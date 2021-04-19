«Бавария» — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер», который состоится 20 апреля 2021 года.

«Бавария»

«Бавария» потеряла много игроков основного состава, но продолжает регулярно набирать очки в чемпионате. Команда практически гарантировала себе чемпионство после осечки «РБ Лейпциг» и следующие матчи станут решающими для мюнхенского клуба в борьбе за очередной трофей. Подопечные Ханси Флика нормально отреагировали на вылет из Лиги Чемпионов и готовы продолжать побеждать уже во внутреннем первенстве.

17 апреля «Бавария» обыграла в труднейшем поединке «Вольфсбург» (3:2), а 13 числа обыграла в ответном матче Лиги Чемпионов « ПСЖ » (0:1), но покинули турнир.

«Байер»

«Байер» очень плохо играл в середине чемпионата и растерял много очков. Но сейчас коллектив борется за участие в еврокубках на следующий сезон и последние несколько матчей провел успешно. Команде из Леверкузена очень желательно брать очки с «Баварией», но сделать это будет очень сложно, особенно на поле соперника.

17 апреля «Байер» легко обыграл «Кельн» (3:0), а 12 числа на выезде не смог сломить оборону «Хоффенхайма» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.438

Ничья – 5.14

Победит «Байер» – 7.32

Статистика

«Бавария» не проигрывает на своем поле более 15 матчей в чемпионате

«Байер» одержал только две победы в последних десяти выездных поединках во всех турнирах

Девять последних матчей соперников заканчивались ТБ 2.5 и «обе забьют»

2.5 и «обе забьют» «Бавария» выиграла три последние встречи у «Байера»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда Флика с большой вероятностью одержит очередную победу в чемпионате и сделает еще один шаг к очередной серебряной салатнице в Германии.