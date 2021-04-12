Гильерме установил личный рекорд сэйвов в матче со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Гильерме сохранил свои ворота на замке в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
В матче с «красно-белыми» Гильерме сделал 10 сэйвов — его личный рекорд в рамках чемпионата России и наибольшее количество сэйвов в этом сезоне среди всех вратарей РПЛ в одном матче (наряду с Александром Максименко против «Зенита»).
Если бы не игра Гильерме, не видать им ничьи как своих ушей.
Молодец, Маринато!
Если бы не игра Гильерме, не видать им ничьи как своих ушей.
Молодец, Маринато!
Спартак проиграл оба этих матча, так что по логике итоговая таблица может быть Зенит-Локо-Спартак. Если ещё коням это понравится ;)
И я прекрасно понимаю, что чемпионат состоит не только из этих игр, есть ещё и середняки с аутсайдерами. Но лично мне озвученная мной итоговая таблица пришлась бы по вкусу...
Спартак проиграл оба этих матча, так что по логике итоговая таблица может быть Зенит-Локо-Спартак. Если ещё коням это понравится ;)
И я прекрасно понимаю, что чемпионат состоит не только из этих игр, есть ещё и середняки с аутсайдерами. Но лично мне озвученная мной итоговая таблица пришлась бы по вкусу...