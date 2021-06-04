Погоня за арбитром, Юсупов в пасти крокодила и гол головой со своей половины. Лучшее из Сети

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Милота дня:

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Вот такой стюард работал на матче между командами Англии и Австрии.

Is this steward on a wind up with a fake nose and tache ? #england #trent pic.twitter.com/CEDWgNrndO — Arsenaledition (@arsenaleditionn) June 2, 2021

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Other national teams announce their squad in a simple press release. Italy has the Napoletano members of the squad stand and partake in this "fun” pic.twitter.com/JBrPLKf57z — Francesco (@FRANCESCalciO_) June 1, 2021

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Публикация от SportsCenter ESPN (@scespn)

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