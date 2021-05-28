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«Тобол» — «Актобе». Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:04

«Тобол»

«Тобол» играет с большим старанием. Заметен потенциал команды. Единственное над чем еще бы нужно поработать это умения сыграть качественно в матчах против лидеров. Пока отставание от первой позиции у «Тобола» составляет пять очков.

«Актобе»

«Актобе» на протяжении трех последних туров не знает радости побед. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Учитывая непростой регламент крайне важно зацепиться за очки уже в ближайших встречах, иначе придется бороться за выживание.

Информация для ставок

  • Победит «Тобол» – 1,31

  • Ничья – 5,35
  • Победит «Актобе» — 8,60

Статистика

  • «Тобол» выиграл десять из одиннадцати последних домашних поединков
  • «Актобе» победил в трех из десяти выездных матчах
  • «Тобол» на протяжении четырех последних матчей не проигрывает «Актобе»

Прогноз

«Тобол» играет с большим старанием и здесь виден четкий потенциал команды. Единственное нужно все-таки постараться уметь выжимать максимум в матчах против сильных оппонентов. При всем уважении к «Актобе» он таким не является. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:07
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Актобе»
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