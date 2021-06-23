Мбаппе пока в числе разочарований Евро-2020. Забил один мяч за Францию за полгода

1624442417

вчера, 13:00

Сегодня Килиан сыграет против Роналду – битва прошлого и будущего «Реала».

Мыслями на трансферном рынке

Когда в интервью 22-летний человек, что не имеет опыта хитрых формулировок, сам себя спрашивает, является ли ПСЖ и Лига 1 лучшими для него, то не хочет знать ваш ответ. Уже знает собственный вывод. Конечно же, ни Роналдиньо, ни Зидан, ни любой другой великий игрок, выходивший на поле в чемпионате Франции, не считал тот турнир для себя идеальным.

Иначе и быть не может. Отвлечение Мбаппе на переговоры с ПСЖ и другими клубами – вернее, главным претендентом в лице «Реала», явно вредит его работе на сборную Францию. В каком бы изоляционном пузыре ни были футболисты, интернет у них Дешам не отключит. Килиан общается с отцом по поводу своего будущего. И после этого матчи с немцами и венграми провел на холостом ходу. Причем числа подтверждают вывод.

У Килиана всего два точных удара

По одному против Германии и Венгрии – соперников разного уровня, но одинаково упрямых. Но что такое два удара, если у Мораты три попадания? Об Иммобиле и Депайе можем не начинать. Мбаппе отстал по точным выстрелам, хотя в списке лидеров по общему количеству попыток. То есть на ударных позициях главный талант футбола оказывается, но чаще мажет. Или же защитники блокируют попытки.

Разумеется, Мбаппе следует за стилем Франции – рациональным, ведь чемпионы мира рисковали начать с двух ничьих без автогола Хуммельса и точного удара Гризманна. Или даже с двух поражений 0:1. А теперь четыре пункта гарантируют им плей-офф, и матч против Португалии дает шанс разбегаться. Но на данный момент «трехцветные» оставили список вопросов без ответов. А Мбаппе, если помнить о его данных, разочаровал.

Точно сказывается странный сезон

Мбаппе без отдыха с прошлого лета, это фактор, хотя и не единственный. Например, нелепо привязывать остановку сердца Эриксена к нагрузкам. Для профессионального спорта такие случаи – аномалии. Все на поле не падают, а Кристиана обследовали ранее крутые кардиологи в Лондоне и Милане и ничего не нашли. Да и жизнь датчанину спасли под руководством специалиста, что консультировал бригады парамедиков на матчах Евро – повезло, что оказался рядом.

Но если возвращаться к нагрузкам и ритму постковидного мира футбола, то непривычность очевидна. Мбаппе не победил в финале ЛЧ «Баварию» в августе, а потом выдал полноценный сезон с насыщенными включениями в сборной. Играл в Лиге наций, отборе к ЧМ -2022, товарищеских поединках чемпионов мира. К слову, в 8 последних играх за Францию у Мбаппе всего один гол в спарринге против Уэльса. Не придираемся, а констатируем – Килиан, учитывая талант, средне играет за сборную.

Вокруг Килиана не строили команды

Пока Месси подписывает татуировки с самим собой, а Роналду мчится к мировому рекорду по голам за сборные, у Мбаппе голова забита будущим. Коего в футболе у легенд в качестве игроков осталось мало. Разные великие тренеры говорили одну и ту же фразу – великим футболистам нужно опережать свое время. Пеле колотил голы как машина. Кройф переписал правила футбола. Марадона соединил ужасную подготовку с чистым гением.

Месси – пример реализации врожденных данных, Роналду – работы над собой. Оба дико стабильные, в отличие от Килиана. Мбаппе нужна фишка, чтобы стать великим, поскольку была она у бразильца Роналдо, у француза Зидана, у Пирло, Хави, Иньесты и так далее. Сложно пока сказать, в чем Килиан безупречен. Много забивает? Левандовски попадает по чужим воротам чаще. Мбаппе не лучший ассистент мира. Не центрфорвард, не вингер и не инсайд. Возможно, в этом тоже проблема?

Дешам построил команду-звезду. Последние тренеры ПСЖ больше думали о картинке в целом, чем о построении игры вокруг Килиана. Тухель и Почеттино исповедуют разный, но коллективный подход. Анчелотти же сочетает в себе умение понимать звезд и создавать единые коллективы. Похоже, Мбаппе пора включать через отца легкий шантаж, действовать открыто, но твердо. Рамос, который не хотел видеть Килиана в «Реале», ушел. Пусть в Мадриде больше нет Зидана, но папа Карло – отличный специалист, мастер поиска баланса в игре.

Сегодня у Мбаппе особая мотивация

На Евро-2020 Мбаппе сыграется в итоге с Бензема. А поскольку не подписывал новый контракт с парижанами, в отличие от Неймара, то его рыночная стоимость сейчас на дне – 160 млн евро. Лучший момент для Переса, чтобы активно действовать. Клубные дела повлияли на состояние Килиана, а вечером у него матч против кумира – Роналду. И хотя поединки Португалии и Франции зачастую неувлекательные, «низовые», речь о чемпионах Европы и мира.

Мбаппе в Лиге 1 уже сыграл на уровне Роналду в Серии А. Забил 27 голов против 29. Собрал 52 удара в створ против 68 (у Килиана завидная реализация, 51.9 %). У него было 60 идеальных моментов против 76 у Криштиану. Еще у француза почти совпадают ожидаемые и реальные голы. Форвард перерос уровень чемпионата, где его команда готова отдать титул «Лиллю». Но чтобы после Евро-2020 все говорили, что Мбаппе – новый король футбола, ему пора включаться.

Но, возможно, это год для скромных, вроде Канте? Посмотрим, ведь есть фактор возраста и свежести. Нголо уже 30 лет, Месси завтра исполнится 34, Роналду идет тридцать седьмой год. Мбаппе всего двадцать два. Пока Погба, Канте и Варан лучше на Евро, чем главный талант Франции, но учтите упрямых соперников и состав группы. Возможно, Килиану в плей-офф будет даже чуть проще себя показать, если французы выиграют группу и получат поначалу не самых грозных оппонентов.

Сначала победителю достанутся или швейцарцы, или украинцы, потом – победители пары с хорватами. Франция привыкла к матчам против знакомых соперников – сегодня снова встречает оппонентов по финалу Евро, затем могут увидеться или со знакомыми испанцами, или же изученными шведами с хорватами. Дешам вынужден повторяться и ставить на результат, ведь ранний вылет Франции никто не поймет.

А Мбаппе пора собраться. Как и Бензема, форвард ПСЖ начал Евро-2020 не лучшим образом. Возможно, в «Реале» у них получится куда лучше? Не исключено, ведь между успешным клубным сезоном и выступлениями в сборной не всегда прямая связь. Но Мбаппе настолько мощный и талантливый парень, что даже без интенсивных включений собрал семь ударов по чужим воротам и три передачи для напарников с выстрелами по воротам.

Но у Бензема в полтора раза больше пасов в матчах, у Гризманна в два раза, на Килиана плохо играют, его закрывали. Но все знают, что форвард умеет. Возможно, вечером в Будапеште покажет класс, чтобы утереть нос кумиру – Криштиану Роналду. Помним ведь, как закончилось свидание Мбаппе и Месси на «Камп-Ноу» в феврале – со счетом 1:4 и хет-триком француза.