Виллаш-Боаш стал гонщиком, Лизаразю ушёл в джиу-джитсу. Известные футболисты в других видах спорта

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вчера, 21:00

Не только футболом едины.

Многие мечтают стать футболистами. Но для профессиональных спортсменов игра в футбол может стать обычной рутинной работой. Что же им делать?

Было много игроков, которые пробовали свои силы в разных видах спорта, вспоминаем некоторых из них. Речь пойдет о футболистах из нынешнего века.

Тим Визе – рестлинг

Бывший вратарь «Вердера» играл на чемпионате мира в 2010 году, но шесть лет спустя он решил перевернуть свою жизнь.

Визе по прозвищу «Машина» дебютировал в рестлинге в 2016-м, но продержался всего год.

Дэвид Джеймс – американский футбол

В 2003 году англичанин принял приглашение потренироваться с командой НФЛ «Майами Долфинз».

Я рад, что меня пригласили — это прекрасная возможность узнать больше об этом виде спорта и сразиться с некоторыми из лучших спортсменов мира.

Он прошел ускоренный курс по игре квотербэком, ресивером и кикером, прежде чем решил, что это не для него.

Петр Чех – хоккей

В 37 лет Петр подписал контракт с лондонским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс». Спортсмен сыграл всего шесть матчей за «Феникс», но мечту исполнил.

Рио Фердинанд — бокс

Легенда сборной Англии предприняла попытку начать боксерскую карьеру в 2017 году при поддержке букмекерской конторы.

Однако после почти года тренировок Фердинанду было отказано в получении боксерской лицензии. Впрочем, видео с боксирующим Фердинандом не особо интересны, там сплошная реклама той самой букмекерской конторы.

Но Рио продолжает следить за собой!

И однажды он сразился с Адебайо Акинфенвой в рамках армрестлинга.

Габриэль Батистута — поло

Один из величайших нападающих своего поколения обожает этот вид спорта. У легенды давние проблемы с ногами, ему буквально трудно ходить, поэтому поло идеально подходит для Батистуты.

Майкл Оуэн — конные скачки

Любовь Оуэна к скачкам ни для кого не секрет: у бывшего «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» около 30 лошадей в его конюшнях.

Однако в 2017 году он стал жокеем, приняв участие в благотворительной гонке Prince's Countryside Trust в Аскоте.

Майкл даже финишировал вторым!

Биксант Лизаразю — джиу-джитсу

Француз профессионально занялся бразильским джиу-джитсу и в 2009 году стал чемпионом Европы в своей возрастной категории. Без слов.

Только взгляните на форму Биксанта — ему 51 год! Кстати, рекомендуем заглянуть в его инстаграм, там довольно интересно, ведь он занимается также серфингом, дайвингом, лыжами и любит кататься на велосипеде!

Джо Харт — крикет

Голкипер «Тоттенхэма» усердно занимался этим видом спорта в детстве, но всё же выбрал футбол. Любовь осталась до сих пор, игроки «шпор» тому свидетели:

Паоло Мальдини — большой теннис

Дебютировал в 49 лет в парном разряде. Проиграл. Но оно того стоило!

Ли Шарп — гольф

Шарп увлекся гольфом еще во времена игры за «Манчестер Юнайтед», к большому раздражению сэра Алекса Фергюсона.

Англичанин сейчас даже пытается пробиться как профессионал, участвуя в турнирах по всей Великобритании.

Что касается гольфа, то следует отметить и Андрея Шевченко, который становился вторым в чемпионате Украины по этому виду спорта. Если говорить о любителях этой игры, то можно долго перечислять, в каждой команде АПЛ такие найдутся. Что тут скажешь, если даже немцы играют в гольф!

Андре Виллаш-Боаш — ралли

Португалец и гонки дружат уже очень давно. Бывший тренер «Зенита» будет участвовать в чемпионате мира по ралли в Португалии в этом году. Андре выступит пилотом Citroen C3 в WRC-3.

Ежи Дудек — автоспорт

Поляк тоже любитель скорости. Занялся этим видом спорта после завершения карьеры.

Фабьен Бартез — автогонки

Француз даже принял участие в 24-часовой гонке Ле Мана. Легендарный вратарь финишировал 29-м, это неплохой результат.

Иван Перишич — пляжный волейбол

Однажды хавбек даже заявился на профессиональный турнир по пляжному волейболу в Хорватии. Вместе с напарником он проиграл все три сета своим соперникам. Первый в мире профессиональный футболист и пляжный волейболист одновременно!

Неймар — покер

Да, многие скажут, что это не является видом спорта, но довольно любопытно, что бразилец хочет стать профессиональным игроком в покер, когда завершит свою карьеру.

Однажды он сразился со звездой «Звёздных войн» Джоном Бойегой! Но на таких турнирах даже Криштиану Роналду играл против Аарона Пола (Джесси — из «Во все тяжкие»).

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