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«Леванте» – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Барселона», который состоится 11 мая 2021 года.

«Леванте»

Команда является середняком чемпионата Испании, а последние результаты клуба не могут радовать болельщиков. Коллектив обезопасил себя от зоны вылета, поэтому может доигрывать сезон без нервной концовки, однако качество игры оставляет желать лучшего. Матч с «Барселоной» дает шанс игрокам показать все свое умение и повлиять на результаты чемпионской гонки в Испании.

8 мая команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), а 30 апреля команда уступила на выезде «Сельте». Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Барселона»

«Барселона» упустила хороший шанс улучшить свои позиции в чемпионате, так как не смогла одержать победу в последнем туре над главным конкурентном. Месси и компания продолжают борьбу за чемпионство и потеря очков в этом поединке может поставить крест на всем сезоне, поэтому «сине-гранатовые» будут предельно мотивированы. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

8 мая «Барселона» сыграла вничью на своем поле с «Атлетико» (0:0), а второго мая коллектив обыграл на выезде «Валенсию» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Леванте» – 10.27
  • Ничья – 7.11
  • Победит «Барселона» – 1.259

Статистика

  • «Барселона» выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
  • «Леванте» не может одержать победу уже пять матчей подряд
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Леванте»
  • «Леванте» выиграла три из последних четырех матчей с «Барселоной» на своем поле

Прогноз

Поставить на «Леванте» с форой (+2) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Хозяева очень успешно играют с «Барселоной» на своем поле, поэтому команду Рональда Кумана ждет серьезное сопротивление. Предполагаем, что «Леванте» не проиграет с большим счетом в этом матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:21
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Барселона»
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