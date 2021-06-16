Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

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16 июня 2021, 14:26

Нападающий сборной Португалии отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке.

Однако не все фанаты в соцсетях оценили поступок Роналду. Некоторые из них вспомнили, что во время своих выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Реал» португалец рекламировал «Кока-Колу», KFC и «Макдоналдс», а известный боксёр Джош Уоррингтон пошутил над Криштиану: