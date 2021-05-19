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«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:11

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм», занимающий 11 место в турнирной таблице Бундеслиги, не проигрывает на протяжении шести туров. В этой серии команда смогла оформить домашние победы над «Боруссией» Менхенгладбах (3:2) и «Шальке» (4:2).

В четырех последних матчах с участием «Хоффенхайма» забивали обе команды. В последнем туре чемпионата коллектив сыграл вничью в гостях с «Арминией» (1:1).

«Герта»

«Герта», у которой 35 очков и 14 место в общем зачете чемпионата Германии, не уступала в девяти прошлых турах Бундеслиги. Эта серия позволила коллективу из Берлина покинуть зону вылета и отдалить от него на расстояние пяти очков.

После гостевой победы в игре с «Шальке» (2:1) «Герта» сыграла вничью дома с «Кельном» (0:0). В трех прошлых выездных матчах берлинцев сыграла ставка на «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

  • В 7 из 8 прошлых матчах «Хоффенхайма» прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Герта» не проигрывала в 8 предыдущих турах Бундеслиги
  • «Хоффенхайм» забивал и пропускал голы в 4 из 5 последних поединках на своем поле

Прогноз

Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.521. Этот исход стабильно проходил в последних матчах «Хоффенхайма» и «Герты», у которых продуктивно действует атака, но ненадежно играет оборона.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Хоффенхайм»
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