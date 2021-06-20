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Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

вчера, 10:00
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Нельзя проигрывать в Копенгагене.

Сначала общие правила по пути в плей-офф

Выход в плей-офф: 2 лучшие команды каждой группы, а также 4 из 6 лучших команд из числа тех, кто занял 3-е места.

Плей-офф: 16 команд (1/8 финала, 1/4, 1/2, финал).

Распределение мест в группах:

- личные встречи (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых голов);

- разность забитых-пропущенных мячей во всех встречах;

- число забитых голов во всех встречах;

- если предыдущие пункты полностью совпадают у двух команд, встречающихся в последнем туре, то между ними будет проводиться серия пенальти;

- очки фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 за красную, 4 очка за желтую карточку, за которой последовала прямая красная);

- позиция в рейтинге УЕФА.

Группа «А»

Оставшиеся матчи: Италия – Уэльс; Швейцария – Турция.

- Италия – в плей-офф, но в последнем туре Уэльс получил шанс на первое место, если обыграет команду Манчини. Ничья гарантирует двум сборным проход дальше. И тогда Уэльс будет соперником второго призера группы с Россией.

- Швейцарии нужны три очка, с одним пунктом в плей-офф с третьего места не выйти. Второе место светит лишь в случае результативной победы над Турцией и заметного поражения валлийцев.

- Турция даже в случае победы может остаться без путевки дальше, но точно оставит Швейцарию без плей-офф. Ничья им ничего не даст, как и сопернику – будет обоюдная игра на победу.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Группа «В»

Оставшиеся матчи: Россия – Дания; Финляндия – Бельгия.

- Бельгия в плей-офф, но первое место у нее теоретически может отобрать Финляндия – если выиграет в очном поединке. Верится с трудом.

- Фаворит может согласиться на ничью, что ему подходит. Тогда финны будут в плей-офф в случае поражения России в Копенгагене.

- Чтобы гарантировать плей-офф, Черчесову нужна минимум ничья в Дании. Победа обеспечит второе место, а вот соперника устроят лишь три очка, но будут зависеть от результатов в других группах.

- Минимальное поражение России сработает, если случится уверенная победа Бельгии над Финляндией и два из трех событий в других группах: швейцарцы без победы, ничья хорватов и шотландцев, а еще победа словаков и отсутствие поражения шведов в последнем туре. Слишком сложный расклад, нужно набирать очки в Копенгагене.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Группа «С»

Оставшиеся матчи: Украина – Австрия; Северная Македония – Нидерланды.

- Австрия и Украина точно выйдут в плей-офф, если сыграют вничью. Поражение одной из сборных намного ухудшит шансы, но пока у них нулевая разница – неплохо для общего зачета третьих позиций в квартетах.

- Северная Македония не выйдет в плей-офф, даже если обыграет Нидерланды, поскольку уступила двум прямым конкурентам до этого. А голландцы не потеряют первое место, уже ждут соперника в плей-офф.

- Забавно, но третье место в этой группе может быть выгоднее, чем второе. В первом случае можно нарваться на Италию, а не на Уэльс. А если быть выше только северных македонцев – выловить шведов или словаков вместо испанцев, если те не совершат прорыв на первое место в последнем туре.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Группа «D»

Оставшиеся матчи: Хорватия – Шотландия; Чехия – Англия.

- Чехии достаточно не проиграть Англии, чтобы выйти в плей-офф с первого места, поскольку у них лучше разница мячей – при ничьей будут первыми.

- Хорватии нужна победа над Шотландией, но аутсайдер группы после ничьей в Лондоне может выйти в плей-офф с четверкой пунктов, если сам победит.

- Даличу и Кларку нужна именно победа, ничья станет губительной для двух сборных – с двумя очками выйти в плей-офф можно лишь в случае дикого везения и после одновременной неудачи испанцев и швейцарцев.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Группа «E»

Оставшиеся матчи: Швеция – Польша; Словакия – Испания.

- Испанцы после ничьей с поляками лишь на третьем месте, причем с нулевой разницей мячей и всего двумя пунктами. В последнем туре Энрике нужно обыгрывать Словакию.

- Швеция, если не уступит Польше, будет первой и сразу не нарвется на команду уровня Германии или Португалии. А ничьей, если словаки обыграют испанцев, для победы в группе не хватит.

- Польша сохранила шансы на плей-офф после гола Левандовски – выйдет из группы, обыграв шведов. От результата второго матча зависит лишь позиция, личные встречи по-прежнему важны.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Группа «F»

Оставшиеся матчи: Германия – Венгрия; Португалия – Франция.

- Немцам нельзя уступать венграм – вылетят, если во втором матче будет ничья Франции и Португалии. А вот ничья Лёва устроит, но тогда сложно стать первым.

- Франция может выйти в плей-офф и после поражения, ведь у них уже четыре пункта. Но тогда светит матч с Англией в случае первого места Саутгейта – не лучший старт плей-офф.

- Португалия, Франция и Германия последуют в плей-офф, если ни одна из команд в последнем туре не проиграет. Ничья Роналду и Мбаппе без победы венгров – путь для всех, ведь даже третий с 4 пунктами вряд ли станет лишним.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Расклад в борьбе за 3 места

Вроде бы самая запутанная часть турнира, но все просто – есть общая таблица и понятные правила.

Распределение мест среди 3-х команд групп:

- число очков;

- разность забитых-пропущенных мячей;

- число забитых голов;

- очки фэйр-плей;

- позиция в рейтинге УЕФА.

Шесть участников, двое будут лишними. Пока это хорваты и швейцарцы. Если Шотландия и Турция сыграют две ничьи, то это выгодно России – можно выйти в плей-офф и после минимального поражения в Дании.

Хотя не нужно надеяться на стечение обстоятельств, ведь победа Шотландии уже ломает расклад при поражении словаков. Высокие шансы на проход с третьего места только у Португалии (Германии), Австрии (или Украины).

А вот финны, россияне, поляки, хорваты, шотландцы и швейцарцы должны ставить на собственные победы, чтобы идти дальше. Команду Черчесова подводит разница – минус два. Нельзя было проигрывать Бельгии крупно и без мячей престижа.

Уже в плей-офф турнира – Нидерланды, Италия, Бельгия

Осталось выбрать еще 13 счастливчиков, и только Северная Македония точно завершила борьбу – победа не позволит обойти ни Австрию, ни Украину. А конкуренты одновременно не получат ноль очков – играют между собой. Даже Турция теоретически может победить Швейцарию крупно, дождаться заметного поражения России или Финляндии, а также ничьей хорватов – выйдут из группы. Маловероятно, но 13 путевок пока на кону, а претендентов двадцать.

Моделирование плей-офф

Под конец сыграем в слепой жребий. Рандомизатор выбрал результаты последнего тура. После тасования показываем, каким может быть расклад – один из десятка потенциальных вариантов, но реальный.

Первая часть сетки: Бельгия – Португалия, Италия – Украина; Германия – Швейцария, Чехия – Швеция.

Вторая часть сетки: Испания – Австрия, Англия – Франция; Нидерланды – Хорватия, Уэльс – Россия.

При выходе со второго места у Черчесова еще и шанс на успех остается. Но России нельзя рисковать, проигрывая Дании. Легко с третьего места вылететь, ухудшив разницу «-2» и на фоне побед хорватов и швейцарцев в последнем туре.

А вот плей-офф Евро-2020 в любом случае получится увлекательным. Плохих вариантов не существует. Рано или поздно лучшие сборные встретятся между собой. Пока очевидно, что у Де Бура, Манчини и Мартинеса получилось в группах лучше всех, но самое интересное – впереди.

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19 июняВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии8
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18 июняАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
Северная Македония — первая сборная, потерявшая шансы на плей-офф Евро-2020
17 июня Комментарии10
Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене
17 июня Комментарии85
В Копенгагене будет жарко. Черчесов перегрузил команду, бегают много, а свежести пока нет
16 июняСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии15
Финнов устроит ничья, России нужна победа. У сборной один результативный матч из последних двенадцати
16 июняСтанислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии8
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:09
ничья - предел мечтаний
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 14:00
Ой, не люблю ситуации, когда нам достаточно ничейки. Обычно про.... (проигрываем).
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:05
будем смотреть!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 11:40
Согласен на баррикаду из трехколесных велосипедов))))
Аксинья
Аксинья ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:36
Венгры вчера сумели поставить "Икарус", а мы можем выставить только "Газельку"
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:32
Чемодан - Вокзал - Россия ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:16
Пожалуй, это был единственный случай. Исключение из правил, подтверждающее само правило;) Помнится, мы сами тогда едва ли не облажались в матче с футбольным карликом...
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 10:52
спасибо за статью все четко коротко ясно
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:47
Как же ,Особенно когда зависили от игры Англия - Хорватия !!!))) Когда благодарю Хорватии мы вышли !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:42
Даже оголтелый оптимизм не поможет поверить в победу сборной России в Дании. Будем расчитывать на строгую игру в обороне, вдохнлвенную игру Сафонова ( надеюсь его поставят), хотя бы одну результативную контратаку и спасительную ничейку, выводящую в плей-офф.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:39
Жаль, было бы забавно Бельгию сделать третьей после двух стартовых побед. Ну, ладно.
Всё равно шансов обыграть датчан у нас очень и очень мало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:37
Нет, даже при таком раскладе не получится занять первое место.
В этом случае у 3 команд будет по 6 очков, и будут учитываться игры между ними, а далее разница мячей. В случае даже таких волшебных результатов у финнов будет разница 3-1, бельгийцев 3-3, а у нас 1-3. Матч с Данией котироваться не будет.
Так что у нас в группе или Бельгия победит, или Финляндия.
А вот второе место зацепить нам вполне реально. Взять очки у датчан, а там пусть бельгийцы разбираются ;)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:35, ред.
А зачем нашим выходить дальше? Есть хоть одна причина? Патриотизм? Так мне кажется, на пользу пойдёт расформирование действующей команды и создание абсолютно новой - это реально лучше пятилетнего топтания на месте. Последить за красивой игрой россиян? Это вообще смех, там совсем игры нет, не то что красивой. Всегда нужно болеть за своих? См. пункт про патриотизм.
А вот Дания, показывающая отличный футбол, вполне должна быть в плей-офф. И игру этой команды интересно смотреть и результата добиться могут.
shlomo
shlomo
вчера в 10:30, ред.
Спасибо за статью....ну что, как всегда мы "доигрались"....ситуация одновременно и простая, и сложная.... побеждаем Данию выходим точно (поскольку шесть очков даже для третьего места достаточно....)....НО, что хочется сказать...к великому сожалению наша команда не может "выпрыгнуть из своих штанов" (если только Хоттабыч на трибуне случайно не появится...).....а так что, вот мне очень интересно, хоть раз МЫ сыграем на международном турнире, не считая очков, мячей и всего прочего, что описано выше?.... как ни Евро или ЧМ так начинается высшая математика....пожелаю удачи нашим и будем болеть....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:27
Что заметил, Россия может уже завтра попасть на удобного соперника - Уэльс / Швейцария, если не проиграет датчанам. Тогда займут второе место и соперник будет известен. Можно спокойно готовиться и изучать. С третьего же места будет нервотрёпка. Можно вообще пролететь, а можно нарваться на сильную команду с первого места.
Как показывает практика, когда Россия зависит от результатов в других группах - никогда ничего не срастается в нашу пользу. Так что лучше самим выбрать себе соперника со второго места группы А, чем нас будут выбирать. Так спокойнее будет.
Вот только датчан жалко, но или мы, или они...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:23
Теоретически у Бельгии даже сборная России может отобрать первое место. Финны крупно обыгрывают Бельгию 3-0, а наши громят с неприличным счётом датчан 6-0, мы - первые, финны - вторые. Теоретически.
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