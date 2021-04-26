«Брентфорд» — «Ротерхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч 35-го тура Чемпионшипа «Брентфорд» — «Ротерхэм», который пройдет 27 апреля.
«Брентфорд»
«Брентфорд», который не проигрывает на протяжении девяти туров чемпионата, занимает третье место в общем зачете Чемпионшипа. В активе команды 78 очков и гарантия участия в турнире плей-офф за право перейти в АПЛ.
24 апреля футболисты «Брентфорда» оформили 21 победу в сезоне, обыграв в гостях «Борнмут» (1:0). До этого «пчелы» поочередно разделили очки с «Кардиффом» (1:1) и «Миллуоллом» (0:0), а ставка на ТМ(2,5) прошла в 8 из 10 прошлых матчах команды.
«Ротерхэм»
«Ротерхэм», проигравший четыре матча кряду в Чемпионшипе, находится в зоне вылета – 22-е место в турнирной таблице. Чтобы обезопасить себя от понижения в классе, команде нужно отыграть гандикап в четыре очка от 21-й строчки.
24 апреля футболисты «Ротерхэм» уступили в гостях «Барнсли» (0:1), потерпев 25-е поражение в чемпионате. Еще в 11 встречах команда побеждала и шесть раз делила очки со своими соперниками.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» — 1.53
- Ничья – 4.44
- Победит «Ротерхэм» — 6.35
Статистика
- «Брентфорд» сыграл вничью в 4 последних домашних матчах
- «Ротерхэм» не забивал голы в 6 из 8 предыдущих играх
- «Брентфорд» выиграл 4 предыдущих встречи у «Ротерхэма»
Прогноз
Сыграть ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.60. «Ротерхэм» практически не забивал в прошлых турах чемпионата, а у «Брентфорда» этот исход выиграл в трех встречах кряду.