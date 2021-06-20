Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

1624172422

вчера, 10:00

Нельзя проигрывать в Копенгагене.

Сначала общие правила по пути в плей-офф

Выход в плей-офф: 2 лучшие команды каждой группы, а также 4 из 6 лучших команд из числа тех, кто занял 3-е места.

Плей-офф: 16 команд (1/8 финала, 1/4, 1/2, финал).

Распределение мест в группах:

- личные встречи (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых голов);

- разность забитых-пропущенных мячей во всех встречах;

- число забитых голов во всех встречах;

- если предыдущие пункты полностью совпадают у двух команд, встречающихся в последнем туре, то между ними будет проводиться серия пенальти;

- очки фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 за красную, 4 очка за желтую карточку, за которой последовала прямая красная);

- позиция в рейтинге УЕФА .

Группа «А»

Оставшиеся матчи: Италия – Уэльс; Швейцария – Турция.

- Италия – в плей-офф, но в последнем туре Уэльс получил шанс на первое место, если обыграет команду Манчини. Ничья гарантирует двум сборным проход дальше. И тогда Уэльс будет соперником второго призера группы с Россией.

- Швейцарии нужны три очка, с одним пунктом в плей-офф с третьего места не выйти. Второе место светит лишь в случае результативной победы над Турцией и заметного поражения валлийцев.

- Турция даже в случае победы может остаться без путевки дальше, но точно оставит Швейцарию без плей-офф. Ничья им ничего не даст, как и сопернику – будет обоюдная игра на победу.

Группа «В»

Оставшиеся матчи: Россия – Дания; Финляндия – Бельгия.

- Бельгия в плей-офф, но первое место у нее теоретически может отобрать Финляндия – если выиграет в очном поединке. Верится с трудом.

- Фаворит может согласиться на ничью, что ему подходит. Тогда финны будут в плей-офф в случае поражения России в Копенгагене.

- Чтобы гарантировать плей-офф, Черчесову нужна минимум ничья в Дании. Победа обеспечит второе место, а вот соперника устроят лишь три очка, но будут зависеть от результатов в других группах.

- Минимальное поражение России сработает, если случится уверенная победа Бельгии над Финляндией и два из трех событий в других группах: швейцарцы без победы, ничья хорватов и шотландцев, а еще победа словаков и отсутствие поражения шведов в последнем туре. Слишком сложный расклад, нужно набирать очки в Копенгагене.

Группа «С»

Оставшиеся матчи: Украина – Австрия; Северная Македония – Нидерланды.

- Австрия и Украина точно выйдут в плей-офф, если сыграют вничью. Поражение одной из сборных намного ухудшит шансы, но пока у них нулевая разница – неплохо для общего зачета третьих позиций в квартетах.

- Северная Македония не выйдет в плей-офф, даже если обыграет Нидерланды, поскольку уступила двум прямым конкурентам до этого. А голландцы не потеряют первое место, уже ждут соперника в плей-офф.

- Забавно, но третье место в этой группе может быть выгоднее, чем второе. В первом случае можно нарваться на Италию, а не на Уэльс. А если быть выше только северных македонцев – выловить шведов или словаков вместо испанцев, если те не совершат прорыв на первое место в последнем туре.

Группа «D»

Оставшиеся матчи: Хорватия – Шотландия; Чехия – Англия.

- Чехии достаточно не проиграть Англии, чтобы выйти в плей-офф с первого места, поскольку у них лучше разница мячей – при ничьей будут первыми.

- Хорватии нужна победа над Шотландией, но аутсайдер группы после ничьей в Лондоне может выйти в плей-офф с четверкой пунктов, если сам победит.

- Даличу и Кларку нужна именно победа, ничья станет губительной для двух сборных – с двумя очками выйти в плей-офф можно лишь в случае дикого везения и после одновременной неудачи испанцев и швейцарцев.

Группа «E»

Оставшиеся матчи: Швеция – Польша; Словакия – Испания.

- Испанцы после ничьей с поляками лишь на третьем месте, причем с нулевой разницей мячей и всего двумя пунктами. В последнем туре Энрике нужно обыгрывать Словакию.

- Швеция, если не уступит Польше, будет первой и сразу не нарвется на команду уровня Германии или Португалии. А ничьей, если словаки обыграют испанцев, для победы в группе не хватит.

- Польша сохранила шансы на плей-офф после гола Левандовски – выйдет из группы, обыграв шведов. От результата второго матча зависит лишь позиция, личные встречи по-прежнему важны.

Группа «F»

Оставшиеся матчи: Германия – Венгрия; Португалия – Франция.

- Немцам нельзя уступать венграм – вылетят, если во втором матче будет ничья Франции и Португалии. А вот ничья Лёва устроит, но тогда сложно стать первым.

- Франция может выйти в плей-офф и после поражения, ведь у них уже четыре пункта. Но тогда светит матч с Англией в случае первого места Саутгейта – не лучший старт плей-офф.

- Португалия, Франция и Германия последуют в плей-офф, если ни одна из команд в последнем туре не проиграет. Ничья Роналду и Мбаппе без победы венгров – путь для всех, ведь даже третий с 4 пунктами вряд ли станет лишним.

Расклад в борьбе за 3 места

Вроде бы самая запутанная часть турнира, но все просто – есть общая таблица и понятные правила.

Распределение мест среди 3-х команд групп:

- число очков;

- разность забитых-пропущенных мячей;

- число забитых голов;

- очки фэйр-плей;

- позиция в рейтинге УЕФА .

Шесть участников, двое будут лишними. Пока это хорваты и швейцарцы. Если Шотландия и Турция сыграют две ничьи, то это выгодно России – можно выйти в плей-офф и после минимального поражения в Дании.

Хотя не нужно надеяться на стечение обстоятельств, ведь победа Шотландии уже ломает расклад при поражении словаков. Высокие шансы на проход с третьего места только у Португалии (Германии), Австрии (или Украины).

А вот финны, россияне, поляки, хорваты, шотландцы и швейцарцы должны ставить на собственные победы, чтобы идти дальше. Команду Черчесова подводит разница – минус два. Нельзя было проигрывать Бельгии крупно и без мячей престижа.

Уже в плей-офф турнира – Нидерланды, Италия, Бельгия

Осталось выбрать еще 13 счастливчиков, и только Северная Македония точно завершила борьбу – победа не позволит обойти ни Австрию, ни Украину. А конкуренты одновременно не получат ноль очков – играют между собой. Даже Турция теоретически может победить Швейцарию крупно, дождаться заметного поражения России или Финляндии, а также ничьей хорватов – выйдут из группы. Маловероятно, но 13 путевок пока на кону, а претендентов двадцать.

Моделирование плей-офф

Под конец сыграем в слепой жребий. Рандомизатор выбрал результаты последнего тура. После тасования показываем, каким может быть расклад – один из десятка потенциальных вариантов, но реальный.

Первая часть сетки: Бельгия – Португалия, Италия – Украина; Германия – Швейцария, Чехия – Швеция.

Вторая часть сетки: Испания – Австрия, Англия – Франция; Нидерланды – Хорватия, Уэльс – Россия.

При выходе со второго места у Черчесова еще и шанс на успех остается. Но России нельзя рисковать, проигрывая Дании. Легко с третьего места вылететь, ухудшив разницу «-2» и на фоне побед хорватов и швейцарцев в последнем туре.

А вот плей-офф Евро-2020 в любом случае получится увлекательным. Плохих вариантов не существует. Рано или поздно лучшие сборные встретятся между собой. Пока очевидно, что у Де Бура, Манчини и Мартинеса получилось в группах лучше всех, но самое интересное – впереди.