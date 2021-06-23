Серхио Рамос мог перейти в «Милан». Клуб не согласился на условия игрока

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сегодня, 14:37

Бывший капитан «Реала» находится в поисках нового клуба.

Как сообщается, представители испанца контактировали с директором «Милана» относительно потенциального перехода. Рамос запросил у «россонери» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон, по которому он зарабатывал бы 15 млн евро в год. Кроме того, Серхио хотел получить бонус за переход в «Милан» в размере 20 млн евро. Мальдини сразу же отклонил данное предложение, а миланский клуб вышел из переговоров.