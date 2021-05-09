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Пуйоль с лопатой, Роналду — с Джорджиной в собственном самолёте. Лучшее из Сети

вчера, 09:07
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Oplot
Oplot ответ 1_DEIVID (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
Ради денег и не на такое она согласится😀😀😀
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 13:34
Я не мог понять, кого мне напоминает Пуйоль. Потом вспомнил. Владимир Кузьмин. Московский музыкант
1_DEIVID
1_DEIVID
вчера в 11:17
Вот она любовь к себе любимому! Рон развалился по королевский, а Джорджина на краю ютится, чуть ли на пол не падая.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:18
Собственный самолёт,круто!
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