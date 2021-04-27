«Верона» — «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:19

Букмекер Pinnacle открыл линию на поединок 34-го тура Серии A «Верона» — «Специя», который пройдет 1 мая 2021 года.

«Верона»

«Верона», набравшая 41 балл в лиге, занимает десятое место в турнирной таблице. Четыре последних поединка в чемпионате команда проиграла, уступив таким соперникам: «Интер» (0:1), «Фиорентина» (1:2), «Сампдория» (1:3) и «Лацио» (0:1).

Также в пассиве хозяев предстоящей игры четыре поражения кряду на своем поле. В этих матчах «Верона» смогла забить только один гол, а три из них завершились выигрышем ставки ТМ(2,5).

«Специя»

В активе «Специи» 33 очка и актуальное пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из пяти предыдущих поединков лиги команда выиграла только один матч, обыграв на своем поле «Кротоне» (3:2).

Также в этой серии «Специя» проиграла «Лацио» (1:2), «Болонье» (1:4) и «Дженоа» (0:2), и сыграла вничью дома с «Интером» (1:1). В гостевых поединках чемпионата команда выступает очень плохо – шесть поражений подряд, пять из которых, завершились на ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» — 2.198

Ничья – 3.684

Победит «Специя» — 3.467

Статистика

«Специя» играа вничью в тайме и проигрывала в 5 из 6 предыдущих гостевых поединках

«Верона» проиграла 7 из 8 прошлых матча в чемпионате

«Специя» пропускала минимум 2 гола в 6 прошлых выездных поединках

Прогноз

Сыграть ставку на «Обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.823. Этот исход выигрывал в 8 из 10 прошлых гостевых матчах «Специи», а «Верона» пропускала голы в 13 прошлых домашних матчах.