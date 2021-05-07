Виллаш-Боаш стал гонщиком, Лизаразю ушёл в джиу-джитсу. Известные футболисты в других видах спорта

Не только футболом едины.
Многие мечтают стать футболистами. Но для профессиональных спортсменов игра в футбол может стать обычной рутинной работой. Что же им делать?
Было много игроков, которые пробовали свои силы в разных видах спорта, вспоминаем некоторых из них. Речь пойдет о футболистах из нынешнего века.
Тим Визе – рестлинг
Бывший вратарь «Вердера» играл на чемпионате мира в 2010 году, но шесть лет спустя он решил перевернуть свою жизнь.
Визе по прозвищу «Машина» дебютировал в рестлинге в 2016-м, но продержался всего год.
Дэвид Джеймс – американский футбол
В 2003 году англичанин принял приглашение потренироваться с командой НФЛ «Майами Долфинз».
Я рад, что меня пригласили — это прекрасная возможность узнать больше об этом виде спорта и сразиться с некоторыми из лучших спортсменов мира.
Он прошел ускоренный курс по игре квотербэком, ресивером и кикером, прежде чем решил, что это не для него.
Петр Чех – хоккей
В 37 лет Петр подписал контракт с лондонским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс». Спортсмен сыграл всего шесть матчей за «Феникс», но мечту исполнил.
Рио Фердинанд — бокс
Легенда сборной Англии предприняла попытку начать боксерскую карьеру в 2017 году при поддержке букмекерской конторы.
Однако после почти года тренировок Фердинанду было отказано в получении боксерской лицензии. Впрочем, видео с боксирующим Фердинандом не особо интересны, там сплошная реклама той самой букмекерской конторы.
Но Рио продолжает следить за собой!
И однажды он сразился с Адебайо Акинфенвой в рамках армрестлинга.
Габриэль Батистута — поло
Один из величайших нападающих своего поколения обожает этот вид спорта. У легенды давние проблемы с ногами, ему буквально трудно ходить, поэтому поло идеально подходит для Батистуты.
Майкл Оуэн — конные скачки
Любовь Оуэна к скачкам ни для кого не секрет: у бывшего «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» около 30 лошадей в его конюшнях.
Однако в 2017 году он стал жокеем, приняв участие в благотворительной гонке Prince's Countryside Trust в Аскоте.
Майкл даже финишировал вторым!
Биксант Лизаразю — джиу-джитсу
Француз профессионально занялся бразильским джиу-джитсу и в 2009 году стал чемпионом Европы в своей возрастной категории. Без слов.
Только взгляните на форму Биксанта — ему 51 год! Кстати, рекомендуем заглянуть в его инстаграм, там довольно интересно, ведь он занимается также серфингом, дайвингом, лыжами и любит кататься на велосипеде!
Джо Харт — крикет
Голкипер «Тоттенхэма» усердно занимался этим видом спорта в детстве, но всё же выбрал футбол. Любовь осталась до сих пор, игроки «шпор» тому свидетели:
Паоло Мальдини — большой теннис
Дебютировал в 49 лет в парном разряде. Проиграл. Но оно того стоило!
Ли Шарп — гольф
Шарп увлекся гольфом еще во времена игры за «Манчестер Юнайтед», к большому раздражению сэра Алекса Фергюсона.
Англичанин сейчас даже пытается пробиться как профессионал, участвуя в турнирах по всей Великобритании.
Что касается гольфа, то следует отметить и Андрея Шевченко, который становился вторым в чемпионате Украины по этому виду спорта. Если говорить о любителях этой игры, то можно долго перечислять, в каждой команде АПЛ такие найдутся. Что тут скажешь, если даже немцы играют в гольф!
Андре Виллаш-Боаш — ралли
Португалец и гонки дружат уже очень давно. Бывший тренер «Зенита» будет участвовать в чемпионате мира по ралли в Португалии в этом году. Андре выступит пилотом Citroen C3 в WRC-3.
Ежи Дудек — автоспорт
Поляк тоже любитель скорости. Занялся этим видом спорта после завершения карьеры.
Фабьен Бартез — автогонки
Француз даже принял участие в 24-часовой гонке Ле Мана. Легендарный вратарь финишировал 29-м, это неплохой результат.
Иван Перишич — пляжный волейбол
Однажды хавбек даже заявился на профессиональный турнир по пляжному волейболу в Хорватии. Вместе с напарником он проиграл все три сета своим соперникам. Первый в мире профессиональный футболист и пляжный волейболист одновременно!
Неймар — покер
Да, многие скажут, что это не является видом спорта, но довольно любопытно, что бразилец хочет стать профессиональным игроком в покер, когда завершит свою карьеру.
Однажды он сразился со звездой «Звёздных войн» Джоном Бойегой! Но на таких турнирах даже Криштиану Роналду играл против Аарона Пола (Джесси — из «Во все тяжкие»).
Бонус
Дэвид Симен и фигурное катание
Это было просто телевизионное шоу, но получилось эффектно!
Причем в марафон.
Причем в марафон.