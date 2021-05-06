«Лестер» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 7 мая 2021 года.

«Лестер»

Коллектив Брендона Роджерса все еще оставляет себя на третьем месте в чемпионате, однако еще не обеспечила бронзовые медали. В очередном матче чемпионата клубу необходимо побеждать, чтобы не подпускать к себе «Челси» ближе, чем на два пункта. Матч с «Ньюкаслом Юнайтед» будет тяжелым, ведь гости сыграют от обороны, делая акцент на защите собственных ворот.

30 апреля «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а 26 апреля обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»

Команда занимает последнее 16 место, которое оставляет команду в АПЛ на следующий сезон, но отрыв от ближайших преследователей составляет 9 очков и упустить такое преимущество за четыре тура до конца практически невозможно. Команда должна сделать выводы по этому сезону и готовиться к новому, чтобы выступить в нем более убедительно.

2 мая «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:2), а 24 апреля команда сыграла вничью с «Ливерпулем» (1:1). Оба матча проходили в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.431

Ничья – 4.94

Победит «Ньюксал Юнайтед» – 8.03

Статистика

«Лестер» не проигрывает четыре матча подряд в АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл шесть выездных встреч из десяти последних

«Лестер» выиграл три последних матча у «Ньюкасла Юнайтеда»

Четыре из шести последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лестера» с форой -1.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Хозяева собираются уверенно победить, ведь только максимальное количество очков в оставшихся поединках могут гарантировать им бронзовые медали.