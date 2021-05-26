«Киндия» Тырговиште — «Вииторул». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:10

«Киндия» Тырговиште

«Киндия» на протяжении четырех последних матчей не может победить. Команда делает ставку на оборонительную игру, но при этом практически не создает ничего у ворот соперника. Таким образом, претендовать на успех в битве за Лигу Конференций будет откровенно сложно. В прошлом туре зафиксирована нулевая ничья с бухарестским «Динамо».

«Вииторул»

«Вииторул», напротив на протяжении трех последних поединков побеждает. При этом ни в одном из этих матчей команда не пропускала. Крайне важно продолжить с такой же тенденцией действовать и в последних поединках. Шансы на выигрыш будут весьма высоки, единственное нельзя допускать большое количество ошибок при переходе из обороны в атаку, иначе можно быть наказанным.

Информация для ставок

Победит «Киндия Тырговиште» — 3,24

Ничья – 3,02

Победит «Вииторул» — 2,41

Статистика

«Киндия» не может победить уже на протяжении трех последних домашних матчей

«Вииторул» не проигрывает уже три выездных поединка кряду – две ничьи и одна победа

«Киндия» не может выиграть у «Вииторула» на протяжении четырех последних матчей

Прогноз

«Киндия» демонстрирует весьма неплохой уровень игры в обороне, а вот с атакой у клуба серьезные проблемы. «Вииторул», по нашему мнению, выглядит фаворитом предстоящей встречи. У команды очень неплохая статистика последних выездных игр. Мы считаем, что стоит позволить себе рискнуть и сыграть победу гостей.