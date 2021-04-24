«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Лион»

Команда проводит мощный сезон и идет на четвертой позиции в чемпионате, отставая от лидера чемпионата «Лилля» всего на три пункта. Команда играет достаточно стабильно и за несколько туров до конца сезона интрига в чемпионате Франции очень большая. Матч против «Лилля» станет первым из нескольких ключевых, где определится более достойный кандидат на золотые медали Лиги 1

21 апреля «Лион» проиграл «Монако» в кубке Франции (0:2), а 18 апреля на выезде смог одолеть «Нант» (2:1) уже в чемпионате

«Лилль»

Коллектив проводит самый сильный и сложный сезон за последние годы. «Лилль» лидирует в Лиге 1, но опережает « ПСЖ » всего на 1 очко, а совсем близко находятся еще и «Монако» с «Лионом». Чтобы выиграть чемпионство, коллектив должен сделать последний рывок и набирать максимум очков в оставшихся матчах. Одержав победу в этом матче, команда сделает серьезную заявку на первое место в Лиге 1.

16 апреля «Лилль» не смог справится с обороной «Монпелье» (1:1), а девятого числа команда обыграла на выезде «Мец» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.11

Ничья – 3.5

Победит «Лилль» – 3.65

Статистика

«Лилль» выиграл всего четыре игры за последние десять матчей во всех турнирах

Последние три матча между командами в чемпионате закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лион» не может выиграть у «Лилля» на своем поле уже шесть матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Лилль» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Гости находятся в неплохой форме и понимают важность этого противостояния. За них говорит и статистика личных встреч на поле «Лиона». Нас ждет интересный и увлекательный матч неуступчивых соперников.