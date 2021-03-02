Бермудский ромб «Локомотива». ЦСКА играл от соперника, Влашич искал себя, Куликов – скрытый герой матча

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вчера, 01:58

Разбор игры, в которой Гончаренко проиграл лысому шарлатану.

Или гению? Николич поражает меня своей гибкостью и смелостью: на сборах внедрил ромб и поменял позицию нескольким игрокам. Но где-то рядом лежат воспоминания о гениальной игре в шесть защитников с «Зальцбургом» и переходе на трёх оборонцев вдесятером с «Динамо». Ужас, под который «Локомотив» вылетел из ЛЧ и плотно осел в середине таблицы РПЛ к зимнему перерыву.

Гончаренко о тактических премудростях «Локомотива» знал. И почему-то решил под них подстроиться и сыграть от соперника. Когда понял, что ошибся, команды уже отправились на перерыв.

«Мы достаточно неплохо играли, особенно, наверное, это касается второго тайма. „Локомотив“ мало что создал в атаке, за исключением двух моментов, из которых мы получили два гола. Причем второй – удар с дистанции, это сложно назвать моментом», — Виктор Гончаренко.

«Локо» сделал ставку на подвижный ромб. ЦСКА пытался отзеркалить схему — и провалился

Ромб Николича — хоть что-то новое в нашей любимой РПЛ . Но очевидно, что внедрил его серб, исходя из имеющегося ростера, где наблюдается явный крен в сторону игроков центра поля. Так Жемалетдинов расположился на атакующей вершине, Мухин — на защитной, а Куликов с Крыховяком — ближе к флангам.

Данная схема требует высокой мобильности и компактности и работает по принципу гармошки у прохожих на виду : игроки оперативно смещаются в зону владения мячом соперника и вступают в отбор, а при атаке разбегаются и создают необходимую ширину.

Армейцы в первом тайме провалились: треугольник Марадишвили-Ахметов-Зайнутдинов, обращённый вершиной вниз, не работал от слова совсем. Гончаренко внедрил его специально под ромб «Локо» и просчитался: игроки теряли позиции, не могли выбраться из под прессинга и оставляли много свободных зон сопернику. Главный неудачник — Зайнутдинов: потерял мяч перед голом Лисаковича и не подстраховал Марио, когда рывок на свой гол делал Крыховяк.

Но на второй тайм ЦСКА вышел в расстановке 4-1-3-2 с Влашичем в роли свободного художника.

«Локо» душил ЦСКА контрпрессингом. Куликов — незаметный герой; Жемалетдинов — слабое звено

Неразбериха в центральной оси армейцев не могла не сказаться на их оборонительных действиях и выходах со своей половины поля. «Локомотив» при потере мяча моментально включал прессинг, заставляя игроков ЦСКА ошибаться. Наиболее характерной такая картина была для первого тайма, теневым героем которого стал Куликов (11 успешных оборонительных действий за матч, 2 — на чужой половине), дважды вернув владение своей команде под голевую атаку.

При необходимости, Даниил совершал тактические фолы (2 — на чужой половине) и, совместно с Мухиным (3/3 отбора + 4 перехвата), помогал Рыбчинскому (6 раз был обыгран) сдерживать левый край атаки ЦСКА .

Армейцы предпочитали не мудрить с выходом из обороны, применяя средний и длинный пас: у Помазуна 61% передач — лонгболлы. Если мяч оказывался у центральных защитников армейцев, к ним опускался Ахметов. «Локо» в таком случае чаще всего откатывался в средний блок: по Ахметову играл Жемалетдинов, а Камано и Лисакович разбегались по флангам и, при необходимости, опускались достаточно глубоко.

Жемалетдинов из мобильного ромба «Локо» несколько выпадал: не к месту замедлял темп атаки и выдавал неудобные/неточные передачи (точность — 69%), хотя хорошо открывался в свободные зоны и потенциально мог стать главной креативной единицей (17 передач в финальную треть — больше всех в команде).

Армейцы включили высокий прессинг во втором тайме. Эджуке добавил вариативности; Марио получил простор на правом фланге

В первом тайме абсолютно потерялся Сигурдссон, хотя именно ему удалось в ситуативном моменте разбить компактность «Локо» в обороне и увести со своей позиции Крыховяка. Но после перерыва он не вышел: Гончаренко пересобрал всю атакующую линию, вернув Влашича в центр и убрав Зайнутдинова на левый фланг обороны.

Армейцы включили высокий прессинг: совершили 3 успешных оборонительных действия в финальной трети за тайм и заставили «Локомотив» чаще выходить через безадресный длинный пас. Но как только стартовый запал армейцев немного спал, «Локо» начал успешно разбивать их прессинг через короткий пас.

Вышедший на левый фланг Эджуке (7 обводок и 6 касаний в штрафной — лучшие показатели в матче) добавил проблем Рыбчинскому и стягивал на себя ромб «Локомотива», благодаря чему на правом краю свободную зону получал Марио — именно из такого эпизода родился пенальти.

Победа «Локо» — закономерный итог. Хотя по xG ЦСКА был сильнее

Очевидное тренерское поражение Гончаренко. Или всё-таки победа Николича? Посмотреть на итог этого матча можно под разными углами. Но одно можно сказать точно: в первом тайме армейцы выглядели командой, которая собралась незадолго до игры (привет «Тамбову») и не понимает, что от неё хочет тренер.

В середине за всех отдувался Ахметов (5 перехватов — лучший в матче), не работала подстраховка, практически ничего не клеилось и в атаке. Влашич потерялся на левом фланге и так и не нашёл свою игру: 2/11 точных кросса, незабитый пенальти и нелепый момент с угловым. А центрдефы «Локо» наоборот её нащупали и во втором тайме, когда армейцы перехватили инициативу, играли достаточно уверенно: Чорлука — 8 выносов (лучший в матче), Пабло — 2 перехвата и 3 выноса. Но один раз всё же потребовалось чудо от Гильерме.

0.24 — 2.18 по xG в пользу армейцев — это тот самый случай, когда вне контекста голые цифры не значат ничего. Такой перевес сложился, главным образом, из двух эпизодов: нелепого пенальти (0.75) и сдвоенного момента Васина (0.26)/Кучаева (0.42) после заброса в противоход защитникам от Магнуссона. Да, «Локомотив» мог и, наверное, должен был пропустить: команда полностью отдала нити игры сопернику во втором тайме (140 передач против 255) и не смогла выстроить внятную контригру. Вот только забить ЦСКА оказался не способен: лидерское бремя на фоне блеклой игры Влашича взвалить на свои плечи никто не решился.

Использованы данные и материалы РПЛ , Understat, WhoScored, FC и «Футбол в цифрах».

Фото: fclm.ru

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