из Лиги Европы «Тоттенхэм» (0:2 и 3:0) и «Краснодар» (3:2 и 1:0).

В хорватской лиге «Динамо» лидирует, опережая «Осиек» на два балла. В последнем туре чемпионата команда обыграла в гостях «Локомотив» (2:0), оформив 20 победу в кампании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 1.492

Ничья – 4.290

Победит «Динамо» Загреб» — 7.780

Статистика

«Вильярреал» побеждал в 7 последних матчах Лиги Европы

В 6 из 7 последних поединках Лиги Европы «Вильярреал» не пропускал голы

В 4 прошлых матчах «Динамо» Загреб в Лиге Европы сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.813. «Вильярреал» надежно действует в обороне, не пропуская в семи матчах Лиги Европы кряду. Четыре прошлых поединка «Динамо» в турнире также завершались выигрышем этой ставки.