Главный марафонец Евро-2020. Головину нужен прорыв со сборной, чтобы пойти на повышение

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вчера, 15:00

В «Монако» создавал моменты, но пора очаровать всю Европу.

У Александра типаж для разряда «недооцененные»

Сеск Фабрегас – главный испанский говорун от футбола, который умеет шутить и давать грамотные развернутые оценки, назвал Александра Глеба самым недооцененным игроком, с которым играл. Сам он учился у «папы и мамы» — Иньесты и Хави, любит глубину, а вот белорусы и Головина считает идеальными для третьей четверти поля с переходом в атаку.

Оба плеймейкера физические крепче, чем визуально. Худоба точно не мешает Головину бороться за мяч – Александр активно включается в борьбу, еще со времен выступлений в РПЛ . Также очевидно, что за него говорит выносливость. На данный момент в первом туре Евро-2020 никто не пробежал больше.

Бельгия благодаря активности Дендонкера и Тилемансу заставила Оздоева и Головина много бегать. К сожалению, остальные футболисты сборной не последовали их примеру. Конечно, это лидерство является отражением характера матча против фаворита, но статистика упрочит позиции Александра в отчетах скаутов. Головин, хотя он игрок атаки по природе, умеет работать без мяча.

В «Монако» он не загружен прессингом или оборонительными действиями, но умеет на поле все. Другое дело, что фактура, как у Глеба, подразумевает легкую недооценку, так и тщательный выбор клуба. Головин нужен тем, кто на него рассчитывает. Даже в «Монако» у Ковача порой недобирает игровых минут, поскольку есть несколько моделей игры. И дело не только в последствиях травмы.

Головин тонко чувствует моменты, выделяется в сборной

Зобнин много бегает, но не всегда может выдать тонкий пас. У Джикии и Соболева в этом плане дела обстоят даже лучше, если вспоминать его коллег по клубу и сборной. У Жемалетдинова проснулся талант плеймейкера, но Черчесов доверяется другим людям на данный момент. Кузяев и Оздоев не тонкие диспетчеры, Черышев из другого теста, как и Ионов.

У Головина нет альтернативы. Это накладывает как ответственность – например, если сегодня против Финляндии, так и дарит много свободы. Александр создал один из трех моментов против бельгийцев, он же нанес один из редких ударов. Сегодня шансов должно быть больше, ведь Головин способен на тонкие ходы в рамках топ-5, а это о многом говорит.

Мягко работает с мячом, анархично подходит к выбору позиции. Умеет оттянуться на полуфланг, что против Финляндии очень актуально, поскольку у них акцент на закрытые бровки, то есть куда лучше проходить передачами по центру. Особенно с учетом Дзюбы на острие. Головин объективно является главной надеждой после потери еще одного человека, что по своей фактуре и футбольной природе подходит для геройства на таких турнирах – Захаряна.

Но если Арсен является версией Головина 2016-го – в том смысле, что мог быть сыном полка раненных поражениями и ничьими, то Александру пора становится лидером национальной команды. Конечно, в отдельно взятом матче любой – хоть Караваев, хоть Фернандес, хоть Баринов, хоть один из резерва может отдать решающий пас. Но на дистанции с Головиным и без него получаются разные варианты сборной России. Пропускал матчи – пропускала команда Черчесова.

Полузащитнику пора мечтать о трансфере из Франции

Сейчас Бернарду Силва может перебирать: остаться в «Манчестер Сити», где получает немало игровых минут, или перейти в «Барселону» к Месси. А если бы остался надолго в «Монако», то годы взяли свое и полузащитник в лучшем случае перешел в АПЛ в «Вулверхэмптон», как Моутиньо. Класса у Жоау от этого не убавилось, но шансов на трофеи стало меньше, нежели было в старой «Барселоне» или нынешнем «Манчестер Сити».

Головину стоит брать пример с многих игроков «монегасков», что уверенно шли на повышение. Еще со времен Венгера, а потом и Дешама, клуб умел воспитывать крутых ребят для топ-4. Важно понимать об Александре в «Монако» — с ним на поле команда набирает максимум пунктов. Не только среди игроков команды, а вообще во всей Франции. 2.57 очка за игру – лучший показатель сезона. Маркиньос отстал (2.4 очка за игру), даже у чемпионов из «Лилля» показатель хуже.

Другими словами, если правильно выстроить командную игру, то Головин делает разницу. Европейские аналитики ставят его на первое место по оценкам в команде, хотя есть прекрасная пара форвардов Фолланда и Бен Йеддера. Но 5 голов и 9 ассистов Головина помогали, а если бы не травма – мог создать еще больше моментов. Александр создает по два хороших момента за игру, а это много для высокого уровня.

Так что спрос с Черчесова – у него в руках французский трюфель, осталось посыпать им вкусное блюдо. А самому Головину пора мечтать о вызове. Судя по выносливости, потянет АПЛ – Тилеманс перешел из «Монако» в «Лестер» и не затерялся. Также не удивляет, что «Севилья» присматривается к Головину, поскольку Папу Гомес пока не зажег, а вот Лукас Окампос на фланге смотрится здорово, причем это снова человек, что в прошлом был связан с «монегасками».

У Головина хорошая школа, что явно видно, когда сравниваем характер его решений с тем, как поступают напарники по сборной России, причем не худшие – Зобнин, Кузяев или Ионов. Но за этих ребят никто и никогда не даст 30 млн евро. У Головина была наценка от Рыболовлева, но сейчас, если соберется и выдаст крутой отрезок на Евро-2020 в стиле Аршавина в 2008-м, получит приглашения и от «Арсенала», и от «Милана» в случае потери Чалханоглу, и от того же «Ювентуса», ведь в Турине Александра давно знают.

Понятно, что сборная не дала фанатам порцию хорошего настроения, чтобы замечать лишь плюсы, но если выделять одного человека с трансферными перспективами, то это точно Александр Головин. Играет в солидном клубе – третий призер чемпионата Франции, обладает качествами для игры на нескольких позициях. Осталось удачно провести поединки против финнов и датчан – «Монако» получит серию предложений, от которых грех отказываться.

И Глеб, и Аршавин, будучи людьми творческими, но уже не юными, получали приглашения из АПЛ , а белорус еще и до «Барселоны» доигрался. Головину лучше выбрать клуб скромнее, но чтобы быть в основе, но этот игрок ценнее, чем принято считать скептиками. Немного в мире игроков, что создают моменты совсем без усилий, на интуиции и умении прочитать эпизод боковым зрением. Осталось найти дзен – тренера и коллектив, что пойдет за Головиным.

Для начала это пусть будет сборная, сегодня голевые действия Александра нужны срочно. Как и статус успешного лидера, коего у него пока нет в «Монако» — спортивные директора ценят умение игрока повести за собой и сплотить команду. Отступать некуда – впереди Копенгаген.