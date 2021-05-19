«Хоффенхайм» — «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм», занимающий 11 место в турнирной таблице Бундеслиги, не проигрывает на протяжении шести туров. В этой серии команда смогла оформить домашние победы над «Боруссией» Менхенгладбах (3:2) и «Шальке» (4:2).
В четырех последних матчах с участием «Хоффенхайма» забивали обе команды. В последнем туре чемпионата коллектив сыграл вничью в гостях с «Арминией» (1:1).
«Герта»
«Герта», у которой 35 очков и 14 место в общем зачете чемпионата Германии, не уступала в девяти прошлых турах Бундеслиги. Эта серия позволила коллективу из Берлина покинуть зону вылета и отдалить от него на расстояние пяти очков.
После гостевой победы в игре с «Шальке» (2:1) «Герта» сыграла вничью дома с «Кельном» (0:0). В трех прошлых выездных матчах берлинцев сыграла ставка на «обе забьют – да».
Котировки БК Pinnacle
- В 7 из 8 прошлых матчах «Хоффенхайма» прошла ставка ТБ(2,5)
- «Герта» не проигрывала в 8 предыдущих турах Бундеслиги
- «Хоффенхайм» забивал и пропускал голы в 4 из 5 последних поединках на своем поле
Прогноз
Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.521. Этот исход стабильно проходил в последних матчах «Хоффенхайма» и «Герты», у которых продуктивно действует атака, но ненадежно играет оборона.