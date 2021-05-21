Сама надежность. Как Диаша признали главным в успехе «Манчестер Сити»

1621549614

сегодня, 01:26

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов. «Соккер.ру» считает премию португальца заслуженной.

В Англии большое внимание уделяется премии лучшему игроку года, вручаемой именно журналистским сообществом. Оно там обширное, острое на язык и перо, не лезет за словом в карман, а еще практически лишено фанатских пристрастий и в его спортивной части довольно глубоко погружено в футбольные процессы и понимание игры.

Суть премии

Именно поэтому зачастую премию от журналистов получают не те персонажи, которые впечатляют эффектными приемами, многочисленными голами, а игроки-работяги, вносящие колоссальный вклад в результат своих команд, но при этом не всегда оказывающиеся на виду в силу амплуа. Знающие толк в хорошем понимании футбола англичане потому и ценят эту награду. Определенный принцип ее вручения можно понять, взглянув на имена тех, кто получал ее в последние годы.

В 2020 году это был Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», который впахивал за всех, но не был олицетворением феерии и результативности. В 2019 году награда досталась Рахиму Стерлингу, переживавшему максимальный расцвет в «Манчестер Сити». До него награду получил Мохамед Салах из «Ливерпуля», в 2017 году она досталась чуть ли не главному трудоголику и «Фигаро» АПЛ Нголо Канте из «Челси», а в 2016 году ее получил Рияд Марез, выступавший тогда за «Лестер». Ну, это был его год – сложно сделать иной выбор.

Хотя мы уже сказали, что журналисты не привыкли смотреть на эффектную сторону игры, а предпочитают вглядываться в полезность футболиста, в его вклад, защитники получали эту премию не так и часто. В последний раз защитнику она доставалась в 1989 году. Тогда ее получил Стив Никол из «Ливерпуля». Также Диаш стал всего лишь третьим футболистом, которому вручили эту награду в первый же сезон в клубе. До него этого добивался Юрген Клинсманн в «Тоттенхэме» в 1995 году и Джанфранко Дзола в «Челси» в 1997 году.

Голосование

В этот раз у Диаша были очень серьезные конкуренты в финале. Это одноклубник Кевин Де Брюйне и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Португалец ворвался в «Манчестер Сити» в начале сезона из «Бенфики», которая получила за него 68 миллионов евро. Вряд ли «горожане» могли предположить, насколько здорово Диаш вольется в команду и как быстро станет ее системообразующим игроком.

Пишут, кстати, что «Сити» теперь еще доплатит «Бенфике» 3,6 миллиона евро в виде бонусов по контракту за количество проведенных игроком матчей. А Диаш провел в составе «Сити» уже 48 игр во всех турнирах. Гвардиола называл его двужильным, способным проводить по матчу каждые три дня. Причем делает это Диаш всегда эффективно. В 23 матчах из 48 с его участием «Сити» не пропустил ни одного мяча. В чемпионате Англии он отыграл 31 матч, и в 14 из них «Манчестер» не пропустил. В паре с Джоном Стоунзом Диаш стал настоящей глыбой.

Можно отметить, что в голосовании, в котором приняли участие почти 700 экспертов-журналистов, доминировали футболисты «Манчестер Сити». Девять игроков из этой команды получили хотя бы по одному голосу. И более 50 процентов всех отданных голосов приходятся на подопечных Гвардиолы.

Реакция

Диаш так прокомментировал свою награду:

Это огромная честь. Я очень счастлив. Очевидно, что не смог бы этого добиться без команды. Каждый мог получить эту награду в нашей команде. Только благодаря этому она досталась мне. Это нечто особенное. Обычно в центре внимания оказываются те, кто завершает атаки, но в нынешней ситуации я являюсь примером того, как мы все работаем, как строим игру. Это отражает нашу сплоченность и командный дух. Мы единая семья.

Кэрри Браун, руководитель ассоциации журналистов, вручающей эту награду, сказала:

Диаш вскружил голову сразу после перехода в «Манчестер Сити». Это был 23-летний футболист, который опровергал свой возраст стойкостью, солидностью, неустанным стремлением к совершенству и почти сверхчеловеческой способностью читать и предвидеть игровые ходы. Хотя само по себе это и не является поводом для награждения. Гвардиола обычно улучшает игроков, формирует их. Но еще ни разу ни один из игроков не приходил в готовую команду звезд Гвардиолы, которая уже завоевывала трофеи, и не оказывал такого влияния, как Диаш. Он сразу отвечал высоким стандартам и поднял уровень игры всех своих товарищей по обороне. Это такого рода лидер, который нужен всем.

Скрытый лидер

Диаша можно назвать бойцом невидимого фронта и скрытым лидером команды. Пока Де Брюйне с Гюндоганом и товарищами раскручивают кружева атак и душат противников, Диаш организовывает надежные тылы. И даже если кто-то выше допустит ошибку, Рубен подстрахует. Его способность оказываться в нужном месте в нужное время не раз по ходу сезона помогала «Манчестер Сити». Причем в обороне Диаш умеет абсолютно всё.

Но его работу в каждой игре можно заметить, лишь пристально наблюдая за тем, как он двигается, как выбирает позиции, как предугадывает ходы соперника и замыслы партнеров, обеспечивая их точными передачами. Сейчас сложно вспомнить, как тяжело «Сити» дался старт сезона, как Гвардиола искал игру прямо по ходу первой половины чемпионата. Именно с приходом Диаша всё устаканилось и стабилизировалось. В этом сезоне у «Сити» не было явного лидера в атаке – там трудилась вся команда. А олицетворял эту работу Диаш, оформивший фундамент для построения игры.