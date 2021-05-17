«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:13

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла», который пройдет 19 мая 2021 года.

«Тоттенхэм»

Набрав 59 очков, «Тоттенхэм» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ . Команда из Лондона выиграла три из пяти прошлых матча в чемпионате Англии, обыграв таких соперников: «Вулверхэмптон» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).

Также в этот период «шпоры» уступили в гостях «Лидсу» (1:3) и сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2). Отметим, что три последних поединка на своем поле «Тоттенхэм» выиграл с общим счетом 8:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», занимающая 11-е место в общем зачете АПЛ , выиграла только один из пяти прошлых матчей в чемпионате Англии. Коллектив из Бирмингема смог победить в гостях «Эвертон» (2:1), после чего, уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Кристал Пэлас» (2:3), а также сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

В 18 гостевых матчах лиги «Астон Вилла» потерпела семь поражений, пропустив в этих поединках 18 мячей. Три прошлых выездных игры «львов» завершались выигрышем ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» — 1.531

Ничья – 4.760

Победит «Астон Вилла» — 6.020

Статистика

В 6 последних встречах соперников побеждал «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых матчах против «Астон Виллы»

«Тоттенхэм» выиграл 6 из 7 предыдущих домашних поединка в АПЛ

Прогноз