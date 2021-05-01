«Торино» — «Парма»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:10

«Торино»

«Торино» идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпиона, набрав 31 зачетный пункт. Команда из Турина разделяет с «Кальяри» и «Беневенто» зону вылета, опережая прямых конкурентов только за счет дополнительных показателей.

26 апреля футболисты «Торино» потерпели 13-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Наполи» (2:0). До этого «быки» не уступали в четырех играх кряду. В данной серии команда оформила победы над «Ромой» (3:1) и «Удинезе» (1:0), А также разделила очки с «Ювентусом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

«Парма»

«Парма» базируется на предпоследнем месте в общем зачете Серии A. Этот сезон команда проводит очень слабо: три победы, 11 ничьих и 19 поражений. Спастись от вылета в низший дивизион «крестоносцы» уже не смогут.

В четырех предыдущих турах чемпионата «Парма» очки не набирала. Для команды последовательными оказались поражения от «Милана» (1:3), «Кальяри» (3:4), «Ювентуса» (1:3) и «Кротоне» (3:4). В пассиве гостей этого матча худшая оборона лиги – 70 пропущенных голов за 33 тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» — 1.598

Ничья – 4.320

Победит «Парма» — 5.920

Статистика

«Парма» пропускала минимум 3 гола в 4 прошлых матчах чемпионата

В 6 прошлых гостевых играх «Пармы» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Первая встреча соперников в этом сезоне закончилась победой «Торино» (3:0)

Прогноз

Поставить на победу «Торино» в этой игре букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.598. Хозяева нуждаются в очках, чтобы покинуть зону вылета, а «Парма» сейчас очень много пропускает и уже не преследует турнирных задач.