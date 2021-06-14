От увольнения секретаршей до рекорда Герда Мюллера. Левандовски — одна из главных звёзд Евро-2020

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вчера, 16:00

И сегодня Роберт вступает в игру.

Левандовски сыграет на своем третьем Евро

В понедельник в борьбу на чемпионате Европы вступают команды группы «E», среди которых Польша, возлагающая большие надежды на своего лидера — Роберта Левандовски. Для одного из сильнейших центрфорвардов мирового футбола это третий Евро, на двух предыдущих результаты сборной Польши шли по нарастающей, но сам Роберт забивал ровно по одному голу:

Евро-2012: Польша не вышла из группы/Левандовски забил в ворота Греции

Евро-2016: Польша дошла до четвертьфинала/Левандовски забил в ворота Португалии

Очень экономно для форварда такого класса, но перед новым чемпионатом Европы польский форвард пребывает в своей лучшей форме за всю карьеру. В 32 года Роберт безупречен на позиции «девятки», об этом говорит и его растущая результативность на клубном уровне. Посмотрим, какими получались предшествующие трем чемпионатам Европы сезоны в исполнении поляка:

Сезон 2011/12 в дортмундской «Боруссии»: 30 голов в 47 матчах (0.64 в среднем за игру)

Перед домашним для сборной Польши Евро 23-летний Левандовски выдал прорывную кампанию в своей карьере. Это был его второй сезон в «Боруссии», в первом он забил 9 мячей, но потом втрое улучшил свои голевые показатели.

Сезон 2015/16 в «Баварии»: 42 гола в 51 матчах (0.82 в среднем за игру)

К Евро-2016 Роберт подошел уже с двумя сезонами в составе «Баварии», и второй снова получился успешнее первого, хотя и не с таким перепадом, как в «Боруссии» — после 25 голов в дебютной кампании забил 42 во второй свой год в Мюнхене.

Сезон 2020/21 в «Баварии»: 48 голов в 40 матчах (1.2 в среднем за игру)

В сезоне 2019/20 у Роберта было 55 голов в 47 матчах — абсолютно лучший показатель в карьере, но по среднему количеству забитых мячей прошедший сезон оказался даже успешнее — 1.2 за игру. Это фантастика. На Евро-2020 приехал неудержимый монстр.

15 лет назад Роберт думал, что его карьере конец

Задолго до того, как поляк стал мировой звездой, заслужил «Золотой мяч» в 2020 году и стал одной из топ-персон Евро, Роберт был 17-летним худощавым и не слишком уверенным в себе парнем из Польши, который думал, что его футбольная карьера завершена. День, который Левандовски позже назовет точкой отсчета своей футбольной личности, остался в уже прилично отдалившемся 2006 году.

В тот день паренек, который за последний год пережил смерть отца и долгое восстановление после травмы колена, посетил офис своего тогдашнего клуба — варшавской «Легии», чтобы обсудить свое будущее. Левандовски рассчитывал на откровенный разговор, надеялся, что получит еще один шанс в «Легии», но ему не дали даже возможности объясниться. Молодого форварда не удостоили вниманием ни тренер, ни спортивный директор, ни руководитель академии. О нежелании дальнейшего сотрудничества от лица «Легии» ему сообщила… секретарша.

Использовал неудачу в качестве мотивации

Получив такую пощечину, Роберт забрал свои документы и вернулся в машину, где его ждала мама. Только наедине с близким человеком оцепенение спало, и парень впервые позволил себе выплеснуть эмоции при маме, которой до этого никогда не показывал, как ему тяжело, потому что после смерти отца хотел быть мужчиной. В 17 лет это не так-то просто. В тот день Роберт расплакался, проклиная свою горькую судьбу.

Это горькое разочарование впоследствии дало Левандовски мотивацию, которая сделала его одним из лучших в своей профессии. Он через боль заново научился бегать, получил шанс в клубе «Знич» из Прушкова, перешел в «Лех», а потом оказался в Германии, где показал класс сначала в дортмундской «Боруссии», а потом и в «Баварии». Сегодня Роберт выведет сборную Польши на поле в качестве капитана. И постарается забить в ворота Словакии в стартовом для «Кадры» матче Евро-2020.

По словам Левандовски, его на протяжении всей карьеры толкает вперед чувство утраты. Он рано потерял отца, который каждый день после работы тратил четыре часа, чтобы отвезти сына на тренировку в Варшаву. Голы Роберта — это ответ тем, кто в глаза называл Кшиштофа сумасшедшим из-за этих поездок. А в офисе «Легии» в тот странный день Роберт утратил последние юношеские иллюзии. Он осознал, что мечты нужно вырывать у жизни каждодневной работой.

Рекорд Герда Мюллера

С момента перехода в «Баварию» в 2014 году Левандовски демонстрирует невероятную результативность: 294 гола в 329 матчах за мюнхенский клуб. Роберт четыре раза подряд выигрывал «Золотую бутсу» чемпионата Германии, а прошлый сезон получился для него лучшим в Бундеслиге: забив 41 гол, поляк побил «вечный» рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один розыгрыш, установленный в сезоне 1971/72.

Наиболее удивительно, что Роберту хватило 29 матчей, чтобы поразить чужие ворота 41 раз. В мартовском матче за сборную Польши он повредил колено и вынужден был пропустить месяц. Левандовски вернулся за четыре тура до финиша чемпионата, отставание от достижения Мюллера составляло 5 мячей, и форвард думал, что упустил свой шанс из-за травмы. Но он с ходу забил «Майнцу», а потом оформил хет-трик в ворота гладбахской «Боруссии»:

После хет-трика в ворота «Гладбаха» я впервые понял, что близок к рекорду, к которому никто не был близок в течении полувека. Для меня это было удивительное открытие.

Игра за сборную Польши отличается от выступлений за «Баварию»

В клубе он является центром притяжения мячей на ударных позициях, в «Баварии» Левандовски — конвертер командной игры в результат. В сборной все иначе, ведь вокруг нет суперзвезд, в «Кадре» от Роберта ждут не только голов, но и проявления лидерских качеств. На двух предыдущих Евро он уже был важным игроком, однако не являлся сердцем и стержнем команды, как сейчас. Левандовски уже поспешил заявить, что результаты сборной Польши на Евро зависят не только от его «безвкусной» статистики.

Вероятно, этими словами Роберт рассчитывал подбодрить партнеров и снять с себя часть груза ответственности. Таким футболистам всегда непросто, ведь нужно перестроиться с выступлений за клуб, который является фаворитом практически в каждом матче, на игру за сборную, часто довольствующуюся малым. И при этом остаться по-футбольному эффективным и внушать уверенность в менее избалованных победами партнеров. Очень любопытно, как Левандовски справится с этой ролью. Начинаем наблюдение сегодня.