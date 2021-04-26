«Брентфорд» — «Ротерхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:00

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч 35-го тура Чемпионшипа «Брентфорд» — «Ротерхэм», который пройдет 27 апреля.

«Брентфорд»

«Брентфорд», который не проигрывает на протяжении девяти туров чемпионата, занимает третье место в общем зачете Чемпионшипа. В активе команды 78 очков и гарантия участия в турнире плей-офф за право перейти в АПЛ .

24 апреля футболисты «Брентфорда» оформили 21 победу в сезоне, обыграв в гостях «Борнмут» (1:0). До этого «пчелы» поочередно разделили очки с «Кардиффом» (1:1) и «Миллуоллом» (0:0), а ставка на ТМ(2,5) прошла в 8 из 10 прошлых матчах команды.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм», проигравший четыре матча кряду в Чемпионшипе, находится в зоне вылета – 22-е место в турнирной таблице. Чтобы обезопасить себя от понижения в классе, команде нужно отыграть гандикап в четыре очка от 21-й строчки.

24 апреля футболисты «Ротерхэм» уступили в гостях «Барнсли» (0:1), потерпев 25-е поражение в чемпионате. Еще в 11 встречах команда побеждала и шесть раз делила очки со своими соперниками.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» — 1.53

Ничья – 4.44

Победит «Ротерхэм» — 6.35

Статистика

«Брентфорд» сыграл вничью в 4 последних домашних матчах

«Ротерхэм» не забивал голы в 6 из 8 предыдущих играх

«Брентфорд» выиграл 4 предыдущих встречи у «Ротерхэма»

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.60. «Ротерхэм» практически не забивал в прошлых турах чемпионата, а у «Брентфорда» этот исход выиграл в трех встречах кряду.