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«Авеллино» — «Зюдтироль». Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:42

«Авеллино»

«Авеллино» сумел переиграть «Палермо» в раунде плей-офф Серии С. Теперь нужно переключаться на матч с «Зюдтиролем». Важно избегать большого количества ошибок, иначе добиться поставленных целей будет действительно сложно.

«Зюдтироль»

«Зюдтироль» после поражения от «Верчелли» в рамках 1/8 финала плей-офф сумел сосредоточиться и обыграл своего оппонента. Это позволило квалифицироваться в следующий раунд соревнований.

Информация для ставок

  • Победит «Авеллино» – 2,01

  • Ничья – 2,95
  • Победит «Зюдтироля» — 3,65

Статистика

  • «Авеллино» на протяжении последних двенадцати домашних матчей не проигрывает – одиннадцать побед и одна ничья
  • «Зюдтироль» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков
  • «Авеллино» уже четыре домашних матча не пропускает

Прогноз

«Авеллино» фаворит предстоящего поединка за счет того, что команда очень здорово выглядит в противостоянии на домашней арене. Не нужно ничего выдумывать и здесь не место экспериментам – победа хозяев с котировкой 2,01.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
вчера в 18:48
хозяева не проиграют
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