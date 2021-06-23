Роналду и Месси в одном клубе. Сумасшедшая идея Лапорты, которая точно спасёт «Барселону»

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вчера, 18:00

Безумные долги требуют неординарных сделок.

У Криштиану немного вариантов

Реальных, а не на уровне слухов. «Манчестер Юнайтед» управляется американцами, что считают каждый фунт, когда не нужно. Роналду будет сложно убедить их выписать крупный чек. Алексису Санчесу и Де Хеа платили много, а вот с португальцем начнутся торговаться, ведь ему много лет.

Санчо для Сульшера более интересный кандидат, ведь моложе. У других клубов похожая логика. ПСЖ продлил контракт с проверенным Неймаром. И даже если потеряют Мбаппе, вряд ли побегут за Роналду. На его стороне опыт, но захватывает пространство в новых командах.

Остаться в «Ювентусе» — опция, как и сказала его невеста Джорджина, но португалец вряд ли счастлив в Турине. Кроме того, Аллегри до ухода предлагал убрать из команды возрастного форварда, что много забивает, но не принес победу в ЛЧ , которой грезят владельцы клуба. Роналду бы с радостью ушел, но пока некуда.

На старость к врагам — традиция

Йохан Кройф создал великую по мировым стандартам «Барселону» в связке с тренером Михелсом, пускай они и не выигрывали вместе с командой кубок чемпионов в семидесятых. Но принесли ген «тотального футбола», который потом голландец, уже будучи тренером, трансформировал в кубок чемпионов. Первый из пяти, ведь новые брал его ученик Гвардиола. Так вот, Кройф играл за «Фейеноорд» и был чемпионом Нидерландов.

Бразилец Роналдо играл за «Реал» и «Барселону». Лишь история прямого перехода каталонского лидера Фигу в мадридский клуб задела толпу. Тут фанатов можно понять. Но поклонники «Реала» не раз освистывали Роналду, у португальца с болельщиками «сливочных» сложные отношения. Понятно, что отдельные фанаты «Барселоны» припомнят ему все на свете, но Криштиану не главный враг «блаугранас».

Он не нарывался, так что спокойно может пройти по квоте Ибрагимовича – тот играл за «Ювентус», «Интер» и «Милан», но сейчас фанаты «россонери» не жгли футболки с фамилией Златана. Вот и каталонские, вероятно, будут хвастаться, что хитрый Лапорта вернулся и перехватил легенду «Реала», а не горевать. Испания — не Англия, там не будет жесткой реакции даже на такой ход. Вероятнее, что лишь зарубежные фанаты «Реала» напишут о «предательстве».

Роналду удвоит клубную прибыль

Когда Криштиану публиковал свою детскую фотографию за сеткой ворот, то человек, который ведет его социальные сети, обрезал знак компании «Adidas» и поставил вместо этого рекламу другого гиганта – «Nike». Первые делают форму для «Ювентуса», вторые – для «Барселоны». При этом личный контракт до 2026-го года у Роналду именно с американцами, а они будут рады новому клубу для Криштиану.

Также испанцы пишут, что Лапорте положили на стол финансовые вычисления – приход Роналду в клуб, который сможет продлить контракт с Месси, удвоит чистую прибыль «Барселоны». Учитывая сложную ситуацию, растущие долги и кредиты, нужны не только победы, но и хайп. Ни один трансфер Холанда не поднимет столько шума, как переход Роналду в команду Месси. Такую парочку мир еще не видел.

И если у шейхов из ПСЖ была аналогичная идея ради победы в ЛЧ , то Лапорта хочет выжить. С его стороны, зная о нежелании ПСЖ и МЮ выдавать Роналду царский контракт, который встревожит других футболистов команд, будет глупо не попытаться. Жорже Мендеш готов вести переговоры с кем угодно, если сделка будет выгодной. Так что у Роналду нет ни одной причины не выслушать «Барселону», но есть немало аргументов против еще одного сезона в Италии.

Криштиану и Лионель вместе – мощь

Остается риск, что поссорятся, но это уже бывалые дяденьки. Они рука об руку пойдут за новым кубком чемпионов, нежели начнут делить власть и славу, ведь у обоих всего с лихвой. Кроме того, не все великие линии атаки состояли из друзей, так что если Месси и Роналду при поддержке Депая будут просто играть в свой футбол, «Барселоне» не станет хуже. Ей ведь для титула в Испании не хватило голов Суареса.

Криштиану забьет столько же в знакомой Ла Лиге, где ему было намного проще, чем в тактически извращенной и изощренной Серии А. И если Перес мечтает о будущем – Мбаппе и Холанд, то «Барселона» в нынешней ситуации может согласиться на яркий ход, что позволит быстро заработать. Главный персональный спонсор Роналду будет в восторге, глорихантеры увидят все матчи Месси и Криштиану вместе.

И это неплохой ход, ведь у «Барселоны» есть люди, которых можно отдать «Ювентусу» на обмен – Гризманн, Коутиньо и Серхи Роберто (Антуан плюс один из двух на выбор). Француз и бразилец – дорогие игроки, что упали в цене, а за Роналду лучше не отдавать живые деньги, учитывая его возраст. Кстати, у него всего год по контракту с «Ювентусом», что тоже улучшает предложение Лапорты.

Итальянцы могут взять летом 2020-го Гризманна и Коутиньо – не нужно платить Роналду, как целым командам в Серии А. А можно подождать год, увидеть конфликт Аллегри и португальца, снова вылететь от середняка в плей-офф ЛЧ , а следующим летом Роналду укатит в США и след простынет. А так подпишет с «Барселоной» контракт на два года, мотивирует Месси отработать новое соглашение по схеме «1+1» до конца и подарит фанатам, которые росли на мастерстве дуэта, сказку.

Конечно, это безумный ход. Но вы видели Роналду? Криштиану любит себя и внимание. Он профессионал, в крутой физической форме – лучшей, чем у Месси. А Лионель шикарно видит поле. Из Брейтуйэта лучшего снайпера сезона в Ла Лиге аргентинец сделать не смог, но Роналду с ним будет получать массу крутых передач. Эти игроки сочетаемы между собой. Когда делили «Золотые мячи», то была ревность.

А теперь у них детей на целую футбольную команду, опыт и понимание, что остался в европейском футболе всего год-два. Надо врываться на вершину в последний раз. Скорее всего, даже с Роналду и Месси «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов. Зато финансово клуб сможет свести концы с концами. И легенды возьмут Ла Лигу, наколотив по 25 мячей каждый. Тоже неплохо.

Не хочется увидеть финансовый крах одного из самых больших клубов мира. А Депай и Агуэро по рекламной привлекательности и близко не Роналду. Криштиану нужно нарваться на гнев фанатов «Реала», чтобы мир увидел связку великих игроков, но тут включается природная вредность и жажда славы. О португальце будет говорить весь мир, если перейдет в «Барселону» этим летом.