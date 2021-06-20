Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах

Нельзя проигрывать в Копенгагене.
Сначала общие правила по пути в плей-офф
Выход в плей-офф: 2 лучшие команды каждой группы, а также 4 из 6 лучших команд из числа тех, кто занял 3-е места.
Плей-офф: 16 команд (1/8 финала, 1/4, 1/2, финал).
Распределение мест в группах:
- личные встречи (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых голов);
- разность забитых-пропущенных мячей во всех встречах;
- число забитых голов во всех встречах;
- если предыдущие пункты полностью совпадают у двух команд, встречающихся в последнем туре, то между ними будет проводиться серия пенальти;
- очки фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 за красную, 4 очка за желтую карточку, за которой последовала прямая красная);
- позиция в рейтинге УЕФА.
Группа «А»
Оставшиеся матчи: Италия – Уэльс; Швейцария – Турция.
- Италия – в плей-офф, но в последнем туре Уэльс получил шанс на первое место, если обыграет команду Манчини. Ничья гарантирует двум сборным проход дальше. И тогда Уэльс будет соперником второго призера группы с Россией.
- Швейцарии нужны три очка, с одним пунктом в плей-офф с третьего места не выйти. Второе место светит лишь в случае результативной победы над Турцией и заметного поражения валлийцев.
- Турция даже в случае победы может остаться без путевки дальше, но точно оставит Швейцарию без плей-офф. Ничья им ничего не даст, как и сопернику – будет обоюдная игра на победу.
Группа «В»
Оставшиеся матчи: Россия – Дания; Финляндия – Бельгия.
- Бельгия в плей-офф, но первое место у нее теоретически может отобрать Финляндия – если выиграет в очном поединке. Верится с трудом.
- Фаворит может согласиться на ничью, что ему подходит. Тогда финны будут в плей-офф в случае поражения России в Копенгагене.
- Чтобы гарантировать плей-офф, Черчесову нужна минимум ничья в Дании. Победа обеспечит второе место, а вот соперника устроят лишь три очка, но будут зависеть от результатов в других группах.
- Минимальное поражение России сработает, если случится уверенная победа Бельгии над Финляндией и два из трех событий в других группах: швейцарцы без победы, ничья хорватов и шотландцев, а еще победа словаков и отсутствие поражения шведов в последнем туре. Слишком сложный расклад, нужно набирать очки в Копенгагене.
Группа «С»
Оставшиеся матчи: Украина – Австрия; Северная Македония – Нидерланды.
- Австрия и Украина точно выйдут в плей-офф, если сыграют вничью. Поражение одной из сборных намного ухудшит шансы, но пока у них нулевая разница – неплохо для общего зачета третьих позиций в квартетах.
- Северная Македония не выйдет в плей-офф, даже если обыграет Нидерланды, поскольку уступила двум прямым конкурентам до этого. А голландцы не потеряют первое место, уже ждут соперника в плей-офф.
- Забавно, но третье место в этой группе может быть выгоднее, чем второе. В первом случае можно нарваться на Италию, а не на Уэльс. А если быть выше только северных македонцев – выловить шведов или словаков вместо испанцев, если те не совершат прорыв на первое место в последнем туре.
Группа «D»
Оставшиеся матчи: Хорватия – Шотландия; Чехия – Англия.
- Чехии достаточно не проиграть Англии, чтобы выйти в плей-офф с первого места, поскольку у них лучше разница мячей – при ничьей будут первыми.
- Хорватии нужна победа над Шотландией, но аутсайдер группы после ничьей в Лондоне может выйти в плей-офф с четверкой пунктов, если сам победит.
- Даличу и Кларку нужна именно победа, ничья станет губительной для двух сборных – с двумя очками выйти в плей-офф можно лишь в случае дикого везения и после одновременной неудачи испанцев и швейцарцев.
Группа «E»
Оставшиеся матчи: Швеция – Польша; Словакия – Испания.
- Испанцы после ничьей с поляками лишь на третьем месте, причем с нулевой разницей мячей и всего двумя пунктами. В последнем туре Энрике нужно обыгрывать Словакию.
- Швеция, если не уступит Польше, будет первой и сразу не нарвется на команду уровня Германии или Португалии. А ничьей, если словаки обыграют испанцев, для победы в группе не хватит.
- Польша сохранила шансы на плей-офф после гола Левандовски – выйдет из группы, обыграв шведов. От результата второго матча зависит лишь позиция, личные встречи по-прежнему важны.
Группа «F»
Оставшиеся матчи: Германия – Венгрия; Португалия – Франция.
- Немцам нельзя уступать венграм – вылетят, если во втором матче будет ничья Франции и Португалии. А вот ничья Лёва устроит, но тогда сложно стать первым.
- Франция может выйти в плей-офф и после поражения, ведь у них уже четыре пункта. Но тогда светит матч с Англией в случае первого места Саутгейта – не лучший старт плей-офф.
- Португалия, Франция и Германия последуют в плей-офф, если ни одна из команд в последнем туре не проиграет. Ничья Роналду и Мбаппе без победы венгров – путь для всех, ведь даже третий с 4 пунктами вряд ли станет лишним.
Расклад в борьбе за 3 места
Вроде бы самая запутанная часть турнира, но все просто – есть общая таблица и понятные правила.
Распределение мест среди 3-х команд групп:
- число очков;
- разность забитых-пропущенных мячей;
- число забитых голов;
- очки фэйр-плей;
- позиция в рейтинге УЕФА.
Шесть участников, двое будут лишними. Пока это хорваты и швейцарцы. Если Шотландия и Турция сыграют две ничьи, то это выгодно России – можно выйти в плей-офф и после минимального поражения в Дании.
Хотя не нужно надеяться на стечение обстоятельств, ведь победа Шотландии уже ломает расклад при поражении словаков. Высокие шансы на проход с третьего места только у Португалии (Германии), Австрии (или Украины).
А вот финны, россияне, поляки, хорваты, шотландцы и швейцарцы должны ставить на собственные победы, чтобы идти дальше. Команду Черчесова подводит разница – минус два. Нельзя было проигрывать Бельгии крупно и без мячей престижа.
Уже в плей-офф турнира – Нидерланды, Италия, Бельгия
Осталось выбрать еще 13 счастливчиков, и только Северная Македония точно завершила борьбу – победа не позволит обойти ни Австрию, ни Украину. А конкуренты одновременно не получат ноль очков – играют между собой. Даже Турция теоретически может победить Швейцарию крупно, дождаться заметного поражения России или Финляндии, а также ничьей хорватов – выйдут из группы. Маловероятно, но 13 путевок пока на кону, а претендентов двадцать.
Моделирование плей-офф
Под конец сыграем в слепой жребий. Рандомизатор выбрал результаты последнего тура. После тасования показываем, каким может быть расклад – один из десятка потенциальных вариантов, но реальный.
Первая часть сетки: Бельгия – Португалия, Италия – Украина; Германия – Швейцария, Чехия – Швеция.
Вторая часть сетки: Испания – Австрия, Англия – Франция; Нидерланды – Хорватия, Уэльс – Россия.
При выходе со второго места у Черчесова еще и шанс на успех остается. Но России нельзя рисковать, проигрывая Дании. Легко с третьего места вылететь, ухудшив разницу «-2» и на фоне побед хорватов и швейцарцев в последнем туре.
А вот плей-офф Евро-2020 в любом случае получится увлекательным. Плохих вариантов не существует. Рано или поздно лучшие сборные встретятся между собой. Пока очевидно, что у Де Бура, Манчини и Мартинеса получилось в группах лучше всех, но самое интересное – впереди.
Как показывает практика, когда Россия зависит от результатов в других группах - никогда ничего не срастается в нашу пользу. Так что лучше самим выбрать себе соперника со второго места группы А, чем нас будут выбирать. Так спокойнее будет.
Вот только датчан жалко, но или мы, или они...
Как показывает практика, когда Россия зависит от результатов в других группах - никогда ничего не срастается в нашу пользу. Так что лучше самим выбрать себе соперника со второго места группы А, чем нас будут выбирать. Так спокойнее будет.
Вот только датчан жалко, но или мы, или они...