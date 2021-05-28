«ВС Уондерерс» — «Брисбен Роар»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:10

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч чемпионата Австралии «ВС Уондерерс» — «Брисбен Роар», который пройдет 30 мая 2021 года.

«ВС Уондерерс»

«ВС Уондерерс» занимает девятое место в рейтинге Лиги А, набрав 31 балл за 24 проведенных турах. На счету команды восемь побед и семь ничьих. В трех прошлых поединка чемпионата «ВС „Уондерерс“ проиграл „Перт Глори“ (1:5), ФК „Сиднею“ (0:1) и „Веллингтон Феникс“ (1:2).

Отметим, что в семи предыдущих домашних поединках „ВС Уондерерс“ суммарно забивалось минимум три гола. Кроме того, команда пропускала минимум два мяча в четырех из пяти прошлых матчах на своей арене.

„Брисбен Роар“

„Брисбен Роар“ удерживается в зоне плей-офф, занимая пятое место в рейтинге чемпионата Австралии. По ходу сезона команда одержала 10 побед и семь ничьих, потерпев шесть поражений.

Два прошлых тура в Лиге „Брисбен Роар“ завершил с максимальным результатом. Команда одержала результативные победы над „Ньюкасл Джетс“ (2:1) и „Мельбурн Сити“ (3:0). К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти предыдущих выездных играх „Роар“ выиграла ставка ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит „ВС Уондерерс“ — 2.710

Ничья – 3.650

Победит „Брисбен Роар“ — 2.610

Статистика

„Брисбен Роар“ выиграл два прошлых матча у „ВС Уондерерс“ со счетом 2:1

„ВС Уондерерс“ не побеждал в 5 из 10 прошлых матчах на своем поле

„Брисбен Роар“ забивал минимум 2 гола в 4 из 5 предыдущих гостевых играх

Прогноз