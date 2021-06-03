Канте — очевидный претендент на «Золотой мяч». Нголо может стать недосягаемым по итогам Евро-2020

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вчера, 20:53

И улыбка тут совсем ни при чем.

Во вторник утром Канте, Жиру и Зума, выигравшие в составе «Челси» Лигу чемпионов, присоединились к сборной Франции в Ницце. Команда встретила запоздавших героев бурными аплодисментами и искренними поздравлениями. В прошлую субботу Дидье Дешам и его команда посмотрели финал Лиги чемпионов и остались в восторге от игры своего товарища Нголо Канте, который получил приз лучшему игроку матча с «Манчестер Сити». Этой командной победой и своей блестящей игрой скромный французский хавбек сделал нескромный шаг в направлении «Золотого мяча», который действительно может ему достаться по итогам года.

Канте не устает удивлять

Нголо уже 30 лет, свой первый сезон на высшем уровне он провел в 24 — за «Кан» в Лиге 1, потом был «Лестер» и переход в «Челси», где француз отыграл уже 5 лет. С 2016 года хавбек провел 45 матчей за сборную Франции. Казалось бы, никаких откровений от такого футболиста уже не ждешь, но Канте не устает удивлять своих ближайших друзей и товарищей по команде.

В сборной Франции сейчас в шутку (а в шутку ли?) называют Нголо «парнем, который зарезервировал „Золотой мяч“». И ведь действительно, Канте сейчас идет по маршруту, конечная точка которого — признание лучшим футболистом 2021 года. Нужно быть стойким и не сворачивать. А заодно стремиться к максимальному результату на Евро-2020 в составе сборной Франции.

В 2021 году судьбу «Золотого мяча» определят престижнейшие турниры

Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, но поляк был лучшим футболистом 2020 года, сейчас на сцене другие герои. В мировом футболе сейчас нет таких доминирующих сил, какими еще недавно были Роналду и Месси, чья сумасшедшая производительность и результативность позволяли им рассчитывать на «Золотые мячи» даже в годы без больших титулов. Сейчас футбольный мир возвращается на круги своя: индивидуальное признание должно достаться человеку, чей суммарный вклад в завоевание главных командных трофеев года окажется самым объемным и полезным.

Канте уже опережает потенциальных конкурентов, ведь выиграл Лигу чемпионов с «Челси», при этом был назван лучшим игроком финального матча, да и на более ранних стадиях плей-офф играл просто блестяще, чего стоит только противостояние в полуфинале с мадридским «Реалом», где Нголо парил над полем и разбил игру величественной «королевской» полузащиты с Каземиро, Кроосом и Модричем, чей статус подкреплен россыпью титулов. Если сборная Франции успешно выступит на Евро (а это невозможно без мощной игры Канте), то узнаем имя обладателя «Золотого мяча» через полтора месяца. Нголо — честный и непопсовый кандидат на попадание в элитный кружок.

«Экстраординарный»

Товарищ Канте по «Челси» Оливье Жиру выдал своему одноклубнику и соотечественнику завидную характеристику:

Могу охарактеризовать Нголо Канте одним словом. Экстраординарный. Дело не только в том, сколько он двигается, как прессингует и как отбирает мяч. Я вообще не могу разделить его игру на компоненты: он делает на невероятном уровне АБСОЛЮТНО ВСЁ. Когда Канте играет за вашу команды, вы чувствуете, будто действуете в большинстве.

Кстати, Оливье Жиру был одним из первых, кто стал пророчить Канте «Золотой мяч», а уже после финала Лиги чемпионов на такой вопрос ответил Дидье Дешам, озвучивший прагматичное мнение:

Даже не знаю, сможет ли претендовать на эту награду футболист, который не забивает и у которого не лучшим образом развиты креативные способности. Хотя подобное уже случалось, когда голосование выигрывали Заммер и Каннаваро. Но в большинстве случаев эту награду отдают футболисту созидательного плана.

Канте может стать первым опорником с «Золотым мячом»

Дешам прав во всем, да он и сам играл разрушителя, поэтому не понаслышке знает, кому обычно достаются индивидуальные награды. Тем не менее во Франции сейчас широко распространено мнение о том, что Канте получит «Золотой мяч», если «трехцветные» выиграют Евро при его непосредственном участии. Очень уж у Нголо хорошие стартовые позиции. Конечно, при прочих равных «Золотой мяч» всегда отдадут форварду, но Канте имеет шанс не допустить этих «равных» и не оставить выбора людям с правом голоса.

Немаловажно подчеркнуть, что «Золотой мяч» никогда не доставался настоящему опорному полузащитнику. Даже игрокам обороны иногда перепадало — тем же Каннаваро и Заммеру, но хавбеки оборонительного амплуа — самое дискриминируемое амплуа в мировом футболе. Получивший награду в 2018 году Лука Модрич представляет собой тип не избавленного от черновой работы плеймейкера, ближе всех из обладателей «Золотых мячей» по позиции и профилю к Канте, пожалуй, Лотар Маттеус, выигравший заветный приз в 1990-м, но немец был скорее свипером с функциями глубинного диспетчера.

Не любит быть в центре внимания

Парадоксально, но сам Канте вряд ли мечтает о «Золотом мяче». Нголо хочет помочь сборной Франции на Евро и добавить в коллекцию еще один престижный трофей, но он прекрасно понимает, что индивидуальное признание такого масштаба означает повышенное внимание к его персоне. А Нголо совсем не нравится быть на виду.

После триумфа сборной Франции на ЧМ -2018 Канте просил партнеров Бенджамена Менди не петь песню в его честь, а после идеальной игры в победном полуфинале ЛЧ против «Реала» Канте в статусе лучшего игрока матча признался, что ему неловко давать интервью, потому эта победа всей команды, а не его лично. Через полчаса после этих слов герой вечера незаметно ретировался со «Стэмфорд Бридж» на своем подержанном «MINI Cooper».

В этом весь Канте. Он настолько застенчив, что на поле его почти не слышно, француз никогда не станет кричать на партнера, если тот не отрабатывает в оборону, просто возьмет и сделает работу за другого парня. Рияд Марез, который играл вместе с Нголо за «Лестер», вспоминает:

Серьезно, мне не нужно было защищаться и я знал об этом. Канте всегда был позади меня и делал работу за двоих. Только однажды во время игры я услышал его тихий голос за спиной:

Эй Рияд, ты не возражаешь, чтобы немного больше отрабатывать в оборону, пожалуйста?

«Подарок» и «хитрый ребенок»

У вас не должно сложиться ложное впечатление о Канте: за пределами поля и в знакомой обстановке он вполне общительный, компанейский парень. Поль Погба рассказал об одной интересной особенности соотечественника:

В игре он никогда не жалуется, всегда упорно работает, даже если мы сваливаем на него часть своих задач. Он очень скромный, добрый и профессиональный, его невозможно не любить за это. Но за пределами поля этот малыш любит жульничать. Никогда не видел человека, который столько хитрит в карточных и настольных играх. Ему это прямо нравится, и Нголо по-детски радуется каждый раз, когда ему удаются шалости. Впрочем, злиться или обижаться на него невозможно, ведь он даже обманывает с детской непосредственностью.

Выиграть «Золотой мяч» хитростью не получится, да это и не путь Канте, парня, который прямо сейчас помогает нам переосмыслить футбол. И тем, что впечатляет своей игрой не меньше тех, кто постоянно участвует в результативных атаках, и своей карьерой, ведь этот футболист с уникальными качествами провел свой первый профессиональный сезон в 22 года во французской Лиге 2. Томас Тухель называет Канте «подарком», и с ним очень сложно не согласиться:

Канте — настоящий подарок. Я со своим тренерским штабом не можем поверить в то, что он делает. Мы видим его игру и восторгаемся, а потом получаем его данные после матчей и тренировок и не можем поверить цифрам.

Конечно, подарок. Подарок всему футбольному миру.