«Леванте» – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Барселона», который состоится 11 мая 2021 года.

«Леванте»

Команда является середняком чемпионата Испании, а последние результаты клуба не могут радовать болельщиков. Коллектив обезопасил себя от зоны вылета, поэтому может доигрывать сезон без нервной концовки, однако качество игры оставляет желать лучшего. Матч с «Барселоной» дает шанс игрокам показать все свое умение и повлиять на результаты чемпионской гонки в Испании.

8 мая команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), а 30 апреля команда уступила на выезде «Сельте». Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Барселона»

«Барселона» упустила хороший шанс улучшить свои позиции в чемпионате, так как не смогла одержать победу в последнем туре над главным конкурентном. Месси и компания продолжают борьбу за чемпионство и потеря очков в этом поединке может поставить крест на всем сезоне, поэтому «сине-гранатовые» будут предельно мотивированы. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

8 мая «Барселона» сыграла вничью на своем поле с «Атлетико» (0:0), а второго мая коллектив обыграл на выезде «Валенсию» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 10.27

Ничья – 7.11

Победит «Барселона» – 1.259

Статистика

«Барселона» выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

«Леванте» не может одержать победу уже пять матчей подряд

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Леванте»

«Леванте» выиграла три из последних четырех матчей с «Барселоной» на своем поле

Прогноз

Поставить на «Леванте» с форой (+2) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Хозяева очень успешно играют с «Барселоной» на своем поле, поэтому команду Рональда Кумана ждет серьезное сопротивление. Предполагаем, что «Леванте» не проиграет с большим счетом в этом матче.