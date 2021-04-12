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Гильерме установил личный рекорд сэйвов в матче со «Спартаком»

12 апреля 2021, 08:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме сохранил свои ворота на замке в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

В матче с «красно-белыми» Гильерме сделал 10 сэйвов — его личный рекорд в рамках чемпионата России и наибольшее количество сэйвов в этом сезоне среди всех вратарей РПЛ в одном матче (наряду с Александром Максименко против «Зенита»).

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Все комментарии
makkie
makkie
12 апреля в 11:42
Получается, весной именно Спартак доставил наибольшее количество проблем обороне Локо.
Если бы не игра Гильерме, не видать им ничьи как своих ушей.
Молодец, Маринато!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 09:15
Спартак как бы возил Локо (если судить по загруженности кипера), Зенит так же возил Спартака. В таком же порядке они и расположились в табличке после этого тура. НО!
Спартак проиграл оба этих матча, так что по логике итоговая таблица может быть Зенит-Локо-Спартак. Если ещё коням это понравится ;)
И я прекрасно понимаю, что чемпионат состоит не только из этих игр, есть ещё и середняки с аутсайдерами. Но лично мне озвученная мной итоговая таблица пришлась бы по вкусу...
Futurista
Futurista
12 апреля в 09:02, ред.
Вот и весь "секрет" победы Локомотива...судья зря пенальти не поставил...возможно лишил Гилю одиннадцатого сейва)...
beefs
beefs
12 апреля в 09:00
Поздравляем с достижением, так держать...
ОПС
ОПС
12 апреля в 08:59
Можно только поздравить. Молодец!
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