ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Бавария» — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер», который состоится 20 апреля 2021 года.

«Бавария»

«Бавария» потеряла много игроков основного состава, но продолжает регулярно набирать очки в чемпионате. Команда практически гарантировала себе чемпионство после осечки «РБ Лейпциг» и следующие матчи станут решающими для мюнхенского клуба в борьбе за очередной трофей. Подопечные Ханси Флика нормально отреагировали на вылет из Лиги Чемпионов и готовы продолжать побеждать уже во внутреннем первенстве.

17 апреля «Бавария» обыграла в труднейшем поединке «Вольфсбург» (3:2), а 13 числа обыграла в ответном матче Лиги Чемпионов «ПСЖ» (0:1), но покинули турнир.

«Байер»

«Байер» очень плохо играл в середине чемпионата и растерял много очков. Но сейчас коллектив борется за участие в еврокубках на следующий сезон и последние несколько матчей провел успешно. Команде из Леверкузена очень желательно брать очки с «Баварией», но сделать это будет очень сложно, особенно на поле соперника.

17 апреля «Байер» легко обыграл «Кельн» (3:0), а 12 числа на выезде не смог сломить оборону «Хоффенхайма» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.438
  • Ничья – 5.14
  • Победит «Байер» – 7.32

Статистика

  • «Бавария» не проигрывает на своем поле более 15 матчей в чемпионате
  • «Байер» одержал только две победы в последних десяти выездных поединках во всех турнирах
  • Девять последних матчей соперников заканчивались ТБ 2.5 и «обе забьют»
  • «Бавария» выиграла три последние встречи у «Байера»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда Флика с большой вероятностью одержит очередную победу в чемпионате и сделает еще один шаг к очередной серебряной салатнице в Германии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:41
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Байер»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100