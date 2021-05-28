«Каспий» — «Астана». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Каспий»
«Каспий» в двух последних поединках сумел добыть победу с одинаковым счетом (3:0). Постепенно удается приближаться к зоне лидеров. На пятом месте сейчас закрепился коллектив из города Актау. Важно в ближайших встречах продолжить свое развитие и прогресс.
«Астана»
«Астана» является безоговорочным лидером чемпионата Казахстана имея в своем активе 33 набранных очка. Пока этот коллектив является единственным в стране, который в рамках нынешнего сезона еще ни разу не проигрывал. Хотелось бы конечно увидеть дальнейший прогресс коллектива в оставшихся матчах сезона.
Информация для ставок
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Победит «Каспий» – 4,62
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Ничья – 3,58
- Победит «Астаны» — 1,76
Статистика
- «Каспий» на протяжении последних семи матчей на домашней арене не проигрывает
- «Астана» одержала пять побед в последних выездных встречах
- Четыре раза в истории встречались клубы – три победы на счету «Астаны» и один раз был сильнее «Каспий»
Прогноз
Еще ни разу в истории команды не играли вничью. Учитывая неплохую форму хозяев поля, рискнем предположить и сделаем ставку на то победитель в предстоящем поединке выявлен не будет. Наша ставка – ничья с котировкой 3,58.