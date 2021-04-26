«Реал» Мадрид – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 06:52

«Реал»

В четвертьфинале Лиги Чемпионов «Реал» справился с «Ливерпулем». После домашней победы (3:1) команда из Мадрида отстояла нужный результат в Англии, где соперники не забивали голов (0:0).

В чемпионате Испании подопечные Зинедина Зидана выпали из борьбы за чемпионский титул, сыграв вничью с «Хетафе» и «Бетисом» (0:0). Между этими играми «сливочные» уверенно обыграли «Кадис» (3:0), одержав 21 победу в текущем розыгрыше Ла Лиги.

«Челси»

«Челси» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов за счет успешной дуэли против «Порту». Лондонцы победили соперника в номинально гостевой игре (2:0), а в ответной встрече уступили «драконам» с минимальным счетом (0:1).

В АПЛ «Челси» 24 апреля победил прямого конкурента «Вест Хэм» (1:0). Эта виктория позволила команде Томаса Тухеля закрепиться на четвертой позиции в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 2.44

Ничья – 3.22

Победит «Челси» — 3.36

Статистика

В 5 прошлых матчах «Челси» в Лиге Чемпионов выиграл исход ТМ(2,5)

«Реал» не проигрывал в пяти предыдущих поединках Лиги Чемпионов

«Реал» не пропускал голы в 4 последних играх во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.68. «Реал» и «Челси» надежно действуют в защите, редко пропуская больше одного гола за матч. Кроме того, команды вряд ли станут рисковать в первой полуфинальной встрече.