Проверьте, насколько хорошо знаете команды РПЛ. Угадайте рекордсменов чемпионата

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вчера, 20:19

Информативный ликбез от «Соккер.ру».

Правила простые. Смотрите на подзаголовок – видите номинацию и можете выбирать свой клуб-победитель. В тексте сразу указан правильный ответ. В комментариях пишите, скольких рекордсменов вам удалось угадать в одиннадцати важных номинациях.

Самая результативная команда

Начнем с легкого параметра, где все хором назовут победителя. Приятно, что сезон получился результативным — создали 631 гол без учета двух технических поражений. Это по 2.63 мяча за матч, лучший показатель за последнее десятилетие. Заслуга «Зенита» — 76 забитых мячей (именно его имя стоило называть хором), «Спартака» — 56 и ЦСКА – 51. «Краснодар» мог выступить еще круче, но даже в слабом сезоне осилил результат «Сочи» — по 49 голов. А «Тамбов», «Ротор» и «Арсенал» помогли поставить рекорд. Эти команды пропускали чаще всех.

Главные фанаты контроля мяча

Чаще всего по этому параметру выделяются лидеры и просто команды с большим количеством мастеров. Бывают исключения – «Сочи» и «Рубин» во второй восьмерке по владению, но это уже отголоски стиля. Отдавали мяч, отбивались, брали паузы. А вот «Краснодар» излишне прямолинейно подошел к игре в футбол – их рекордные 58.1 % владения ничего в этот раз не дали. Зато «Спартак» и «Зенит» идут следом, ведь в целом это номинация для успешных.

Лучшие по реализации шансов

Соотношение голов к количеству точных ударов всегда выводит на самых эффективных лидеров. Можно было предположить, что тут побеждают «Сочи» и «Локомотив» — и это верная догадка, эти команды на втором и третьем местах, эффективные. Разумеется, высоко находится «Спартак», но первым стал именно «Зенит». Если говорим об ударах с игры, то из трех точных выжимали гол. Невероятно круто, словно речь о клубе из Бундеслиги. Не «Бавария», конечно, но уже близко к параметрам «Боруссии» Д.

Лидеры по удачным отборам

Когда говорим об игре один в один, после которой команда получила мяч, то на первом месте оказывается «Рубин». У них 367 таких действий, а вторыми в категории бойцовских качеств оказались футболисты «Ахмата». Также не нужно заставлять драться «Динамо» и «Зенит». Показательная четверка. Семак выжал из агрессивности максимум, москвичей подставила реализация, хотя часто выгодно отбирали мяч. «Ахмату» не хватило везения – у них огромная разница между ожидаемыми очками и реальными не в их пользу. А вот «Рубин» пошел в Европу, поскольку Самошников, Абильдгор, Макаров и центральные защитники роскошно играют один в один.

Самая надежная оборона лиги

Не самая сложная номинация, но без нее никуда. Можно сразу отвечать, как в игре «Что? Где? Когда?», если не придумал ничего лучше – Пушкин, и будешь прав. В том смысле, что меньше всех пропустил чемпион «Зенит». Зато дальше интригующие моменты. Места со второго по четвертое делят ЦСКА , «Динамо» и «Сочи». С третьими по списку все понятно – три центральных, опыт, стена. А вот молодые москвичи забросили удочку в будущий сезон – убрав персональные ошибки, могут подойти вплотную к победителю «Зениту» по пропущенным. Или выступить еще лучше. По xG соперников, к слову, та же четверка лидеров – и не верь после этого в футбольные числа.

Рекордсмены по кроссам

Фланговая игра в современном футболе важна, поэтому со временем европейцы начали использовать латералей, а те перешли в разряд универсальных плеймейкеров. Смещаются в центр (как когда-то Лам) или связывают игру (как крайки Клоппа в «Ливерпуле»). В РПЛ круче всех на флангах был «Зенит» — главная команда сезона, у которой и Караваев, и Дуглас Сантос продуктивно выполняли свою работу. Хотя не только они навешивали мяч на Азмуна и Дзюбу – Малком, Ракицкий и даже Жирков постарались добавить опасных передач с полуфлангов и флангов. У «Зенита» 719 успешных навесов. Дальше идет «Урал», который флангами играет давно, а потом «Спартак» и «Сочи» — клубы из еврокубковой зоны.

Главные по голам со стандартов

Учитывая характер лиги – довольно закрытая, упрямая, вес угловых и штрафных не сбрасывайте со счетов. Кого можно заподозрить в умении реализовать статичные положения? «Зенит», но они лишь на третьем месте, а вот первое делят «Спартак» и «Сочи». На третьей раздельной строчке сразу четыре команды – ЦСКА , «Локомотив», «Динамо» и «Ростов», то есть у многих клубов есть ставка на стандарты, поскольку рослые ребята в обороне и атаке сочетаются с мастерами передач. Также показательно, что «Краснодар», который неудачно завершил сезон, забил лишь 5 раз после угловых и штрафных, а даже у «Тамбова» и «Ротора» есть по три таких мяча. Надо уметь выжимать максимум при стандартах.

Короли офсайдов в сезоне

Как в любой игре, есть задачки сложнее. Без подсказки назвал бы здесь «Динамо» или «Сочи», но это неправильный ответ, хотя обе команды высоко по количеству офсайдов в атаке, поскольку старались сыграть вертикально и порой спешили. А победу одерживает «Ахмат» — Ильин и его коллеги чаще всего забирались в офсайды, целых 74 раза. Стилистически это неплохо – тот же «Челси» тоже рвется пропускать ходы в атаке ради убыстрения игры, но чревато сорванными перспективными подходами.

Мастера успешных обводок

Оценим технику, не только умение отбирать мяч или реализовывать моменты. Многие, полагаю, поставят на «Рубин» в качестве победителя, поскольку Кварацхелия и Макаров очень техничные футболисты. Но как команда чуть больше успешных финтов выдал «Спартак» — у Тедеско хорошо сыграли один в один Айртон, Мозес, Зобнина и Крал. А вот группа атаки недобирает в этом компоненте. Наверное, с новым тренером нужно усложнять игру форвардов. Впрочем, финтами надо еще уметь пользоваться – у ЦСКА и «Краснодара» явно не получилось выжать максимум.

Чемпионы по перехватам

Вот тут надо следить за статистикой последних сезонов, чтобы без проблем назвать лучшего. Не первый раз лидирует «Динамо», у них зверское отношение к высокому индивидуальному отбору. Новиков и Шварц продемонстрировали одинаковый подход. Возможно, так совпало, поскольку это немецкий стиль – смелых и молодых. Чреват такой подход смешными для конкурентов ошибками в защите, зато 455 перехватов смотрятся солидно. Как и показатели «Химок» и «Рубина» — еще две агрессивные команды, причем обе успешно завершили сезон.

Первые по высоте прессинга

Как определить, что конкретная команда классно работает на чужой половине поля? Просто – посчитать количество передач, которое соперник делает до потери мяча, но учесть только отбор вдали от ворот команды, которую оценивают. Чемпионами по показателю прессинга PPDA стали «спартаковцы», а вот «Краснодар» и «Локомотив» идут следом. У «быков» это дань стилю – умеют работать широким фронтом в атаке. А Николич заставил москвичей улучшить показатели и чуть-чуть обойти «Динамо». «Зенит» лишь на 7-м месте, они уверенно ждали чужие ошибки, ставили на свой класс.