От «мусора» — к герою. Как Лукаку преобразился в «Интере»

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сегодня, 01:55

«Интер» прервал гегемонию «Ювентуса» и стал чемпионом Италии. «Соккер.ру» — о роли Ромелу Лукаку в этом триумфе «нерадзурри».

Слишком долго Италия и мир ждали, когда же закончится эпоха доминирования «Ювентуса» в Серии А. Надежды возлагались на разных конкурентов. Несколько лет это был «Наполи», но неаполитанцы не сдюжили. Потом в борьбу включился «Интер», но в немного лихорадочном режиме. Найти правильное сочетание «нерадзурри» смогли, когда на острие появился Лукаку, а на тренерской скамье – Антонио Конте. Но как именно бельгийский нападающий преобразился и преобразил игру миланцев?

Рост результативности

Когда в августе 2019 года Лукаку перешел в «Интер» за 74 миллиона фунтов, ему пришлось заменить на острие атаки Мауро Икарди. Характер аргентинца создавал много проблем, но на поле он был надежен и забил 111 голов в 169 матчах в чемпионате. А Лукаку покинул «Манчестер Юнайтед», забив 42 мяча в 96 матчах. Но с заметным снижением результативности. 26 процентов своих голов за МЮ он забил за два первых месяца, а потом стал подвергаться критике за сбавленные обороты.

Но 27-летний бельгиец не постеснялся принять вызов в «Интере» и даже превзошел в результативности Икарди, оказав помощь команде в том, чтобы прервать гегемонию «Ювентуса». Бельгиец в 63 матчах Серии А забил 44 мяча, то есть в среднем на гол он тратит 129 минут, тогда как Икарди – 136. В сезоне-2018/19 «Интер» отстал от туринцев на 21 очко, но появились Лукаку и Конте, и в прошлом сезоне «нерадзурри» финишировали вторыми уже с отставанием в одно очко от «Юве». Теперь же они сам возглавили таблицу.

В «Эвертоне» и МЮ Лукаку часто использовали в качестве одиночного нападающего, глядя на его мощь. Но в «Интере» его роль совершенно другая. Являясь частью системы Конте, Лукаку максимизирует свои индивидуальные яркие особенности, но и хорошо взаимодействует с Лаутаро Мартинесом, который стал его основным партнером в нападении.

У дуэта сложилась естественная химия. Когда один погружается в творчество и увлекается, другой его поддерживает. Один прорывается – другой отвлекает защитников, один открывается – другой подыгрывает. И так далее. Они оба могут выступать и как создатели моментов, и как завершители, что затрудняет защиту против этого дуэта. Вместе эта пара выходила на поле 76 раз – друг для друга они создали 18 голов. Для сравнения, в МЮ с Рэшфордом Лукаку выходил 75 раз, и они создали друг другу девять голов, а с Марсьялем – 62 раза и 10 голов.

Разнообразие стилей

Когда смотришь на Лукаку, в первую очередь в голову приходит ассоциация с мощью, с напором, с неким примитивным тараном. Он всегда умел бороться за мяч, работать с ним, никого не подпуская. Но игра Ромелу стала гораздо умнее и креативнее. Некоторые его действия в подыгрыше или при развитии атаки вызывают изумление. Лукаку наряду с Малиновским и Кудрадо является лидером по количеству голевых передач в Серии А в нынешнем сезоне (10). А сколько еще было передач под голевые моменты. Причем это не только короткие отыгрыши-стеночки, но и силовые прострелы, умные проникающие пасы и длинные кроссы. Он не только открыт в своем стремлении ассистировать, но и достаточно изобретателен в избираемых способах этих передач.

Можно сравнить его остроту в двух сезонах в МЮ и в «Интере». В сезоне-2017/18 в Англии он в среднем за игру создавал 1,04 голевого момента, в следующем сезоне – 0,89 момента. В первом сезоне в «Интере» — 1,6 момента, а в нынешнем сезоне – 1,72 момента. Рост и в потенциальных голевых передачах. В среднем за игру сейчас он делает 0,28 потенциально голевой передачи. В трех предыдущих сезонах этот показатель был не выше 0,17.

В чем-то манера игры Лукаку стала напоминать действия зрелого Бензема или Ибрагимовича, которые стали больше работать из глубины, больше времени проводить с мячом, в работе с ним, добавляя к завершению и атлетизму более длительное прочтение ситуации, лучшее видение обстановки и чувство партнеров. Начать атаку, увидеть ее продолжение через два-три паса партнеров и оказаться в точке завершения атаки – это высший пилотаж, который теперь доступен и Лукаку. Он стал ему доступен в «Интере» и особенно в нынешнем сезоне, когда руководил процессом Конте, а рядом чаще всего находился Мартинес.

Отдельный вид удовольствия, которое доставляет наблюдение за игрой Лукаку – это его контратаки и рывки. Это уже не связано с работой с мячом, со взаимодействием. Это чистая скорость и мощь. В своих контратакующих рывках Лукаку напоминает дикого зверя, который совершает последний в жизни забег – настолько сильно он выкладывается на каждом метре. «Интер», являясь лидером и доминирующей силой в Серии А, в нынешнем сезоне забил больше всех голов в контратаках. И почти в каждой такой успешной операции участвовал Лукаку.

В МЮ Ромелу часто критиковали за неспособность проявить себя в так называемых «больших играх». Бельгиец забил всего 1 мяч и сделал 4 голевые передачи в своих 16 матчах за МЮ против команд английской «большой шестерки». В первом сезоне в «Интере» эта критика всё еще звучала в адрес Лукаку. Он нередко упускал хорошие моменты, например, в Лиге чемпионов. В этом сезоне этому комплексу пришел конец. Лукаку поучаствовал в восьми голах в десяти матчах против главных соперников в турнирной таблице: «Милана», «Аталанты», «Ювентуса», «Наполи», «Лацио» и «Ромы».

Промывка мозгов

И нет никаких сомнений в том, что нынешний прогресс Лукаку связан с фигурой Конте, который очень своеобразен, но умеет приносить результат. Взять хотя бы эту цитату Ромелу:

Я помню одну из своих первых игр Лиги чемпионов против «Славии», когда я сыграл очень плохо. Перед всей командой Конте сказал мне, что я настоящий мусор и что он в следующий раз заменит меня через пять минут, если я повторю подобное. Сразу после этого мы играли в миланском дерби, и я провел одну из лучших своих игр в сезоне. Он ударил по моей уверенности, но в то же время разбудил меня.

Не все, конечно, после такого станут играть лучше. Но в этом и уникальность человеческих отношений. Лукаку расцвел в «Интере», потому что рядом оказались Мартинес и Конте, но также потому, что сам он все-таки чему-то научился, стал более разносторонним и умным футболистом.