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Ван де Бек обсудит с Сульшером своё будущее в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:51

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек недоволен своим положением в команде.

Daily Mail со ссылкой на The Telegraph сообщает, что голландский хавбек планирует обсудить с главным тренером МЮ Оле-Гуннаром Сульшером свое будущее.

Донни был недоволен тем фактом, что он не вышел на поле в финале Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, по пен. 10:11). В АПЛ в минувшем сезоне он выходил в стартовом составе МЮ лишь 4 раза.

Сейчас ван де Бек находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к Евро-2020.

Ранее появлялась информация, что МЮ отклонит любые предложения по трансферу ван де Бека.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 13:44
Барселона может его забрать бесплатно , если он МЮ не нужен
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 13:30
Посмотрим о чем договорятся
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:28
Будет ли играть или нет, зависит от покупки опорника и будущего Погба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 10:25
Я теперь понял, именно на таких коэффициентах есть шанс побороться за первое место в группе. Посмотрел состав группы на этот месяц. Со мной и с тобой тоже играет Федор Паршунин. Один из лучших комментаторов. Так что шанс обойти его в группе только на таких шальных ставках. Кстати, они не такие простые, как кажутся. Тут нужно предположить исходы в обоих таймах, а это вдвое сложнее. Буду пытаться осваивать эту стезю, иначе шансов нет...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:17
Это очень глубокий запасной.
1bear
1bear
сегодня в 10:09
ну вот,закончился очередной месяц - я его назову месяцем "кривых" коэффициентов только мне ли их искать - я за то,чтобы убрали все дополнительные ставки с коеффициентами 15 -30 к одному...например "хозяева выиграют первый тайм и обе команды забьют",даже на победу явного аутсайдера коефы меньше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:06
Раз мало играл , значит Сульшер не доволен твоей формой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Скорее всего останется...
1bear
1bear
сегодня в 09:55
пора бы агенту искать другой клуб
shlomo
shlomo
сегодня в 09:53
Посмотрим что на обсуждают...:)))
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