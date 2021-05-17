«Манчестер Юнайтед» – «Фулхем»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», который состоится 18 мая 2021 года.
«Манчестер Юнайтед»
Подопечные Сульшера в последних матчах не показывает свой привычный футбол, однако команда вряд ли отдаст второе место в чемпионате. Спад игры коллектива во многом связан с отсутствием мотивации на остаток чемпионата. Если «красные дьяволы» не смогут справиться на своем поле с аутсайдерами чемпионата – болельщики и руководство их не поймут.
13 мая «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Ливерпулю» (2:4), а 11 числа проиграл на своем стадионе и «Лестеру» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Фулхем»
После возвращения в АПЛ, «Фулхэм» не смог показывать стабильную игру и набирал очки с переменным постоянством. Коллектив уже потерял все шансы на сохранение прописки и покинет главный чемпионат Англии по окончанию сезона. Матч с «Манчестер Юнайтед» должен стать для игроков хорошей мотивацией покинуть АПЛ красивым образом.
15 мая «Фулхэм» проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:3), а 11 числа команда уступила «Бернли» (0:2). Оба матча проходили в рамках АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.377
- Ничья – 5.43
- Победит «Фулхэм» – 7.98
Статистика
- «Фулхэм» не может выиграть уже восемь матчей подряд в чемпионате
- Пять из шести последних домашних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Юнайтед» выиграл девять из десяти последних матчей против «Фулхэма»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. «Фулхэм» находится в плохой форме и качественно противостоять второй команде АПЛ просто не сможет. «Манчестер Юнайтед» вероятнее всего уверенно одержит победу.