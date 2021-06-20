На Евро-2020 новый Варди. Роналду зажал ему футболку, парень трудился на ферме и стал профи в 18 лет

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вчера, 12:30

Уникальная история напарника Миранчука по клубу.

Любителю без подготовки крышка против профи

Набитое годами мастерство делает разницу. Футболистов готовят с пяти-шести лет. Бывалые отмечают, что молодые профессиональнее, конкуренция еще выше. Моуриньо правильно сказал на днях. Если бы Азар не ленился на тренировках двадцать сезонов подряд, то сейчас был в форме Роналду и отхватил «Золотой мяч» по пути. Но у Эдена дар и крутая французская школа, плюс он уникум.

Без специфических навыков тяжелее пробиться. Не удивляйтесь, что публика тепло относится к Варди, Канте или новому герою – Госенсу из сборной Германии. Смысл в мгновенных параллелях, которые проводит наш мозг. А что, если бы профессиональным игроком стали именно вы? В редких случаях можно разнести Португалию на Евро, попав в большой футбол в 18 лет.

Или претендовать на «Золотой мяч» (как Канте). Нголо в 23 года впервые сыграл в высшем дивизионе Франции, а в 19 его скауты толком не знали. Вот и Госенс прекрасно помнит, как завалил просмотр в «Боруссии» Д. Был на голову слабее других кандидатов. Дома в городке на тридцать тысяч человек стал звездой футбола в центре полузащиты, учился на полицейского, а в большом городе потерялся.

Подростком Робин работал кассиром на заправке, подрабатывал на ферме, играл за любителей и готовился к вступлению в университет, чтобы уехать из деревни в большой город. Скорее всего, мы никогда бы не услышали о Госенсе, выбрал бы любую из сотен других профессий. Юный блондин любил погулять (как и Варди). Не пил по-черному, но обычный деревенский парень – любил погулять.

Круто, что скаута «Витесса» занесло в Северную Рейн-Вестфалию. И хотя Госенс играл на его глазах с серьезного похмелья, но провел крутой матч. Ему предложил просмотр, хотя хавбек заметно уступал одноклубникам из молодежных составов, в голове Робина словно переключили тумблер. Так случилось и с Варди – понял, что можно совершить прорыв, выиграть в лотерею, стать одним из миллиона.

Госенса выбросил «Витесс», он не спешил в Италию

У «Витесса» много народу, арендованного у «Челси». Не удивительно, что сами активно пользуются арендами, скидывая лишних игроков. Немец не тянул на основу и отправился в клуб низшего дивизиона за практикой. А когда подходил к концу его контракт с «Витессом», то Госенса оценили в 200 тысяч евро – «Хераклес» подобрал хавбека, которого Питер Бош на тренировках перевел на левый фланг.

В середняке Робин заиграл, его заметили в топ-5. Но агент и спортивный директор клуба имени Геракла не выстроили коммуникацию с футболистом. Был в отпуске с пивком в плавках на Мальорке, а ему названивали. Ушлые при трансферах голландцы раскрутили «Аталанту» на 1.17 млн евро. Для «Хераклеса» в 2017-м – нормальные деньги за парня, в прорыв которого не верили.

Госенс разозлился на руководство голландского клуба. Вернулся из отпуска и уволил агента. Какая еще «Аталанта»? А игрока почему не спросили? Рассчитывает ли на него клуб и главный тренер, у которого в послужном списке работа с «Дженоа» и провал с «Интером»? Лишь сейчас Госенс связывает детали и выходит на понимание, что его выбрал крутой Гасперини в перспективную команду.

Сезон 2016/17 Джан Пьеро завершил на четвертом месте (тогда еще не давало путевку в ЛЧ ), а «Хераклес» в Ере — на десятом. Госенс сомневался, что ему найдется место в составе, где слева активно играл выпускник школы «Ювентуса» — Лоренцо Спинаццола. Тот самый, еще один герой Евро-2020. Госенс не успел насладиться профессиональным футболом, не хотел на лавку.

Спортивному директору «Аталанты» и Гасперини пришлось убежать парня, что им по пути. В конкурентах были и Спинаццола, и Кастань. Робин попал в ситуацию, в которой через время оказался Миранчук. Конкурентов – выше крыши. Гасперини тасовал троих футболистов, но Госенс прижился, его атакующая природа любителя сочеталась с хаотично-продуманной игрой команды.

В будущем Робин поможет таким игрокам, как Мората

Во втором сезоне в Бергамо Робин стал одним из героев. На его счету было 3 гола, 2 ассиста, хорошо распоряжался мячом, выдавал интенсивный футбол. Только Гомес, Иличич и Сапата получили больше комплиментов от экспертов. Немец с возможностью играть за сборную Нидерландов – его отец оттуда, а мама немка, засветился на высоком уровне.

«Аталанта» впервые в истории пробилась в ЛЧ . Госенс услышал гимн Лиги чемпионов не как зритель матча. Робин стал еще круче, добавил в результативности. На его счету 20 голов в двух последних сезонах Серии А. Даже с учетом атакующего стиля «Аталанты» — великолепный результат для латераля, что также и обороняется.

Добавьте 14 ассистов – получите звезду лиги. Гасперини любит работать с Робином, ведь Госенс взрослый. Через пару недель ему стукнет 27 лет. С девушкой Раби, что работает физиотерапевтом, знакомы минимум восемь лет. У них есть пес Малу и планы на будущее – Робин не хочет тренировать, но учится на психолога.

Собирается открыть центр помощи профессиональным спортсменам. Вроде Мораты, ведь Альваро не случайно после промахов заговорил о депрессии. Испанец прав, психология – важная часть любой профессии. Депрессию нужно лечить, с тревожностью – работать со специалистами.

Понятно, что если ты морально дуб (как Левандовски), то тебе не нужна помощь. Но Морате она не помешает. Сам Госенс вспомнил случай из жизни, который выбил его из колеи:

После матча с «Ювентусом» хотел осуществить давнюю мечту – получить футболку Роналду. И кумир отказал. Я попросил его: «Криштиану, можно мне взять твою футболку?» Он не посмотрел на меня, выпалил: «Нет». Мне стало стыдно, я покраснел. Я ушёл, чувствуя себя маленьким. Знаете этот момент, когда происходит что-то постыдное, и ты оглядываешься по сторонам – заметил ли кто-то? Вот так я себя почувствовал, хотя пытался это скрыть.

Сочувствуем Робину, такие мелочи въедаются в память, влияют на самооценку. Роналду ничего незаконного не сделал, но Госенса в глазах самого немца обесценил. Робину пришлось переваривать отказ любимого игрока, как Морате – выдающиеся промахи. Зато теперь у Госенса есть день, который не забудет до конца жизни.

С Португалией сыграл великолепно, принял участие в четырех голевых атаках. Каждый из нас принимает в жизни тысячи решений, а везение сопутствует в единичных случаях. Это надо понимать, принимать и ценить успехи. Госенс в юности подумывал стать полицейским, как дедушка, мама Мартина хотела, чтобы он унаследовал семейную ферму.

А папа Хольгер – чтобы тренировал детишек в футбольной школе, как сам голландец. Запасные варианты Робину из шестой лиги точно бы пригодились. 99.99 % тех, с кем играл тогда, не стали профессионалами. В целом он один из нескольких миллионов, ведь в сборную Германии крайне, крайне редко попадают бывшие любители.

Его мама голосовала против его перехода в «Витесс», так что профессионалом стал случайно. Зато теперь Мартина гордится сыном из сборной Германии, Лев не отдал его Де Буру. Робин в будущем получит диплом психолога, а до этого зажжет на Евро-2020. Впереди у немцев упрямые венгры, так что голы и ассисты резвого Госенса им точно пригодятся.