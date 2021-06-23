Серхио Рамос мог перейти в «Милан». Клуб не согласился на условия игрока

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос находится в поисках нового клуба.
Как сообщается, представители испанца контактировали с директором «Милана» Паоло Мальдини относительно потенциального перехода. Рамос запросил у «россонери» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон, по которому он зарабатывал бы 15 млн евро в год. Кроме того, Серхио хотел получить бонус за переход в «Милан» в размере 20 млн евро. Мальдини сразу же отклонил данное предложение, а миланский клуб вышел из переговоров.
Вероятным местом продолжения карьеры Рамоса является ПСЖ.
Пусть легенды идут работать на телевидение , раз не понимают простых вроде фин. моментов и того , что время не подвластно никому , или соглашаются пойти клубу на уступки и продолжать заниматься любимым делом, благодаря которому они уже обеспечили свои семьи на несколько поколений вперёд.
Пусть легенды идут работать на телевидение , раз не понимают простых вроде фин. моментов и того , что время не подвластно никому , или соглашаются пойти клубу на уступки и продолжать заниматься любимым делом, благодаря которому они уже обеспечили свои семьи на несколько поколений вперёд.