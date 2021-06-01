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Агуэро купил часы всем сотрудникам «Ман Сити» и разыграл свою машину

сегодня, 19:42

Вчера «Барселона» объявила о трансфере нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Как сообщается, перед уходом из манчестерского клуба аргентинец подарил часы каждому из шестидесяти сотрудников персонала «горожан». Серхио купил часы Tag Heuer от Hublot и Tag Heuer Formula 1 (стоимостью до 1650 фунтов стерлингов). На каждых часах была выгравирована надпись: «Gracias! Kun Aguero».

Кроме того, Агуэро разыграл между сотрудниками свой автомобиль Range Rover Evoque. Машину выиграл один из любимых сотрудников аргентинца. Агуэро является поклонником «трудовой этики и личности» неназванного сотрудника.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:23
Огромное уважение мужичку!!! Красавец!!!
311
311
сегодня в 21:19
Гном перед уходом из барсы соберёт дань с каждого!)
rszms8h2pujv
rszms8h2pujv
сегодня в 21:05
Мужчина Агуэро а не как "лучший" игрок и профессиональный 74р России.
Hamman
Hamman
сегодня в 20:52
Щедро! Такой поступок вызывает только уважение!
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:32
То-то и оно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:32, ред.
Всё время говорил, что это один из настоящих МУЖЧИН в мировом футболе ⚽ Агуэро - это личность с большой буквы! Уходишь - оставь за собой след, по которому будет идти подрастающее поколение, только с чувством большой гордости и желанием стать такими же! Я думаю этот шаг благородства и благодарности ко всему кто и что окружало его за эти годы проведённые с чувством выполненного долга, клубу Ман Сити. Всего самого наилучшего тебе Серхио и в карьере и в Жизни.
Всем Добра !!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:29
Я может не совсем в теме, у него что то с головой не то?
порт
порт
сегодня в 20:28
Дзюба перед уходом от КБ, почистил карманы у Быстрова.
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:27
Знаешь, чем отличается психически здоровый человек от нездорового?
Romeo 777
Romeo 777 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:22
Да это то понятно в целом.
Добрая половина болел МС топят за увольнение Гвардиолы, но кто придёт вместо него? Есть ли гарантии, что новый тренер будет лучше...АПЛ он выиграл не оставив шанса никому, в ЛЧ дошёл до финала, мое мнение сезон то в целом хороший
allemz
allemz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:17
В разных турнирах - разный настрой. Ну ты сравнил полуфинал кубка Англии и АПЛ (при добытом чемпионстве) с первым в истории финалом ЛЧ.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:16
Агуэро красава, смело можно назвать легендой МС.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 20:15
Далеко не факт, что результат был бы другим. В кубковой игре и матче АПЛ это МС не особо помогло, в которых они проиграли Челси.
David Young
David Young
сегодня в 20:10
Это благородный шаг со стороны Серхио Агуэро.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:07
Молодца, Серхио, ушёл по-царски. Эх, жаль, Сити не взял с ним ушастого. Тактический псих Пеп решил удивить Тухеля, не выставив чистого опорника, но лучше бы удивил, поставив в старт чистого центрфорварда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:06
Зря это обнародовали...
Теперь все сотрудники Барсы будут при виде Агуэро спрашивать его "А время не подскажите??"...
allemz
allemz
сегодня в 20:00
Ситизен однажды - Ситизен навсегда!
juvenale
juvenale
сегодня в 19:58
для него копейки,а людям приятно
Feanor1993
Feanor1993
сегодня в 19:56
И выставил время 1:0)), в знак пролёта в финале ЛЧ.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:50
Мужчина, личность!
Удачи, здоровья, всех благ!
Достойный пример для подражания многим игрокам!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:44
сделал красиво !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:43
молодец! удачи в барсе)
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