«Манчестер Юнайтед» – «Фулхем»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», который состоится 18 мая 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Сульшера в последних матчах не показывает свой привычный футбол, однако команда вряд ли отдаст второе место в чемпионате. Спад игры коллектива во многом связан с отсутствием мотивации на остаток чемпионата. Если «красные дьяволы» не смогут справиться на своем поле с аутсайдерами чемпионата – болельщики и руководство их не поймут.

13 мая «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Ливерпулю» (2:4), а 11 числа проиграл на своем стадионе и «Лестеру» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Фулхем»

После возвращения в АПЛ , «Фулхэм» не смог показывать стабильную игру и набирал очки с переменным постоянством. Коллектив уже потерял все шансы на сохранение прописки и покинет главный чемпионат Англии по окончанию сезона. Матч с «Манчестер Юнайтед» должен стать для игроков хорошей мотивацией покинуть АПЛ красивым образом.

15 мая «Фулхэм» проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:3), а 11 числа команда уступила «Бернли» (0:2). Оба матча проходили в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.377

Ничья – 5.43

Победит «Фулхэм» – 7.98

Статистика

«Фулхэм» не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате

Пять из шести последних домашних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл девять из десяти последних матчей против «Фулхэма»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз