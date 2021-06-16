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Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

16 июня 2021, 14:26
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке.

Однако не все фанаты в соцсетях оценили поступок Роналду. Некоторые из них вспомнили, что во время своих выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Реал» португалец рекламировал «Кока-Колу», KFC и «Макдоналдс», а известный боксёр Джош Уоррингтон пошутил над Криштиану:

Мы все раньше противоречили самим себе, не так ли?

Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
16 июня в 22:05
огненную воду
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июня в 21:17
Тут я согласен с роналду кока кола эта уйня, и все напитки тоже, лучше воду пить.
juvenale
juvenale
16 июня в 19:48, ред.
.
Action
Action
16 июня в 16:12
Кока кола продает воду, им надо было это обыграть, а они ничего не поняли
Dobermаn
Dobermаn
16 июня в 15:39
Он один из немногих футболистов,кто за 10-15 лет не растерял ни одного кубика на прессе.Арнольд в футболе.Столько лет держать форму-это не каждому дано.Тот же Азар или Лукаку не дадут соврать.
Dobermаn
Dobermаn
16 июня в 15:37, ред.
Он правильно сказал.Наш коллега купил в магазине много разной газировки,среди которых и кола и пепси была, и другой коллега заметил: Лучше бы йогурт или простую воду взял,чем столько дряни.
От газировки вред,тем более у людей с лишним весом,а вода всегда полезна для организма.
Байкал-38
Байкал-38
16 июня в 15:27
Незадолго до ЧЕ 2020 Роналду предложили два контракта, выбор был не из лёгких!

112910415
112910415
16 июня в 15:16
с годами многое переосмыслил !
ну и от контракта кое-что зависит ...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 июня в 15:10
Вот поэтому он играет уже 5-й чемпионат, а пил-бы колу - уже завязал играть.
Ironigor
Ironigor ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
16 июня в 14:57
В нюансы я не вникал, человек взрослеет и какие-то свои позиции может менять связанные с приобретением мудрости и количества финансовой независимости . Ну а то что у него в голове я точно не знаю.
Futurista
Futurista
16 июня в 14:53, ред.
Ничего удивительного...с возрастом человек обычно отказывается от вредных привычек)...вредных напитков и еды...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 14:50
Зато рора теперь пару недель будут обсуждать. А в Инстаграме он что-нибудь другое про рекламирует...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
16 июня в 14:49
То есть все дело в деньгах?)
Тогда не очень получается..
Я думал, что он это сделал из за благих намерений
Comentarios
Comentarios
16 июня в 14:49
Не ну бывает же что водички хочется вот и отодвинул колу
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 14:45
Раз рекламировал, а теперь нет, то это значит рекламщики деньги зажали.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 14:44
Всё очень просто !!! У него раньше не было столько денег, а сейчас он может себе позволить и не такое !!!
David Young
David Young
16 июня в 14:40
Бизнес и личная позиция не всегда идут нога в ногу. Кроме того люди могут со временем менять свои взгляды, в том числе и на сильно отличающиеся от предыдущих. Ничего действительно грандиозного в произошедшем я не вижу. Человек просто проявил свою принципиальную позицию по отношению к тому против чего выступает.
Project Pandora
Project Pandora
16 июня в 14:36
Просто сейчас он не связан контрактами с этими конторами. А как говорила моя бабка: "За деньги и поп спляшет".
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
16 июня в 14:36
Многие любят эти газировки.. я в том числе. Не скажу, что пью их каждый день, но все же.
К поступку Роналду отношусь положительно. Правильно он сказал, что нужно пить воду, а не колу.
А то, что он рекламировал их раньше.. ну все мы ошибаемся) с возрастом наверное понял, что это плохо.
Я надеюсь, что он не даст заданий ход в этом деле.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 14:35
Он так решил, ему можно, Рон велик!
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