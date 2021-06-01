Агуэро купил часы всем сотрудникам «Ман Сити» и разыграл свою машину

1622565740

сегодня, 19:42

Вчера «Барселона» объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» .

Как сообщается, перед уходом из манчестерского клуба аргентинец подарил часы каждому из шестидесяти сотрудников персонала «горожан». Серхио купил часы Tag Heuer от Hublot и Tag Heuer Formula 1 (стоимостью до 1650 фунтов стерлингов). На каждых часах была выгравирована надпись: «Gracias! Kun Aguero».

Кроме того, Агуэро разыграл между сотрудниками свой автомобиль Range Rover Evoque. Машину выиграл один из любимых сотрудников аргентинца. Агуэро является поклонником «трудовой этики и личности» неназванного сотрудника.