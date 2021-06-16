Фанаты не понимают поступок Роналду. Ранее он рекламировал «Кока-Колу»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке.
Однако не все фанаты в соцсетях оценили поступок Роналду. Некоторые из них вспомнили, что во время своих выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Реал» португалец рекламировал «Кока-Колу», KFC и «Макдоналдс», а известный боксёр Джош Уоррингтон пошутил над Криштиану:
Мы все раньше противоречили самим себе, не так ли?
К поступку Роналду отношусь положительно. Правильно он сказал, что нужно пить воду, а не колу.
А то, что он рекламировал их раньше.. ну все мы ошибаемся) с возрастом наверное понял, что это плохо.
Я надеюсь, что он не даст заданий ход в этом деле.
К поступку Роналду отношусь положительно. Правильно он сказал, что нужно пить воду, а не колу.
А то, что он рекламировал их раньше.. ну все мы ошибаемся) с возрастом наверное понял, что это плохо.
Я надеюсь, что он не даст заданий ход в этом деле.