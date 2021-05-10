«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер», который состоится 11 мая 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Сульшера проводят отличный сезон и практически обеспечили себе второе место в чемпионате. Матч с «Лестером» будет интересен с точки зрения зрелищности игры и насколько гости смогут навязать борьбу гранду в борьбе за третье место в АПЛ . Команда давно не проигрывает и выглядит явным фаворитом в этом поединке.

9 мая «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (3:1), а шестого числа проиграл на выезде «Роме» в Лиге Европы (3:2), но вышел в финал по сумме двух поединков.

«Лестер»

Коллектив уступил третье место «Челси» и сейчас отстает от лондонцев на одно очко. Тем не менее, команда еще имеет хорошие шансы побороться за бронзовые медали чемпионата, а для этого необходимо набирать очки в последних турах. Последние игры команды не могут радовать руководство и болельщиков, поэтому тренерскому штабу следует повлиять на игроков, чтобы улучшить результаты.

7 мая «Ньюкасл Юнайтед» нанес поражение «Лестеру» (2:4), а 30 апреля «лисы» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.57

Ничья – 3.33

Победит «Лестер» – 3.01

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из последних десяти матчей во всех турнирах

«Лестер» не может выиграть два матча подряд в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре последних домашних матча у «Лестера»

«Лестер» выиграл только один матч из последних десяти встреч с «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.57. «красные дьяволы» находятся в хорошей форме и мы предполагаем, что команда сможет поставить неразрешимые проблемы обороне соперника.