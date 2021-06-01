Ван де Бек обсудит с Сульшером своё будущее в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 09:51

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» недоволен своим положением в команде.

Daily Mail со ссылкой на The Telegraph сообщает, что голландский хавбек планирует обсудить с главным тренером МЮ свое будущее.

Донни был недоволен тем фактом, что он не вышел на поле в финале Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, по пен. 10:11). В АПЛ в минувшем сезоне он выходил в стартовом составе МЮ лишь 4 раза.

Сейчас ван де Бек находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к Евро-2020.