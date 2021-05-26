«Торпедо» Жодино – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:42

Компания Pinnacle предложила линию на матч очередного тура Высшей лиги Беларуси «Торпедо» Жодино – «Шахтер» Солигорск, который пройдет 29 мая 2021 года.

«Торпедо»

Футболисты «Торпедо» не проигрывали в шести прошлых турах чемпионата Беларуси, одержав две победы и четыре ничьи. Эти результаты позволили клубу из Жодино закрепиться в середине турнирной таблицы (седьмое место) с отставанием от призовой тройки в пять очков.

В прошлом туре лиги «Торпедо» победил в гостях «Сморгонь» (3:1), прервав ничейную серию из трех встреч. Стоит отметить, что в пяти последних матчах лиги команда забивала и пропускала голы.

«Шахтер» Солигорск

Став золотым призером прошлого сезона чемпионата Беларуси, «Шахтер» уверенно начал новый розыгрыш Высшей лиги. На счету команды из Солигорска 10 побед в 10 матчах, а также очень уверенная игра в обороне – всего пять пропущенных голов.

Последнюю победу в первенстве «Шахтер» оформил в домашней игре против ФК «Динамо» Минск (1:0). В трех гостевых играх чемпионата команда забила шесть мячей, пропустив всего три гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» — 4.430

Ничья – 3.990

Победит «Шахтер» — 1.729

Статистика

«Шахтер» выиграл 3 прошлых матча на поле «Торпедо»

«Торпедо» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих матчах на своем поле

В 3 из 4 последних встречах команд на поле «Торпедо» выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(3) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.552. У «Шахтера» самая надежная защита чемпионата, которая в среднем пропускает по 0,5 голов за матч. При этом, клуб из Солигорска в этом сезоне не забивал больше двух мячей в гостевых играх всех турниров.