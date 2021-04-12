«Локомотив» меньше всех в РПЛ зависит от качества футбола в атаке. В этом его сила

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вчера, 12:50

У команды Марко Николича уже 8 побед в 8 официальных весенних матчах.

«Локомотив» побеждает, даже если его переигрывают

1. Итоговый результат говорит о том, что план Марко Николича на игру со «Спартаком» сработал: «железнодорожники» не стали ввязываться в открытый футбол, в котором у них не было шансов, но разобрали слабые места команды Тедеско и воспользовались ими.

2. При всем этом, если вынести за скобки реализацию моментов, «Спартак» играл в атаке лучше «Локомотива» и в равных составах, и в меньшинстве. Гильерме отразил 10 ударов «красно-белых» и стал героем матча, в то время как его партнеры в два раза реже беспокоили Максименко — 11:21 в пользу «Спартака» по общему количеству ударов, 5:10 по точным выстрелам.

3. «Спартак» был лучше и в других элементах созидательной игры и это, подчеркну еще раз, несмотря на игру вдесятером на протяжении целого тайма. 55% на 45% по владению мячом, 76% на 73% по точности передач, 12:0 по угловым, 19:6 по успешным обводкам, 12:10 по обостряющим пасам в штрафную. Где-то преимущество «красно-белых» незначительное, где-то подавляющее, но оно во всех компонентах.

4. У «Спартака» могло появиться еще больше острейших шансов забить гол, если бы Кирилл Левников и помогавший ему из комнаты видеоассистентов Сергей Иванов увидели нарушения в штрафной площади «Локомотива»: еще при счете 1:0 Квинси, как показалось, получил удар по стопе, во втором тайме не последовало санкций после попаданий мяча в руку Пабло и дебютанту Сильянову.

5. Победу «Локо» в отдельном матче даже с такими цифрами можно было бы списать на хорошую игру Гильерме и связки центральных защитников Чорлука-Пабло, на судейство, везение, на локально сработавший план игры вторым номером (что в футболе случается не так уж и редко). Однако такая победа для «Локомотива» вполне типична. Команде Марко Николича не требуется выглядеть лучше соперника визуально или доминировать по статистике, чтобы побеждать.

«Локомотив» стал главным претендентом на второе место в РПЛ

После победы над «Спартаком» «железнодорожники» вплотную приблизились ко второму месту, теперь между двумя московскими клубами всего лишь 1 очко в турнирной таблице, а с учетом набранного «Локомотивом» хода и победы в очном матче, теперь именно команду Марко Николича следует считать главным фаворитом в борьбе за второе место и за путевку в Лигу чемпионов. Что немаловажно, теперь при равенстве очков со «Спартаком» выше будет «Локо», у которого преимущество по личным встречам (1:2; 2:0). Ну, и стоит напомнить основы:

- «Локомотив» весной выиграл 6 подряд матчей в РПЛ , а с учетом двух кубковых встреч победная серия растянулась уже на 8 матчей.

- 6 из 8 матчей завершились «сухими» победами «железнодорожников», забить в ворота Гильерме смог только футбольный клуб «Сочи» в двух матчах, которые завершились победами «Локо» с одинаковым счетом 3:1.

- Наиболее важными в этой череде успехов стали победы с одинаковым счетом 2:0 над прямыми конкурентами — ЦСКА и «Спартаком».

- «Локомотив» близок к прошлогоднему графику набора очков: в сезоне 2019/20, который «красно-зеленые» закончили на втором месте, было 48 очков после 25 туров, сейчас — 46.

«Локомотив» — лучший в РПЛ по извлечению максимума из минимума

От Марко Николича ждали атакующего футбола, но он оказался продолжателем стилистических традиций, заложенных Юрием Сёминым, при котором «Локомотив» во все времена добивался результатов, действуя как будто бы из тени. Даже в недавнем чемпионском сезоне 2017/18 «железнодорожники» не были сильнее всех на голову, но выжимали результаты в матчах с аутсайдерами и середняками, а в играх с прямыми конкурентами не рвались вести игру, зато с безжалостным хладнокровием пользовались ошибками оппонентов, своими редкими моментами, а в крайних случаях — везением и лояльностью арбитров. Сейчас «Локомотив» движется по своей знакомой колее, а статистика по-прежнему говорит о сумасшедшем оверперфоминге «железнодорожников».

- 34 забитых мяча у «Локомотива» — это седьмой показатель в РПЛ . Больше «железнодорожников» забили «Зенит», «Спартак», ЦСКА , «Краснодар», «Сочи» и «Динамо». «Рубин» забил столько же.

- 12.7 удара по воротам в среднем за игру. Это 9-й показатель в чемпионате России. Помимо вышеперечисленных клубов, лучше «Локомотива» еще и «Ахмат», а совсем рядом «Химки» (12.4).

- 76 желтых карточек — наравне с тульским «Арсеналом» у Марко Николича самая недисциплинированная команда в Премьер-Лиге. 4 раза футболистов «Локомотива» удаляли с поля.

- 5.9 успешных обводок за игру — 9-й показатель в РПЛ .

- 9.4 паса под удар в среднем за матч — здесь «Локомотив» делит 7-8 место с «Сочи».

Но самые яркие и показательные цифры можно извлечь из системы подсчета ожидаемых голов и ожидаемых очков.

1. Если говорить о забитых мячах, то свои 34 «Локомотив» забил, имея 31.63 xG. 2.37 «лишних» гола.

2. При этом пропустили «железнодорожники» тоже меньше, чем были должны, если исходить из допущенных моментов у своих ворот: 26 голов при показателе 30.59 xGA. Здесь оверперфоминг еще более внушительный — +4.59.

3. Реальная разница забитых и пропущенных «Локомотивом» мячей за 25 туров — «+8», но в таблице ожиданий получается всего лишь «+1.04».

4. Если говорить о набранных очках, то в таблице ожиданий у «Локо» всего лишь 36.28 xPTS баллов (против 46) и девятое место, которое во многом соответствует статистике, характеризующей перфоманс команды. То есть 9.72 очков сверх нормы, больше «лишних» очков собрали только «Химки» — 10.48 xPTS.