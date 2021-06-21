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Аргентина – Парагвай: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:49

Букмекерская контора Pinnacle открыла выгодную линию на матч групповой стадии Кубка Южной Америки Аргентина – Парагвай, который состоится 22 июня 2021 года.

Аргентина

Аргентина, набравшая четыре очка в двух играх, возглавляет группу A, опережая сборную Чили по дополнительным показателям. В первой игре Кубка Южной Америки команда разошлась миром с чилийцами (1:1), после чего, ей удалось добиться минимальной победы над Уругваем (1:0).

Этим матчем аргентинская сборная продлила серию без поражений до 15 поединков во всех соревнованиях. Также отметим, что в пяти из шести прошлых матчах команды выигрывала ставка на тотал меньше (2,5) голов.

Парагвай

Парагвай, сыгравший только одну встречу в группе, с тремя очками занимает третье место в общем зачете. В первом поединке на турнире сборная добилась убедительной победы над Боливией (3:1), которая стала для нее первой за пять предыдущих поединков.

В 10 прошлых играх во всех турнирах Парагвай шесть раз сыграл вничью – три победы и одно поражение. Также отметим, что в семи встречах этой серии выиграл исход ТМ(2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Аргентина – 1.515
  • Ничья – 3.940
  • Победит Парагвай – 8.430

Статистика

  • Аргентина не побеждала Парагвай в 4 последних играх – три ничьи и одна победа
  • В 4 последних очных встречах команд выигрывала ставка ТМ(2,5)
  • Аргентина не пропускала больше одного гола семи из восьми прошлых матчах во всех турнирах

Прогноз

Сыграть ставку на победу Парагвая с форой (+1) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Аргентина плохо провела последние матчи против соперника, который сейчас надежно обороняется, поэтому крупной победы хозяева вряд ли добьются.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:57
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Парагвай
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