Хорватия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:30

Хорватия

Хорватия смогла набрать только один балл за два матча на групповом этапе Чемпионата Европы. В первой игре турнира сборная проиграла Англии (0:1), а затем последовал ничейный исход в противостоянии с Чехией (1:1).

В целом хорватская сборная не побеждает на протяжении четырех игр во всех турнирах. Кроме того, в этих поединках команда не забивала больше одного гола, завершая их выигрышем ставки на ТМ(2,5) мячей.

Шотландия

У Шотландии аналогичные результаты по итогам двух матчей в группе. В первом поединке сборная уступила Чехии (0:2), после чего, последовала ничья в матче против Англии (0:0).

В трех последних матчах с участием сборной Шотландии прошла ставка ТМ(2,5). Кроме того, в этих поединках шотландцы не забивали больше одного мяча, но и пропустили всего дважды.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.340

Ничья – 3.910

Победит Шотландия – 2.950

Статистика

В 6 прошлых матчах Хорватии и Шотландии выиграла ставка ТМ(2,5)

Шотландия не проигрывала в 6 предыдущих встречах с Хорватией

В 3 из 4 прошлых встречах соперников забивала только одна команда

Прогноз

Разместить ставку на победу Хорватии с форой (0) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Хорватия на данный момент превосходит в классе Шотландию, у которой блекло выглядит атака – ноль голов в двух матчах.