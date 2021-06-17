Киммих сыграл на гитаре, Лингард сидел в фан-зоне Евро с попугаем. Лучшее из Сети

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вчера, 10:00

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Joshua Kimmich playing guitar 🎸😁



🎥C. Günter (IG) pic.twitter.com/MtqQSE2ZAu — FC Bayern München (@FCBayern_World) June 13, 2021

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Берегите свои вещи!

Хорошего дня! Надеемся, что у вас он будет таким же светлым как у Эсекеля Лавесси!

Но помните, что безопасность — превыше всего! Берите пример с защитника сборной Германии .

Опасности могут поджидать нас в любых ситуациях.