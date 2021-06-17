Киммих сыграл на гитаре, Лингард сидел в фан-зоне Евро с попугаем. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Футболист «Гремио» Дуглас Коста хорошо проводит медовый месяц.
Вот такой друг есть у бывшего игрока ЦСКА Марка Гонсалеса.
Смогли бы повторить?
Вот в таком виде игрок МЮ Джесси Лингард смотрел матч сборной Англии на Евро против команды Хорватии.
Футболист «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих сыграл на гитаре.
Joshua Kimmich playing guitar 🎸😁— FC Bayern München (@FCBayern_World) June 13, 2021
🎥C. Günter (IG) pic.twitter.com/MtqQSE2ZAu
Бывший игрок «Барселоны» Паулиньо похвастался уловом.
Хотели бы сыграть на таком поле?
Как вам гол из одного из низших дивизионов Турции?
Экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито узнал пол своего ребенка.
Легендарный Роналдиньо продолжает пробовать себя в музыке.
Форварда сборной Португалии Криштиану Роналду не все узнают на Евро.
Экс-игрок «Реала» Дэвид Бекхэм продолжает безуспешно дрессировать свою собаку.
Голкипер «Атлетико» Ян Облак наслаждается отдыхом в Словении.
Бывший форвард «Краснодара» Ари решил пострелять пока ищет себе новый клуб.
Стиляга дня:
Форвард «Краснодара» Герман Онугха.
Довольно красивый гол был забит в матче молодежных команд «Пармы» и «Наполи».
А вот так отличился игрок «Крузейро» в матче бразильской Серии B.
В женской команде АИКа есть хорошие исполнители стандартов.
Этот футболист из бразильской Серии D может смело претендовать на приз «промах года».
У защитника «Динамо» Ивана Ордеца родился сын.
Девушка дня:
Подруга хавбека «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала.
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер поразил фанатов своим новым фото.
Убирайте за собой!
Берегите свои вещи!
Хорошего дня! Надеемся, что у вас он будет таким же светлым как у Эсекеля Лавесси!
Но помните, что безопасность — превыше всего! Берите пример с защитника сборной Германии Антонио Рюдигера.
Dritter Trainingstag in Herzogenaurach. Toni #Rüdiger vorbildlich mit Helm unterwegs, Leroy #Sané in bester Laune. #GER #EURO2020 pic.twitter.com/oCWXKjb2R0— Kerry Hau (@kerry_hau) June 12, 2021
Опасности могут поджидать нас в любых ситуациях.