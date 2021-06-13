Маунт, Грилиш и Фоден – надежды Англии. Но «сыновьям Гаскойна» важно не повторить ошибку легенд

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вчера, 10:12

Иногда звезды Англии дублируют друг друга и наступают на пятки.

Англичане напевают «It’s Coming Home»

Как и три года назад в России, англичане ждут от своей команды прорыва и выхода в полуфинал. Который в этот раз пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Англия так далеко на Евро не забиралась с 1996-го, невзирая на успехи клубов АПЛ в Лиге чемпионов в последовавшем после десятилетии. Песня о возвращении кубка – популярная, но ведь Евро англичане никогда не выигрывали, речь о трофее Жюля Риме.

Хватает оснований для прорыва Англии. Сегодня увидим повторение полуфинала чемпионата мира, матч против Хорватии. Уже встречались после победы славян. Сначала была нулевая ничья в Риеке, а в Лондоне британцы взяли хоть какой-то реванш в Лиге Наций – 2:1. Но сегодня для Далича все с чистого листа. А поскольку у команды с Влашичем в заявке прекрасный выбор исполнителей, то не удивимся мировой.

Кто же может организовать для Англии победную разницу, помимо гражданина Кейна? Конечно же, молодые – Фоден, Маунт и Грилиш. Вот их персональные истории и хочется сегодня рассказать. Ведь есть параллель, что связывает реальность с одной из главных причин, почему поколение великих звезд и героев еврокубков 2000-х не покорило кубок мира или Европы до начала испанской гегемонии.

Джек – главный Гаскойн в сборной Англии

У Фодена прическа под Гаскойна – Фил достаточно уважительно относится к истории сборной Англии, ведь сделал отсылку к турниру, во время которого его еще не было на свете. Но среди футболистов Саутгейта на человека старой школы сильнее всего похож Грилиш. Гаскойну нравится этот игрок, Пол понимает сравнения с плеймейкером «Астон Виллы». Только забавно, что Пола бесят пижонские гетры Джека.

Бывший хавбек пошутил, что хочет натянуть их вверх. Кто бы учил других футбольному формализму – Гаскойн за жизнь создал десятки великих историй. Грилиш скромнее в этом плане, но в его биографии есть валяние пьяным на асфальте, задержание за пьяное вождение во время мировой пандемии (еще и разбил парочку припаркованных машин после вечеринки у друга), и развлечения с кучей женщин.

После ухода Варди из сборной там хулиганов не так уж много. Да и Грилиш вроде как взялся за ум. Говорят, включил режим Роналду в спортзале. Результаты пришли – 81 пас под удар в АПЛ , выше только Маунт и Бруну Фернандеш. Но оба не играют за 11-ю команду в таблице. Если бы не поведение за полем и ценник, то Джек давно играл бы за МЮ , «Ливерпуль» или МС . Хотя Грилишу всего 25, а отказ от сборной Ирландии даст шанс зажечь на Евро-2020.

Фоден – молодой папа и ценнейший игрок мира

CIES Football Observatory своими рейтингами самых ценных футболистов могут запутать только тех, кто впервые с ними сталкивается. Там есть четкий математический алгоритм, что учитывает множество факторов. Поэтому не удивляйтесь, когда Фоден оказывается на вершине списка по оценочной стоимости. Стерлинг одно время был высоко, когда много забивал и появился интерес от Переса.

Фоден в восемнадцать лет стал отцом. Редчайший случай для современной Англии, ведь там средний возраст первородящих женщин под 30 лет. Понятно, что сын Ронни у Ребекки и Фила был незапланированным. Но показательно, что об аборте не думали, хотя матери не было и восемнадцати, речь о школьной любви. Двухлетнего Ронни теперь можем увидеть на праздновании трофеев Фодена.

Хавбек стал чемпионом мира с юношами в 17, а в финале ЛЧ сыграл в 21. Поначалу казалось, что Фил не впишется в основу «Манчестер Сити», настолько солидная там конкуренция. Но затем стало понятно, почему Гвардиола заявил, что не отдаст Фодена в другой клуб и за 500 млн евро. У парня светлая голова. По точности передач он выше Грилиша и Маунта, и это не только отсылка к стилю «горожан».

Пусть в составе чемпионов целый список старших игроков, что не дают Филу руководить игрой так, как это разрешено схемами «Астон Виллы» и «Челси» его коллегам, у парня выдающееся голевое чутье. Фил забил 18 мячей в сезоне за клуб и сборную. Понятно, почему его оценили в 190 млн евро, поставив на первое место в свежем рейтинге. Если у Мбаппе до подписания нового контракта с ПСЖ оценочная рыночная стоимость упала, то Фил в ударе. Впрочем, как и Маунт – его оценили в 124 млн евро.

Маунт – лучший английский игрок сезона

Диаш и Де Брюйне по делу забирают себе призы по итогам АПЛ . Но если убирать из расчета легионеров, а также подключать результаты европейского сезона, то Маунт среди англичан точно выделился. У многострадального Шоу классный год. У Триппьера были крутые матчи за «Атлетико» до дисквалификации из-за болтливости (слил информацию о своем переходе в Мадрид, на основании чего была сделана ставка).

Но крайние защитники, Грилиш, Фоден или Кейн (много голов и ассистов в АПЛ ) не могут похвастаться победной передачей в финале Лиги чемпионов. Мэйсон Маунт – дитя «Челси». В школе клуба пересекался с Пулишичем, когда мама хорватского американца трудилась в Лондоне. Прошел все этапы, вырос в арендах в «Витессе» и «Дерби Каунти», а после прошлого неплохого сезона стал еще круче.

Маунту всего 22 года, юный игрок, поэтому и в сборной у него и двух десятков матчей не набралось. Но Мэйсон выиграл Лигу чемпионов, учится дирижировать игрой Англии, оставляя прекрасное впечатление во всех фазах игры. Фоден и Грилиш не так круто играют в отборе. И дело не только в разных стилях и задачах клубных команд этого трио. Маунт нацелен на удар сильнее, чем коллеги, у него шикарный отбор мяча.

И по перехватам опережает атакующих напарников тоже в два раза. Вот только есть у этого трио одна проблема. С определенными оговорками, но в сухом остатке Джек, Фил и Мэйсон – левые атакующие хавбеки. Не вингеры, не инсайды, не центральные полузащитники, а именно плеймейкеры. В свое время у Англии было три центральных полузащитника с разной, но пересекающейся природой – Лэмпард, Джеррард и Скоулз.

Все выигрывали Лигу чемпионов, все – легенды АПЛ и футбола. Но Пол играл за сборную лишь до тридцати лет, не набрал и семи десятков матчей. Фрэнк и Стивен провели каждый более сотни матчей, но пережили почти одни разочарования. Но не случайно Фоден сменил прическу под Гаскойна и хочет добавить в игру Англии «вайб 1996-го». Лето может оказаться порой реваншей и исторических параллелей, если Англия удачно сыграет на домашнем турнире.

Но только если тренеру Саутгейту хватит квалификации, чтобы идеально соединить всех самых талантливых. Причем Гарет до турнира заявлял, что плохо представляет, как совместить Фодена, Грилиша и Маунта одновременно, соглашается с оценкой. Но ему платят 3 миллиона фунтов в год не за вопросы, а за ответы. Первую серию увидим против Хорватии на «Уэмбли» — будет интересно.