Португалия 21 год без побед над Германией. Роналду готов это исправить

1624084592

вчера, 09:36

Большой футбольный матч без явного фаворита.

О Португалии

- Победа на последних минутах над Венгрией улучшила шансы Роналду на выход из группы, но привела к критике Сантуша на родине. Основная претензия связана с игрой в два опорника против аутсайдера, но Карвалью и Данилу явно готовились встречать Францию и Германию. Но теперь подход могут пересмотреть – не хватает резкости при выходе в атаку.

- Голы совпали с перестроениями – появление свежего Ренату Санчеша застало врасплох уставших венгров. Полузащитник вместе с Рафой, вышедшим чуть раньше, принял участие в важных атаках. Хавбек «Бенфики» и вовсе создал три мяча – после его паса и рикошета открыли счет, он заработал пенальти и сделал ассист на Роналду.

- Капитан в итоге забрал внимание на себя, переставив бутылки с газировкой и сделав дубль. Причем во втором мяче Португалия напомнила, что они – чемпионы Европы, ведь комбинация была чудесной, а насыщение линии атаки дошло до нормы, чего не было до первого забитого мяча, ведь по ударам в створ счет был 3:4.

- Португалия довела серию без поражений до семи матчей. В последний раз уступали Франции в Лиге Наций в ноябре, но минимально. Иногда могут позволить себе перестрелку, как с сербами, или допустить необязательную ошибку в защите, но все – от Патрисиу до Бруну, от Пепе до Роналду знают, зачем выходят на поле. Тот тип сборных, которые ставят на результат.

- Сантуш использует схему «4-2-3-1», хотя в ее пределах имеет шанс крутить футболистами. Жота может сыграть слева, но там может формально появиться Роналду, если тренеру не угодит нападающий «Ливерпуля» и его заменят в основе на Андре Силву, что провел результативный клубный сезон. В обороне все просто – Семеду, Пепе, Диаш и Геррейру на своих местах, так что основная интрига связана с двумя игроками. Выйдут ли Санчеш и Рафа вместо Карвалью и Бернарду в основе?

Ориентировочный состав Португалии (4-2-3-1): Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Данило, Санчеш (Карвалью) – Бернарду (Рафа), Бруно Фернандеш, Жота – Роналду.

О Германии

- Лёв получил по шапке, ведь немцы привыкли побеждать. Линекер пошутил, что пора отправлять в отставку его фразу о сборной Германии. Возможно, ведь у команды уходящего тренера лишь три победы в шести последних играх, причем над исландцами, румынами и латвийцами. Испании уступили 6:0, Северной Македонии в официальной игре отбора – 1:2, и не смогли обыграть датчан в спарринге – 1:1.

- Требовательным немецким фанатам стоит обратить внимание на стиль Франции в первом туре. Владели мячом 38% времени, ставили на обводки, агрессивно вступали в борьбу, а вот немцам, хотя Кроос и пытался сыграть за всех в середине поля, не хватило конкретики у чужих ворот. Франция забила без ударов в створ, а Германия не реализовала свой единственный выстрел. Выход Вернера и Сане не перевернул игру у ворот Льориса, а Фолланд появился на пару минут в конце.

- В такой группе нельзя проигрывать. Если сегодня немцы уступят Португалии, то в случае победы Франции над Венгрией отправятся домой, если трех пунктов в матче с аутсайдером не хватит для плей-офф. Пока для Германии ничего не потеряно – нужны очки сегодня, но для Лёва плохо, что его команда выглядит разобщенной и неуверенной в себе. Киммих, который забывает, как правильно играть по правому краю, или кусающийся Рюдигер – намеки, что не все в порядке.

- Одновременно отмечаем, что Германия умеет возить мяч, чем может заняться против Португалии. А также 9 раз не сумела попасть по воротам, хотя десяток ударов против французов выжали. Мюллеру и Хаверцу могут добавить в атаку Вернера вместо Гнабри – будет адресат для прямых передач. У Горецки, который пришел в себя после повреждения, есть шанс выйти на поле – Кроос и Гюндоган вдвоем не успевают захватить центр поля.

- Лёв играет в три центральных, а получает за это так, словно речь о Нидерландах, где культ «4-3-3» и фанаты ненавидят Де Бура за «вангальщину». Но Йоахим – человек упрямый. Не исключено, что Киммих останется справа, в центре увидим тройку, а поражение спишут на умение Франции терпеть и ждать. С другой стороны, никто не мешает сегодня сделать парочку перестановок. Джан в центре защиты динамичнее, чем Гинтер. Горецка может добавить напора, а Мюллер умеет играть в центре атаки. Состав богатый, чем тренеру пора пользоваться.

Ориентировочный состав Германии (3-4-3): Нойер – Джан (Гинтер), Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган (Горецка), Кроос, Госенс – Хаверц (Сане), Мюллер, Вернер (Гнабри).

О противостоянии

- Португалия двадцать один год не обыгрывала Германию в футбол. И ко всем четырем поражениям подряд причастен Лёв. Йоахим сначала был помощником Клинсманна и помог тому взять третье место на ЧМ -2006 – обыграли команду Роналду 3:1 в утешительном финале. Затем был четвертьфинал в Базеле, где немцы перестреляли португальцев по пути в финал – 3:2. Через четыре года немцы выиграли в группе Евро-2012 со счетом 1:0, а на ЧМ -14 разнесли команду Роналду 4:0.

- Зато помним, что когда у немцев были непростые времена, а за Португалию бегали Руй Кошта, Нуну Гомеш и Консейсау, то Сержиу огорчил Оливера Кана трижды, а Германия в группе с румынами и англичанами не одержала ни одной победы, дважды уступила и вылетела, заняв последнее место. Это было их дно, после которого оттолкнулись на классе исполнителей на ЧМ -2002, а затем начали отстраивать свой футбол.

- Португалия была хороша двадцать лет назад, была упрямой и победной пять лет назад. А теперь Роналду стареет, а ему на смену идут крутые молодые выпускники знаменитых футбольных школ. В обороне есть лучший защитник сезона в АПЛ – Диаш, в центре поля может вернуться на любимом турнире Санчеш – Ренату стал чемпионом Франции с «Лиллем», и хотя не был железно основным, парню всего 23 года. Бруну – лучшему игроку МЮ , лишь 26, и проходит кастинг на право играть с Роналду чаще. Понятно, что «дьяволы» в числе команд, где Криштиану может еще оказаться.

- Германия со всей своей победной статистикой может оказаться в плей-офф, если обыграет Венгрию в последнем туре, а сегодня просто не проиграет. В этой группе после стартового тура нужно помнить о заговоре 2004 года. Тогда Швеция и Дания выходили в плей-офф Евро после ничьей 2:2, которую и скатали. Так им удалось вышвырнуть из турнира Италию. И сегодня, когда можно получить по баллу, вряд ли двум фаворитам есть смысл рисковать всем.

Прогноз «Соккер.ру»: Португалия и Германия сыграют вничью с голами. Но этот прогноз только на случай, если у венгров и французов обойдется без сенсации. Если же аутсайдер наберет очки каким-то чудом, то ждем отчаянную попытку немцев победить. И вот тут Роналду вспомнит, что никогда в жизни не обыгрывал Германию в футбол и попытается взять три очка в стиле Португалии Сантуша – 1:0.