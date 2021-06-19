Северная Македония – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Северная Македония – Нидерланды, который состоится 21 июня 2021 года.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии стала первой командой, которая точно покинет турнир после завершения группового этапа. Тем не менее, в обоих сыгранных матчах команда показывала достаточно качественный футбол и сумела отметиться голами. Матч с Нидерландами станет очень сложным, и коллектив попытается сыграть от обороны, однако шансов набрать очки у Северной Македонии крайне мало.

17 июня Северная Македония проиграла Украине (1:2), а 13 числа команда уступила и сборной Австрии (1:3).

Нидерланды

Нидерланды проводят хорошую групповую стадию и уже обеспечили себе выход в плей-офф. В матче с аутсайдером группы, тренерский штаб во главе с Франком Де Буром возможно даст отдохнуть некоторым лидером сборной и предоставит игровое время другим игрокам. Коллектив показывает яркую и результативную игру, а матч с Северной Македонией может стать прекрасным завершениям группового этапа.

13 июня сборная Нидерландов обыграла в сложном матче Украину (3:2), а 17 оказалась сильнее и сборной Австрии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Македония – 11.48

Ничья – 5.03

Победят Нидерланды – 1.341

Статистика

Нидерланды проиграли один матч из десяти последних матчей, а Северная Македония уступила четыре раза

Шесть из семи последних матчей Северной Македонии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Северная Македония не выиграла ни одного матча из четырех у сборной Нидерландов

Три из четырех матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.617. Обе команды не имеют большой турнирной мотивации, поэтому могут сыграть в открытый и интересный футбол. Предполагаем, что будет забито много мячей в предстоящем поединке.