Харри Кейн — в пятёрке лучших футболистов, у которых 0 трофеев. Но он ещё может всё изменить

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вчера, 12:30

Для этого ему нужно «всего лишь» бросить «Тоттенхэм».

Харри Кейн (Англия, 27 лет) — футбольная карьера в разгаре

Выступал за клуб(ы): «Тоттенхэм».

Кейн проводит 11-й сезон в профессиональной карьере, по юности покатался по командировкам, но вот уже восьмой год кряду радует голами поклонников «шпор». Но не радует себя и их трофеями. Харри — один из сильнейших центрфорвардов современности, у него 280 голов на профессиональном уровне, а «Трансфермаркт» оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро. И такой футболист ни разу в жизни не прикасался к кубкам.

Вчера «Тоттенхэм» с Кейном вполне ожидаемо проиграл в финале Кубка Лиги «Манчестер Сити» (0:1). У многих «горожан» уже 10+ завоеванных титулов, в то время как счетчик Харри по-прежнему на нуле. Англичанин во второй раз в карьере упустил шанс прикоснуться к Кубку Лиги, в финальном матче 2015 года он проиграл «Челси» под руководством Жозе Моуриньо, недавнему увольнению которого из «Тоттенхэма» искренне удивился.

Проигрывал Кейн и в финале Лиги чемпионов, финишировал вторым в АПЛ , но золото на вкус пока не пробовал. Разговоры о будущем Харри не утихают с начала года, форвард стоит перед тяжелым выбором — остаться в Лондоне и стать вечной легендой «Тоттенхэма», побить рекорд Джимми Гривза по количеству голов за клуб или уйти в команду, которая борется за трофеи, в тот же «Манчестер Сити», который ищет замену уходящему Агуэро. Если уйдет, разочарует десятки тысяч фанатов, если останется, может сам разочароваться в футболе и утратить мотивацию.

Мэттью Ле Тиссье (Англия, 52 года) — завершил карьеру в 2003 году

Выступал за клуб(ы): «Саутгемптон», «Истли».

Уроженец острова Гернси не выигрывал титулов и не выступал за большие клубы, но его знают и любят далеко за пределами южного побережья Англии, где он провел всю карьеру, выступая за «Саутгемптон». Ле Тиссье стал первым полузащитником, забившим 100 голов в Английской Премьер-Лиге, а в общей сложности он наколотил больше двух сотен мячей за «святых», сотворив несколько настоящих шедевров, во многом благодаря которым получил недвусмысленное прозвище «Бог».

В недавно открытом Зале Славы АПЛ наверняка найдется уютное местечко для этого гения, который не испытывал недостатка в предложениях от больших команд, но каждый раз делал выбор в пользу «Саутгемптона», отказывая «Челси», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» (за «шпор» Мэтт фанател в детстве, и предложение из Лондона соблазняло его больше остальных). Как бы то ни было, Ле Тиссье остался в «Саутгемптоне», что было фактически официальным отказом от борьбы за трофеи, но не жалеет об этом:

Я играл в футбол так, как я хотел, для меня это было самым важным. Если бы я перешел в большой клуб, вероятно, у меня не было бы столько творческой свободы. Я знал, что почти наверняка не выиграю никаких наград, но я играл 16 лет в Премьер-Лиге и наслаждался каждым днем. Не думаю, что я стал бы счастливее, если бы уехал куда-нибудь и выиграл медаль.

Джузеппе Синьори (Италия, 53 года) — завершил карьеру в 2006 году

Выступал за клуб(ы): «Леффе», «Пьяченца», «Тренто», «Фоджа», «Лацио», «Сампдория», «Болонья», «Ираклис», «Шопрон».

В отличие от двух англичан, Синьори не сидел на одном месте, но его перемещения между итальянскими клубами не принесли видному итальянскому форварду наград. Самый яркий период карьеры Джузеппе провел в «Лацио» (1992-1998 = 195 матчей, 127 голов). В течение полугода после ухода Синьори «орлы» завоевали Кубок и Суперкубок Италии, а за два следующих года взяли Скудетто, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА .

Есть на счету Синьори и 7 голов в футболке сборной Италии. За «Скуадру Адзурру» форвард сыграл 28 матчей, стал вице-чемпионом мира 1994 года, так что если бы не памятный промах Роберто Баджо, глядишь, и не было бы Беппе-гола в этом списке. Свое прозвище забивший под 300 голов за карьеру Синьори получил после того, как трижды в середине 90-х выиграл бомбардирскую гонку Серии A, где тогда выступали великие защитники. Джузеппе до сих пор входит в топ-10 самых результативных футболистов итальянского чемпионата.

Бернд Шнайдер (Германия, 47 лет) — завершил карьеру в 2009 году

Выступал за клуб(ы): «Карл Цейсс Йена», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Байер».

Шнайдер — один из самых умных и техничных полузащитников своего времени, у него даже было прозвище «Белый бразилец». Преемником Бернда в немецком футболе можно считать Тони Крооса, хотя если сравнивать их исключительно по завоеванным трофеям, то последователь кажется не в пример успешнее, ведь у Шнайдера на трофейной полке пусто. Этот замечательный полузащитник — символ симпатичного, но невероятно невезучего «Байера», прозванного «Неверкузеном» из-за неумения делать последний шаг к кубкам.

С «фармацевтами» Шнайдер дважды был вторым в Бундеслиге, дважды проигрывал в финалах Кубка Германии, уступил «Реалу» в решающем матче Лиги чемпионов-2001/02. Невезение Бернда передалось и сборной Германии, за которую он провел 81 матч (5 голов, 11 результативных передач). На ЧМ -2002 Бундесманшафт уступила в финале Бразилии и Феномену Роналдо, а еще Шнайдер — бронзовый призер ЧМ -2006 и Кубка Конфедераций 2005.

Антонио Ди Натале (Италия, 43 года) — завершил карьеру в 2016 году

Выступал за клуб(ы): «Эмполи», «Имперцола», «Варезе», «Виареджо», «Удинезе».

Многие видные футболисты могли бы дополнить этот список, но выбираем относительно недавно завершившего карьеру Ди Натале. Антонио является лучшим бомбардиром в истории «Удинезе», он дважды выигрывал «Золотую бутсу» Серии A, поиграл за сборную Италии и забивал голы за «Скуадру Адзурру» в том числе на серебряном Евро-2012. У Ди Натале 209 голов в Серии A и шестое место в историческом списке бомбардиров.

Тото оставил неизгладимый след в итальянском футболе, хотя никогда и не прикасался к трофеям. Ближе всего к кубку Ди Натале был в Киеве, во время финала Евро-2012 Испания — Италия. Тогда форвард вышел на замену в перерыве матча вместо Антонио Кассано, когда «Скуадра Адзурра» уже уступала 0:2. А ведь в первой схватке с «Красной Фурией» на том турнире именно гол Ди Натале помог итальянцам сыграть вничью (матч будущих финалистов на групповой стадии завершился со счетом 1:1).