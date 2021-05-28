«Авеллино» — «Зюдтироль». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:42

«Авеллино»

«Авеллино» сумел переиграть «Палермо» в раунде плей-офф Серии С. Теперь нужно переключаться на матч с «Зюдтиролем». Важно избегать большого количества ошибок, иначе добиться поставленных целей будет действительно сложно.

«Зюдтироль»

«Зюдтироль» после поражения от «Верчелли» в рамках 1/8 финала плей-офф сумел сосредоточиться и обыграл своего оппонента. Это позволило квалифицироваться в следующий раунд соревнований.

Информация для ставок

Победит «Авеллино» – 2,01

Ничья – 2,95

Победит «Зюдтироля» — 3,65

Статистика

«Авеллино» на протяжении последних двенадцати домашних матчей не проигрывает – одиннадцать побед и одна ничья

«Зюдтироль» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков

«Авеллино» уже четыре домашних матча не пропускает

Прогноз

«Авеллино» фаворит предстоящего поединка за счет того, что команда очень здорово выглядит в противостоянии на домашней арене. Не нужно ничего выдумывать и здесь не место экспериментам – победа хозяев с котировкой 2,01.