«Авеллино» — «Зюдтироль». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Авеллино»
«Авеллино» сумел переиграть «Палермо» в раунде плей-офф Серии С. Теперь нужно переключаться на матч с «Зюдтиролем». Важно избегать большого количества ошибок, иначе добиться поставленных целей будет действительно сложно.
«Зюдтироль»
«Зюдтироль» после поражения от «Верчелли» в рамках 1/8 финала плей-офф сумел сосредоточиться и обыграл своего оппонента. Это позволило квалифицироваться в следующий раунд соревнований.
Информация для ставок
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Победит «Авеллино» – 2,01
- Ничья – 2,95
- Победит «Зюдтироля» — 3,65
Статистика
- «Авеллино» на протяжении последних двенадцати домашних матчей не проигрывает – одиннадцать побед и одна ничья
- «Зюдтироль» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков
- «Авеллино» уже четыре домашних матча не пропускает
Прогноз
«Авеллино» фаворит предстоящего поединка за счет того, что команда очень здорово выглядит в противостоянии на домашней арене. Не нужно ничего выдумывать и здесь не место экспериментам – победа хозяев с котировкой 2,01.