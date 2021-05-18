«Реал» Мадрид – «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Вильярреал», который состоится 22 мая 2021 года.

«Реал» Мадрид

Подопечные Зидана перед последним туром еще не потеряли шансов на чемпионство, однако не все зависит от «сливочных». Команде необходимо побеждать в этом поединке и ждать новостей с матча «Вальядолид» — «Атлетико», надеясь, что гости не смогут победить. В последних пяти матчах «Реал» набрал 11 очков.

16 мая «Реал» Мадрид обыграл на выезде «Атлетик» из Бильбао (1:0), а 13 числа команда крупно обыграла «Гранаду» (4:1).

«Вильярреал»

Команда идет на седьмом месте и ниже его не может опуститься. Однако у коллектива есть шансы побороться за пятое место, которое позволит попасть в групповой турнир Лиги Европы. Клуб выиграл три игры из последних пяти и набрал девять очков. Матч с «Реалом» будет очень тяжелым, ведь мадридский клуб борется за чемпионство.

16 мая «Вильярреал» разгромил «Севилью» (4:0), а 13 числа команда обыграла на выезде «Вальядолид» (0:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.46

Ничья – 5.04

Победит «Вильярреал» – 6.86

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл только четыре поединка из последних десяти встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Вильярреала» закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей между командами завершились ничейным результатом

Шесть последних встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Мадридский клуб не может гарантировать себе чемпионство этой победой, но может сделать все от себя возможное, чтобы побороться за золотые медали Примеры. Хозяева одержат уверенную победу.