«Торино» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Наполи», который состоится 26 апреля 2021 года.

«Торино»

Команда стала играть заметно лучше в последних матчах. Клуб покинул зону вылета и имеет небольшой запас, который уже в этом матче попробует увеличить, чтобы обезопасить себя от понижения в классе. Команда нашла свою игру и пытается навязывать ее соперникам, что у коллектива понемногу начинает получаться в виде нескольких матчей без поражений в чемпионате Италии

21 апреля «Торино» разошелся миром с «Болоньей» (1:1), а 18 числа команда смогла обыграть на своем поле столичную «Рому» (3:1).

«Наполи»

«Наполи» находится в хорошей форме, и команда борется за место в первой четверке Лиги Чемпионов. Команда из Неаполя показывает комбинационный футбол и не боится любого соперника. В матче с «Торино» коллектив может продолжить гонку за первые четыре места в чемпионате, если качественно подготовится к сопернику.

22 апреля «Наполи» крупно обыграл римский «Лацио» (5:2), а 18 числа сыграл вничью с лидером Серии А – «Интером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 4.41

Ничья – 4.11

Победит «Наполи» – 1.806

Статистика

Три из четырех выездных матчей «Наполи» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей против «Торино»

«Наполи» проиграл один матч из последних десяти, а «Торино» уступил три раза

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на «Наполи» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Неаполитанцы находятся в хорошей форме и борются за более высокие места и несмотря на хорошую игру «Торино», вероятнее всего смогут победить в 1-2 мяча.