Погоня за арбитром, Юсупов в пасти крокодила и гол головой со своей половины. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг выложил семейное фото.
Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои посетил Гану.
Вот так игроки «Венеции» праздновали выход в Серию А.
A celebration unlike any other.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/3yFXd8VQ4I— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 31, 2021
Хавбек «Ювентуса» Артур Мело отлично проводит свободное время.
Бывший голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес резво управляется с трактором.
Стиляга дня:
Хавбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
Милота дня:
Игрок «Ливерпуля» Тьяго с детьми.
Вот такой стюард работал на матче между командами Англии и Австрии.
Is this steward on a wind up with a fake nose and tache ? #england #trent pic.twitter.com/CEDWgNrndO— Arsenaledition (@arsenaleditionn) June 2, 2021
Игрок «Спартак» Артем Тимофеев посетил Лас-Вегас со своей девушкой.
А вот так расслабляется представитель «Краснодара» Кристиан Рамирес.
Милота дня:
Защитник «Челси» Рис Джеймс с трофеем Лиги чемпионов.
Гол головой со своей половины поля? Легко!
В чемпионате Танзании тоже умеют красиво забивать голы!
Фрики в Бразилии продолжают своё нелегкое дело.
Жена голкипера сборной Польши Войцеха Щесны потроллила мужа:
Можешь присоединиться к нам, если забьешь 41 гол за сезон!
Вот так сборная Италии объявляла свой состав на Евро-2020.
Other national teams announce their squad in a simple press release. Italy has the Napoletano members of the squad stand and partake in this "fun” pic.twitter.com/JBrPLKf57z— Francesco (@FRANCESCalciO_) June 1, 2021
Футболист «Сочи» Артур Юсупов рисковый парень!
Девушка дня:
Жена защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Хавбек «Спартака» Наиль Умяров наслаждается свадебным путешествием.
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков подколол свою жену по поводу её возраста.
Игроки «Челси» разбудили фаната, который заснул в холле гостиницы.
Бывший наставник «Интера» Антонио Конте заслужил такой досуг. Привел миланцев к долгожданному чемпионству!
Публикация от SportsCenter ESPN (@scespn)
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой выложил забавный ролик.
Не всегда всё идет по плану...
Если у вас выдался плохой день, то посмотрите на этого судью.