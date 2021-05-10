«Леванте» – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Барселона», который состоится 11 мая 2021 года.
«Леванте»
Команда является середняком чемпионата Испании, а последние результаты клуба не могут радовать болельщиков. Коллектив обезопасил себя от зоны вылета, поэтому может доигрывать сезон без нервной концовки, однако качество игры оставляет желать лучшего. Матч с «Барселоной» дает шанс игрокам показать все свое умение и повлиять на результаты чемпионской гонки в Испании.
8 мая команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), а 30 апреля команда уступила на выезде «Сельте». Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.
«Барселона»
«Барселона» упустила хороший шанс улучшить свои позиции в чемпионате, так как не смогла одержать победу в последнем туре над главным конкурентном. Месси и компания продолжают борьбу за чемпионство и потеря очков в этом поединке может поставить крест на всем сезоне, поэтому «сине-гранатовые» будут предельно мотивированы. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.
8 мая «Барселона» сыграла вничью на своем поле с «Атлетико» (0:0), а второго мая коллектив обыграл на выезде «Валенсию» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Леванте» – 10.27
- Ничья – 7.11
- Победит «Барселона» – 1.259
Статистика
- «Барселона» выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Леванте» не может одержать победу уже пять матчей подряд
- «Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Леванте»
- «Леванте» выиграла три из последних четырех матчей с «Барселоной» на своем поле
Прогноз
Поставить на «Леванте» с форой (+2) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.869. Хозяева очень успешно играют с «Барселоной» на своем поле, поэтому команду Рональда Кумана ждет серьезное сопротивление. Предполагаем, что «Леванте» не проиграет с большим счетом в этом матче.