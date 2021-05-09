Пуйоль с лопатой, Роналду — с Джорджиной в собственном самолёте. Лучшее из Сети

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вчера, 09:07

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Легенда Серии А практически не изменился.

Вы знали, что за женскую команду «Барселоны» играет родная сестра футболиста «сине-гранатовых» ?

Примерно так болельщики «Челси» ждали, когда форвард Тимо Вернер начнет забивать голы! И дождались!

Защитник «Реала» Марсело выложил семейное фото.

Милота дня:

Хавбек «Тоттенхэма» с семьей.

Форвард «Байера» со своим сыном.

Если у клуба нет должного снаряжения для тренировок, то подойдут обычные бутылки!

Бывший игрок «Спартака» показал своих друзей.

А вот такая атмосфера дома у легенды «Рубина» во время просмотра матчей.

Девушки дня:

Виктория, жена бывшего игрока «Рубина» Олега Данченко.

Жена Лукаса Окампоса из «Севильи».

Публикация от . Majooh ~ (@majoohbarbeito)

Легенда «Барселоны» готов браться за любую работу.

Бывший игрок «Ливерпуля» уже набрал форму, осталось найти новый клуб.

Публикация от Carles Puyol (@carles5puyol)

У экс-игрока МЮ родился сын!

Скоро на свет появится малыш и в семье голкипера «Ливерпуля» Алиссона.

Публикация от @tvsoccer

Публикация от 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑆𝑖𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑠𝑖𝑜 (@robysinopoli)Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отдохнул на природе.

Жена Тиаго Силвы извинилась за критику в адрес форварда «синих» Тимо Вернера. Но большинство зрителей были удивлены тем, какой «прокуренный» голос у женщины.

В Бразилии бывает весело после матчей.

Как вам такой гол?

Невеста форварда «Ювентуса» похвасталась роскошными условиями перелёта на частном самолёте.

Защитник «Тоттенхэма» Регилон вновь разыграл свою девушку.

Смогли бы повторить?

Скоро лето!

Будьте аккуратнее, опасности могут поджидать нас на каждом шагу!