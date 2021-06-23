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Серхио Рамос мог перейти в «Милан». Клуб не согласился на условия игрока

сегодня, 14:37

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос находится в поисках нового клуба.

Как сообщается, представители испанца контактировали с директором «Милана» Паоло Мальдини относительно потенциального перехода. Рамос запросил у «россонери» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон, по которому он зарабатывал бы 15 млн евро в год. Кроме того, Серхио хотел получить бонус за переход в «Милан» в размере 20 млн евро. Мальдини сразу же отклонил данное предложение, а миланский клуб вышел из переговоров.

Вероятным местом продолжения карьеры Рамоса является ПСЖ.

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Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 15:25
Он по прежнему хорош , но думаю будет неплохо , если никто не согласится на его условия , чтоб другие " пенсионеры" адекватно оценивали свою нынешнюю стоимость. За 30 м. , которые он хочет получить за два года , клуб может подписать перспективного игрока с з.п. 2-3 млн. Не все , конечно, проспекты вырастают в классных игроков , но и нет гарантии , что Рамос не начнёт резко терять кондиции. В любом случае , даже несостоявшегося молодого таланта можно будет хоть по чём то спихнуть , Рамос же это безвозвратные большие деньги.
Пусть легенды идут работать на телевидение , раз не понимают простых вроде фин. моментов и того , что время не подвластно никому , или соглашаются пойти клубу на уступки и продолжать заниматься любимым делом, благодаря которому они уже обеспечили свои семьи на несколько поколений вперёд.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:14
Не получилось бы уместить в один коллектив Рамоса и Златана. Особенно, если у Рамоса зп будет в два раза выше. Начнется конфликт. Поэтому в обороне главный — Кьер, как менее конфликтный и задиристый.
Project Pandora
Project Pandora ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 14:59
Он всем нужен, но мало кому по-карману.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:56
С Миланом так не договоришься.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:52
У «Милана» уже есть дорогой пенсионер
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:48
Большие у него запросы
Cat01
Cat01
сегодня в 14:48
Значит он им не нужен
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