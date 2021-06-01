Ван де Бек обсудит с Сульшером своё будущее в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек недоволен своим положением в команде.
Daily Mail со ссылкой на The Telegraph сообщает, что голландский хавбек планирует обсудить с главным тренером МЮ Оле-Гуннаром Сульшером свое будущее.
Донни был недоволен тем фактом, что он не вышел на поле в финале Лиги Европы против «Вильярреала» (1:1, по пен. 10:11). В АПЛ в минувшем сезоне он выходил в стартовом составе МЮ лишь 4 раза.
Сейчас ван де Бек находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к Евро-2020.
Ранее появлялась информация, что МЮ отклонит любые предложения по трансферу ван де Бека.